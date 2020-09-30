Что можно слепить из пластилина: 50 фото красивых и оригинальных вариантов поделок

Дети любят мурлык, а когда последние держат в руках сердце, тогда их можно смело признать героями дня Святого Валентина. Чтобы сделать одного такого усатого и хвостатого романтика придется:



Раскатать из голубого пластилина один большой шарик, один средний и два маленьких;

Сформировать из большого шара слегка выпуклое туловище-сердце, среднего – хвост-каплю, маленьких – ушки-капли;

Раскатать из белого пластилина несколько тонких колбасок и украсить ими хвост с туловищем;

Прилепить хвост к левому овалу туловища, а ушки – к правому;

Вылепить из белого пластилина глаза, нос и мордочку, после чего прилепить их к правому овалу голубого сердца;

Сформировать из зеленого и черного пластилинов – две глазных роговицы и нос соответственно;

Прилепить роговицы и нос к белым глазам и мордочке;

Раскатать из голубого и красного пластилина четыре капли и одно среднее сердце;

Прилепить голубые капли к туловищу для имитации лап, и обжать верхними лапами красное сердце.