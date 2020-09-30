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Что можно слепить из пластилина: 50 фото красивых и оригинальных вариантов поделок

Что можно слепить из пластилина: 50 фото красивых и оригинальных вариантов поделок (59 фото)

Автор:
30 сентября 2020 08:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Что можно слепить из пластилина   пластилин   поделка   свомиим руками   сделай сам   фото   
539
59
Дошкольная детвора обожает лепить из пластилина разные фигурки. Взрослым надо только подтолкнуть ребят к тематическому творчеству, купив нужный расходный материал и показав технику изготовления разных персонажей. Тем более что благодаря лепке у детей развиваются фантазия и моторика.

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Метки: Что можно слепить из пластилина   пластилин   поделка   свомиим руками   сделай сам   фото   
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2  комментария
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4k
Ф Ив 2 часа назад
В мое детство срок годности пластилина определялся тем моментом, когда все цвета сливались в один серый.
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17k
Nik 16 минут назад
Обычно получается так
Обычно получается так
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