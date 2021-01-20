В столице Татарстана Казани моторизованный снегоуборщик завалил снегом подход и дверной проём в подъезд одного из многоквартирных домов, чем по факту превратил его в «берлогу», невысоким лазом на улицу. Теперь жильцы, чтобы выйти за хлебушком в нагрузку вынуждены ещё и прокатиться с горки.
На работу коммунальной службы посыпались жалобы собственников квартир, одного из подъездов дома на улице Большой Красной. Жильцы посетовали на то, что автоснегоуборщик, расчищая территорию двора, собрал весю убранную кучу снега прямо перед входом в подъезд. Да так, что высота горы стала доставать до козырька. Снега оказалось так много, что он попал и в вестибюль, чуть не замуровав проход.
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Жильцы подъезда не захотели спать в берлоге до весны и проделали проход, протоптав в горе ступеньки, по которым стали подниматься, а пробравшись через лаз, оставшийся от дверного проёма, спускаться по сугробу, чтобы выйти на улицу. Одна из жительниц дома возмутилась, что подобный инцидент случился «в 21 веке»,«В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной…». По словам женщины, местные жители сталкиваются с такой проблемой не впервые.
Об этом стало известно из публикации в сообществе «Казань | Социальная группа» во «ВКонтакте».
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по результатом проверки снега не обнаружено
Его же уже мужики лопатами убрали )