Что можно слепить из пластилина: 50 фото красивых и оригинальных вариантов поделок

Дошкольная детвора обожает лепить из пластилина разные фигурки. Взрослым надо только подтолкнуть ребят к тематическому творчеству, купив нужный расходный материал и показав технику изготовления разных персонажей. Тем более что благодаря лепке у детей развиваются фантазия и моторика.
ИДЕИ ДЛЯ ЛЕПКИ
Прежде чем учить детей лепить красивые поделки из пластилина, придется обзавестись не только основным материалом, но также вспомогательными – каштаны, шишки, семечки. Они разнообразят выбор персонажей для лепки:
Животный мир – ежи, зайцы и черепахи просты в исполнении благодаря миниатюрности и минимальной расцветке.
Цветы – пестрые и незатейливые фигурки при грамотном сочетании рождают милые композиции, и поэтому они обязательно приходятся по вкусу юным леди.
Праздничные объекты и персонажи – елки, звезды и снеговики актуальны в самую сказочную пору года, ведь они только способствует ее атмосфере.
Животный мир – ежи, зайцы и черепахи просты в исполнении благодаря миниатюрности и минимальной расцветке.
Цветы – пестрые и незатейливые фигурки при грамотном сочетании рождают милые композиции, и поэтому они обязательно приходятся по вкусу юным леди.
Праздничные объекты и персонажи – елки, звезды и снеговики актуальны в самую сказочную пору года, ведь они только способствует ее атмосфере.
В соответствующем списке часто имеют место разные сладости, но они порой воспринимаются детьми в прямом смысле. Риск поедания пластилина никому не нужен. Поэтому лучше начинать освоение лепки с обаятельных животных.
МИЛЫЙ ЕЖ
В честь колючего зверька придумано немало сказок, но как увидеть его на детском столе, если на нем растут сотни иголок? Все очень просто:
Из коричневого пластилина лепится маленький шарик;
Шарик раскатывается в каплю, которая послужит телом;
Из белого и черного пластилинов лепятся глаза и носик;
В спину голого ежа вонзаются 20-30 семечек подсолнуха.
Из коричневого пластилина лепится маленький шарик;
Шарик раскатывается в каплю, которая послужит телом;
Из белого и черного пластилинов лепятся глаза и носик;
В спину голого ежа вонзаются 20-30 семечек подсолнуха.
Вонзать семечки надо округлыми частями, чтобы острия смотрели вверх. Когда еж полностью вооружится в острую броню, его остается разместить на картоне или цветной бумаге. Эта идея актуальна для других созданных из пластилина животных, о которых далее пойдет речь.
КОТ-РОМАНТИК
Дети любят мурлык, а когда последние держат в руках сердце, тогда их можно смело признать героями дня Святого Валентина. Чтобы сделать одного такого усатого и хвостатого романтика придется:
Раскатать из голубого пластилина один большой шарик, один средний и два маленьких;
Сформировать из большого шара слегка выпуклое туловище-сердце, среднего – хвост-каплю, маленьких – ушки-капли;
Раскатать из белого пластилина несколько тонких колбасок и украсить ими хвост с туловищем;
Прилепить хвост к левому овалу туловища, а ушки – к правому;
Вылепить из белого пластилина глаза, нос и мордочку, после чего прилепить их к правому овалу голубого сердца;
Сформировать из зеленого и черного пластилинов – две глазных роговицы и нос соответственно;
Прилепить роговицы и нос к белым глазам и мордочке;
Раскатать из голубого и красного пластилина четыре капли и одно среднее сердце;
Прилепить голубые капли к туловищу для имитации лап, и обжать верхними лапами красное сердце.
