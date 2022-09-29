В Перу нашли скелеты 76 детей, которых принесли в жертву сотни лет назад

В результате этого открытия количество принесенных в жертву детей, найденных в этом районе, увеличилось до 302. Все они были убиты в шести разных обрядах с 1050 по 1500 год. Точная причина, почему эти дети были убиты, пока не установлена, но ученые предполагают, что их жизни были принесены в дар богам.

Чиму была доинкской культурой, которая произошла из культуры мочика, или моче, на побережье Перу в 900 году нашей эры, и эта цивилизация была крупнейшей доколумбовой империей в Перу до инков. Эта культура широко известна своими нововведениями в сельском хозяйстве, такими как строительство крупных ирригационных систем, а также жертвоприношением детей.