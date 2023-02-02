В торфянике в Польше нашли древние человеческие останки и десятки бронзовых украшений

Среди десятков других артефактов ученые нашли человеческие кости, что подтверждает теорию о том, что это было место для жертвоприношений.

Исследовательская группа пояснила, что это было время нарастания волнений, связанных с проникновением в Центральную и Восточную Европу групп кочевников из Причерноморской степи. Местные жители оказались на пороге внезапных перемен. Чтобы отсрочить стремительные перемены, связанные с появлением новых соседей, они стали практиковать различные обряды, в том числе и жертвоприношения.

Археологи не раскрыли точное местонахождение находки из соображений безопасности. В то же время они планируют дальнейшие исследования в пределах высохшего торфяного болота.