Раскатать из голубого пластилина один большой шарик, один средний и два маленьких;
Сформировать из большого шара слегка выпуклое туловище-сердце, среднего – хвост-каплю, маленьких – ушки-капли;
Раскатать из белого пластилина несколько тонких колбасок и украсить ими хвост с туловищем;
Прилепить хвост к левому овалу туловища, а ушки – к правому;
Вылепить из белого пластилина глаза, нос и мордочку, после чего прилепить их к правому овалу голубого сердца;
Сформировать из зеленого и черного пластилинов – две глазных роговицы и нос соответственно;
Прилепить роговицы и нос к белым глазам и мордочке;
Раскатать из голубого и красного пластилина четыре капли и одно среднее сердце;
Прилепить голубые капли к туловищу для имитации лап, и обжать верхними лапами красное сердце.
ДОБРАЯ ЧЕРЕПАХА
Прежде чем браться за черепашек-ниндзя, слепить из пластилина для начинающих придется что-нибудь простое. Как насчет доброй черепахи? Ее лепка происходит следующим образом:
Сначала из зеленого пластилина надо раскатать один большой шарик, четыре средних и один маленький;
Далее из коричневого пластилина формируются два шара – большой и средний;
Следующий шаг – формирование панциря из большого коричневого шара (фигура должна напоминать каску или тазик);
Второй коричневый средний шарик делится на множество дисков, которые накладываются поверх панциря;
Из одного большого шарика зеленого цвета шариков формируется полукруглая голова, четырех средних – лапы-капли, из одного маленького – хвостик;
Голова, лапы и хвост прилепливаются к панцирю;
С помощью стеки, спички или зубочистки на мордочке черепахи прорисовываются узоры улыбки, носа и глазных вмятин;
Вмятины глаз заполнятся дисками белого пластилина, которые в свою очередь завершаются зрачками черного пластилина.
Сначала из зеленого пластилина надо раскатать один большой шарик, четыре средних и один маленький;
Далее из коричневого пластилина формируются два шара – большой и средний;
Следующий шаг – формирование панциря из большого коричневого шара (фигура должна напоминать каску или тазик);
Второй коричневый средний шарик делится на множество дисков, которые накладываются поверх панциря;
Из одного большого шарика зеленого цвета шариков формируется полукруглая голова, четырех средних – лапы-капли, из одного маленького – хвостик;
Голова, лапы и хвост прилепливаются к панцирю;
С помощью стеки, спички или зубочистки на мордочке черепахи прорисовываются узоры улыбки, носа и глазных вмятин;
Вмятины глаз заполнятся дисками белого пластилина, которые в свою очередь завершаются зрачками черного пластилина.
Когда черепашка готова, ее можно положить на цветную бумагу синего или желтого цвета, которые имитируют море и песок.
ПТИЧКИ-НЕПОСЕДЫ
«Энгри Бердз» — вот еще, что можно слепить из легкого пластилина. Детвора без ума от этих пташек, а взрослым такое искушение успевает пригодиться для очередного урока лепки.
Из голубого и синего пластилина надо раскатать три больших шарика и шесть небольших;
Маленькие шарики сжимаются и прилепливаются к большим – по два на один большой (получаются хохолки);
Из белого, красного и черного пластилина лепятся глаза, веки и зрачки;
Глаза, веки и зрачки прилепливаются к туловищу, причем готовые глаза должны передавать эмоции каждой птицы в отдельности;
Из красного и темно-синего пластилина раскатываются по три «колбаски»;
Колбаски сжимаются и крепятся с двух разных концов каждой птицы, чтобы они обзавелись клювами и хвостами.
Маленькие шарики сжимаются и прилепливаются к большим – по два на один большой (получаются хохолки);
Из белого, красного и черного пластилина лепятся глаза, веки и зрачки;
Глаза, веки и зрачки прилепливаются к туловищу, причем готовые глаза должны передавать эмоции каждой птицы в отдельности;
Из красного и темно-синего пластилина раскатываются по три «колбаски»;
Колбаски сжимаются и крепятся с двух разных концов каждой птицы, чтобы они обзавелись клювами и хвостами.
ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО
Фигура для лепки – необязательно мультипликационный персонаж. Слепить из пластилина с ребенком также можно несколько деревьев. Тем более что из них получается густой лес или сад.
Но сначала будет достаточно одной рябины:
Надо раскатать большой шар из темно-зеленого пластилина;
Из коричневого пластилина формируется деревянный ствол;
Из красного пластилина отделяются десятки комочков, которым придается форма шариков;
Из светло-зеленого пластилина отделяются десятки комочков, которым придается форма колбасок;
Колбаски прилепливаются к большому шару для имитации листьев, шарики – для имитации ягод рябины;
Шар накладывается на коричневый ствол.
Надо раскатать большой шар из темно-зеленого пластилина;
Из коричневого пластилина формируется деревянный ствол;
Из красного пластилина отделяются десятки комочков, которым придается форма шариков;
Из светло-зеленого пластилина отделяются десятки комочков, которым придается форма колбасок;
Колбаски прилепливаются к большому шару для имитации листьев, шарики – для имитации ягод рябины;
Шар накладывается на коричневый ствол.
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Если на кону зимние праздники, то зеленый пластилин пригодится для лепки елки. Соответствующий процесс не занимает много времени:
Сначала из зеленого и коричневого пластилина лепятся большой конус и широкий ствол;
Далее конус насаживается на ствол;
Следующий шаг – прореживание узоров-иголок от самой макушки до подножья (для прореживания используется уголок банковской карты или край монеты);
Из ярких пластилина раскатываются небольшие шарики;
Пестрые игрушки лепятся к елке.
Сначала из зеленого и коричневого пластилина лепятся большой конус и широкий ствол;
Далее конус насаживается на ствол;
Следующий шаг – прореживание узоров-иголок от самой макушки до подножья (для прореживания используется уголок банковской карты или край монеты);
Из ярких пластилина раскатываются небольшие шарики;
Пестрые игрушки лепятся к елке.
Иногда в качестве режущего инструмента взрослые используют ножницы. Но последние небезопасны, поэтому прежде чем слепить из воздушного пластилина новогоднюю красавицу, лучше обзавестись монетой или карточкой.
НАРЯДНЫЙ СНЕГОВИК
В былых отечественных мультфильмах снеговик был полностью белым, носил на голове ведро и смотрел через морковку. Сегодня тематический герой несколько видоизменился и эти изменения можно продемонстрировать при лепке:
Из голубого и белого пластилина надо раскатать большой и средний шары;
Красная или оранжевая основа понадобится для получения шести шариков;
Из шести шариков надо слепить пару ног в виде мешков, пару рукавиц, зимнюю шапку с бубенчиком и шарф-колбаску;
Белый средний шар ложится на большой голубой;
Из белого пластилина раскатываются руки-колбаски;
Каждая конечность крепится к туловищу, шарф обвязывается вокруг шеи, шапка надевается на голову;
Остается слепить красные пуговицы и морковь, а также черные глаза, чтобы украсить ими лицо снеговика.
Из голубого и белого пластилина надо раскатать большой и средний шары;
Красная или оранжевая основа понадобится для получения шести шариков;
Из шести шариков надо слепить пару ног в виде мешков, пару рукавиц, зимнюю шапку с бубенчиком и шарф-колбаску;
Белый средний шар ложится на большой голубой;
Из белого пластилина раскатываются руки-колбаски;
Каждая конечность крепится к туловищу, шарф обвязывается вокруг шеи, шапка надевается на голову;
Остается слепить красные пуговицы и морковь, а также черные глаза, чтобы украсить ими лицо снеговика.
Улыбка формируется с помощью спички или стеки. Готовый снеговик служит хорошим компаньоном для нарядной елки, о чем свидетельствуют сотни фото поделок из пластилина на новогоднюю тему.
