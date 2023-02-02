В торфянике в Польше нашли древние человеческие останки и десятки бронзовых украшений

Польские археологи сообщили о находке в районе города Хелмно, Куявско-Поморское воеводство. Среди десятков бронзовых украшений были ожерелья, браслеты, поножи, декоративные булавки. Однако наличие человеческих костей рядом с 2500-летними украшениями указывает на то, что эти предметы, скорее всего, использовали в жертвоприношениях.
Открытие сделали члены Куявско-Поморской группы искателей истории (Kujawsko-Pomorskiej Grupy Poszukiwaczy Historii), проводившие поиски с металлоискателями. Как только они поняли, что металлоискатели наткнулись на нечто действительно ценное, начались раскопки под руководством Войцеха Сосновского из Воеводского управления охраны памятников в Торуни. В них приняли участие исследователи из Института археологии Университета Николая Коперника в Торуни и службы ландшафтного парка Вдецкого.
В ходе раскопок в земле было найдено множество древних артефактов. Ученые обнаружили три залежи, заполненные целыми или поврежденными украшениями и бронзовыми изделиями, использовавшимися, по всей вероятности, в церемониальных целях. Среди находок были ожерелья, браслеты, поножи, конская упряжь и булавки со спиральными головками.
Среди находок археологов особенно восхитило органическое сырье, такое как фрагменты веревок и ткани роговых орудий в рамах из бронзовых листов, поскольку найти органическое сырье, которое хорошо сохранилось в таких влажных условиях, — большая редкость.
Большинство артефактов, по мнению исследователей, следует ассоциировать с представителями лужицкой культурой.
Лужицкая культура была широко распространена в эпоху бронзы и раннего железа (12–4 вв. до н.э.) в бассейнах рек Одер и Висла и простиралась на восток до реки Буг. Название происходит от сербского региона Лужица (Лаузиц), ныне находящегося на востоке Германии, где впервые были обнаружены и изучены памятники культуры. Некоторые предметы, однако, не являются коренными для этого региона и соотносятся со скифской цивилизацией и ее влиянием из региона современной Украины.
Среди десятков других артефактов ученые нашли человеческие кости, что подтверждает теорию о том, что это было место для жертвоприношений.
Исследовательская группа пояснила, что это было время нарастания волнений, связанных с проникновением в Центральную и Восточную Европу групп кочевников из Причерноморской степи. Местные жители оказались на пороге внезапных перемен. Чтобы отсрочить стремительные перемены, связанные с появлением новых соседей, они стали практиковать различные обряды, в том числе и жертвоприношения.
Археологи не раскрыли точное местонахождение находки из соображений безопасности. В то же время они планируют дальнейшие исследования в пределах высохшего торфяного болота.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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