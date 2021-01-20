Жильцы подъезда не захотели спать в берлоге до весны и проделали проход, протоптав в горе ступеньки, по которым стали подниматься, а пробравшись через лаз, оставшийся от дверного проёма, спускаться по сугробу, чтобы выйти на улицу. Одна из жительниц дома возмутилась, что подобный инцидент случился «в 21 веке»,«В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной…». По словам женщины, местные жители сталкиваются с такой проблемой не впервые.





Об этом стало известно из публикации в сообществе «Казань | Социальная группа» во «ВКонтакте».