ПЕСТРЫЙ БУКЕТ ЦВЕТОВ
Срывать цветы, чтобы их дарить – дошколятам еще рано. Зато они могут их слепить из разных пластилинов:
Из зеленого бруска раскатывается три колбаски, которые станут стеблями;
Из синего, желтого и красного надо раскатать три тонкие колбаски;
Разноцветные «червячки» скручиваются в спирали;
Спирали лепятся к стеблям;
Из красного и оранжевого пластилина надо раскатать две тонкие колбаски, после чего обвязать их друг с другом;
Красно-оранжевой лентой обвязывается букет, причем рекомендуется соблюсти бантик.
Такой пестрый букет из пластилина для девочек рекомендуется поместить в небольшой сосуд, который также можно создать самостоятельно из коричневой, бежевой или белой основы.
Из зеленого бруска раскатывается три колбаски, которые станут стеблями;
Из синего, желтого и красного надо раскатать три тонкие колбаски;
Разноцветные «червячки» скручиваются в спирали;
Спирали лепятся к стеблям;
Из красного и оранжевого пластилина надо раскатать две тонкие колбаски, после чего обвязать их друг с другом;
Красно-оранжевой лентой обвязывается букет, причем рекомендуется соблюсти бантик.
Такой пестрый букет из пластилина для девочек рекомендуется поместить в небольшой сосуд, который также можно создать самостоятельно из коричневой, бежевой или белой основы.
ГОНОЧНАЯ МАШИНКА
Всем мальчишкам нравятся тачки. Пластилин является хорошей основой для изготовления соответствующего мультипликационного транспорта.
Из красного пластилина надо отделить два куска для кузова – большую и среднюю;
Обе части формируются в трапеции, после чего средняя форма накладывается на большую;
На верхней трапеции спичкой или стекой очерчиваются контуры остекления;
На нижней форме очерчиваются полуовальные изгибы для колес и радиатора-улыбки;
Из черного и красного пластилина формируются покрышки и диски, после чего колеса прилепливаются к изгибам;
Из белого пластилина формируются листы для глаз-окон и улыбки-радиатора;
Глаза-окна дополняются черными зрачками, вылепленными из соответствующей основы;
Из красного пластилина надо отделить два куска для кузова – большую и среднюю;
Обе части формируются в трапеции, после чего средняя форма накладывается на большую;
На верхней трапеции спичкой или стекой очерчиваются контуры остекления;
На нижней форме очерчиваются полуовальные изгибы для колес и радиатора-улыбки;
Из черного и красного пластилина формируются покрышки и диски, после чего колеса прилепливаются к изгибам;
Из белого пластилина формируются листы для глаз-окон и улыбки-радиатора;
Глаза-окна дополняются черными зрачками, вылепленными из соответствующей основы;
Готовую машину можно украсить сзади пластилиновым красным бампером. В Интернете имеют место картинки готовых вариантов из пластилина. После знакомства с ними детвора хочет лепить тачки другой расцветки.
ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для лепки лучше использовать тупые и неопасные предметы. Даже спичка должна быть очищена от серы.
Чтобы ребенок проявлял интерес к лепке, в преддверии тематического мероприятия ему рекомендуется показать мультфильм с персонажами и объектами, которые будут задействованы
Чтобы ребенок проявлял интерес к лепке, в преддверии тематического мероприятия ему рекомендуется показать мультфильм с персонажами и объектами, которые будут задействованы
Хороший пластилин – пластилин с безопасным составом. Продукция «Луч», «ArtBerry» и «Kribly Boo» соответствует этому требованию. В целом, качественный пластилин не должен выделять резкий или сладкий запах. Ведь такая продукция, скорее всего, токсична и будет воспринята ребенком, как сладость.
У каждого пластилина есть определенный срок годности. Поэтому при его выборе надо обращать внимание как на соответствующий показатель, так и на дату изготовления. На упаковке также обязательно должны быть указаны возрастные ограничения и штрих-код.
Чем больше брусков пластилина в упаковке, тем лучше – ребенку действительно хочется творить шедевры. Сначала лучше приобрести упаковку с пятью-шестью разноцветными брусками как минимум.
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