В Перу нашли скелеты 76 детей, которых принесли в жертву сотни лет назад

Археологов, проводивших раскопки в Перу, поджидала ужасающая находка: 76 скелетов детей, принесенных в жертву в шести разных обрядах за 450 лет, с 1050 по 1500 годы. Ученые полагают, что их жизни принесли в дар богам чиму, древней доколумбовой культуры, предшествующей инкам.
В одной из могил пять скелетов были расположены сидящими в кругу лицом к лицу. Останки были захоронены в двух курганах, и все дети, за исключением этих пятерых, были погребены ногами на восток и головой на запад, что является повторяющимся обычаем для жертвенных захоронений древней культуры чиму, известной своими ужасающими традициями.
В результате этого открытия количество принесенных в жертву детей, найденных в этом районе, увеличилось до 302. Все они были убиты в шести разных обрядах с 1050 по 1500 год. Точная причина, почему эти дети были убиты, пока не установлена, но ученые предполагают, что их жизни были принесены в дар богам.
Чиму была доинкской культурой, которая произошла из культуры мочика, или моче, на побережье Перу в 900 году нашей эры, и эта цивилизация была крупнейшей доколумбовой империей в Перу до инков. Эта культура широко известна своими нововведениями в сельском хозяйстве, такими как строительство крупных ирригационных систем, а также жертвоприношением детей.
По сообщению Andina, могилы были обнаружены на археологическом участке Пампа-ла-Крус, расположенном в районе Уанчако. Всего археологи обнаружили 25 могил в кургане I и 51 могилу в кургане II. Сейчас ученые проводят дополнительные исследования, чтобы определить, как эти дети были убиты, и могла ли у их смерти была иная причина, кроме как принесение их в дар богам чиму.
Этот регион известен массовыми захоронениями с останками детей, крупнейшее из которых было обнаружено в 2019 году. Более 140 мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 14 лет были убиты, что ученые посчитали массовым жертвоприношением, чтобы умилостивить богов ныне исчезнувшей религии. Во время ритуала многим детям и молодым животным вырезали сердца. Анализ датирует все останки примерно 11450 годом, во время расцвета цивилизации чиму на северном побережье Перу.
Автор исследования Джон Верано, профессор антропологии Тулейнского университета, сказал: «Это место открывает новую главу о практике детских жертвоприношений в древнем мире. Это археологическое открытие стало неожиданностью для всех нас — мы не видели ничего подобного раньше, и в этноисторических источниках или исторических отчетах не было никаких указаний на то, что на северном побережье Перу в таких масштабах приносились в жертву дети и верблюдовые. Нам повезло, что мы смогли полностью раскопать это место и у нас была многопрофильная полевая и лабораторная команда для проведения раскопок и предварительного анализа материала».
На основе анатомических и генетических тестов, опубликованных в журнале PLOS One, можно предположить, что разрезы на груди детей и лам были сделаны для вскрытия грудной клетки и последующего удаления сердца.
Профессор Прието сказал: «Доступ к сердцу путем поперечного рассечения грудины — это метод, знакомый современным торакальным хирургам и известный под разными названиями. О цели вскрытия грудных клеток можно только догадываться, но вероятная мотивация — удаление сердца».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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