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Весёлый снегоуборщик пошутил, превратив подъезд в&nbsp;российском городе, в подобие берлоги

Весёлый снегоуборщик пошутил, превратив подъезд в российском городе, в подобие берлоги (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 06:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   берлога   жалобы   замуровать   казань   коммунальщики   подъезд   уборщики   
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В столице Татарстана Казани моторизованный снегоуборщик завалил снегом подход и дверной проём в подъезд одного из многоквартирных домов, чем по факту превратил его в «берлогу», невысоким лазом на улицу. Теперь жильцы, чтобы выйти за хлебушком в нагрузку вынуждены ещё и прокатиться с горки.

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Метки: Россия   берлога   жалобы   замуровать   казань   коммунальщики   подъезд   уборщики   
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10  комментариев
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6k
vitenok 3 часа назад
Может, там у мужика тёща живёт. Или бывшая.
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александр 3 часа назад
А мужиков в этом доме нет? Взяли бы лопаты и убрали снег. А потом уже с "управляйкой" разбираться можно.
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kamanch александр 3 часа назад
Ответ управляющей был бы:
по результатом проверки снега не обнаружено
Его же уже мужики лопатами убрали )
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Михаил александр 2 часа назад
Так можно за управляйку всё сделать.
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александр Михаил 2 часа назад
Всё не нужно. Нужно просто пробить выход из подъезда для своей собственной матери (жены, дочки), чтобы она не ползла по этой куче снега.
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Михаил александр 2 часа назад
Видимо была бы необходимость так и сделали бы.
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253
Evgeniy 3 часа назад
Дайте этому снегоуборщику лопату- пусть вручную один все это расчищает.
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105k
Редька с хреном Автор поста Evgeniy 3 часа назад
А мож магар - всё уберут, ещё и песком посыплють
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631
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Видимо, жители подъезда сильно насолили управляющей компании
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