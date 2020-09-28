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Фокусник с помощью магии зажёг свечку в церкви и навлёк на себя гнев

Фокусник с помощью магии зажёг свечку в церкви и навлёк на себя гнев (3 фото)

Автор:
28 сентября 2020 16:59
Сообщество : Истории
Метки: гнев   иллюзионист   магия   огонь   фокусник   фокусы   церковь   
1396
3

Иллюзионист Серж Кулаков утроил шоу в х раме Христа Спасителя. На своей страничке в Instagram он опубликовал видео, на котором зажигает свечу движением рук. Однако, не все оценили его мастерство...

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Метки: гнев   иллюзионист   магия   огонь   фокусник   фокусы   церковь   
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37  комментариев
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33k
dima423 2 часа назад
че за тупость? в чем хулиганство то?
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55k
Опиум для народа 15 секунд назад
1.И в лето 2*** от Рождества Своего сошёл Иисус к людям.
2.И направил стопы свои в Храм Божий.
3.И вошедши увидел он служителей Храма что исповедовали сребролюбие и идолопоклонство.
4.И возмутившись укорял он их называя детьми Диавола и говорил он что Господь послал его к людям.
5.И творил он чудеса разные.
6.И узрев сие служители выгнали его из храма.
7.И стражники храмовые обвешанные знаками бесовскими били его нагайками.
8.И свершив суд,бросили его в узилище.
9.Где и скончался Иисус и вознесся к Отцу своему.
10.И говорил так Господу:
11.Х"й я к ним больше спущусь.Люцифер походу прав был.
Евангелие от ...
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17k
turyst 4 минуты назад
Напомнило:

"В одном небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть кабак.
Беда в том, что он находился на одной улице с церковью.
Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против, и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена.
За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла.
Церковники обрадовались, но ненадолго хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба.
Те, естественно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил:
"Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство почему-то нет... ""(С) Старый анекдот.
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16k
Феникс 4 минуты назад
Боятся конкуренции волхвы)))

Они этим не хитрым фокусом с двумя реактивами и самовоспламенением уже лет 700 народ дурят.

Боятся конкуренции волхвы))) Они этим не хитрым фокусом с двумя реактивами и самовоспламенением уже лет 700 народ дурят.
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634
Алексей 10 минут назад
В Библии описывается эпизод, как пророк Илия посрамил жрецов лживого бога Ваала. Илия вызвал конкурентов на батл: поставили два жертвенных алтаря с дровами и каждый должен был зажечь свой алтарь без спичек, чисто силой молитвы своему богу. Жрецы вааловы сколько вокруг алтаря не скакали, нихрена ничего сделать не могли. А Илия словом божиим свой алтарь мгновенно зажег, и все окружающие, увидев это, сразу уверовали, а жрецов Ваала послали нахрен.
Это я к чему эту историю вспомнил. Тут может нехорошая аналогия усмотреться. Многие ли попы смогут зажечь хотя бы свечку церковную силой своей молитвы? А что верующие скажут, когда непойми кто заходит в храм и совершает там библейские чудеса? Тут уже другая аналогия на ум приходит. Две тысячи лет тому назад фарисеи и книжники тоже гоняли одного сына плотника, за то, что он совершал в храмах "неправильные" чудеса.
В Библии описывается эпизод, как пророк Илия посрамил жрецов лживого бога Ваала. Илия вызвал конкурентов на батл: поставили два жертвенных алтаря с дровами и каждый должен был зажечь свой алтарь без спичек, чисто силой молитвы своему богу. Жрецы вааловы сколько вокруг алтаря не скакали, нихрена ничего сделать не могли. А Илия словом божиим свой алтарь мгновенно зажег, и все окружающие, увидев это, сразу уверовали, а жрецов Ваала послали нахрен. Это я к чему эту историю вспомнил. Тут может нехорошая аналогия усмотреться. Многие ли попы смогут зажечь хотя бы свечку церковную силой своей молитвы? А что верующие скажут, когда непойми кто заходит в храм и совершает там библейские чудеса? Тут уже другая аналогия на ум приходит. Две тысячи лет тому назад фарисеи и книжники тоже гоняли одного сына плотника, за то, что он совершал в храмах "неправильные" чудеса.
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59
Вася с ложкой 14 минут назад
Так одного парня за такие фокусы вообше на кресте распяли .
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6k
Кенвуд Полчаса назад
Переполох. Конкурент у бога появился.
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19k
Евгений 40 минут назад
Силантьев? Этот чтоль??)))
Силантьев? Этот чтоль??)))
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4k
Pashuta 44 минуты назад
Так может это не магия, а дар Божественный.. Пусть в суде докажут и предоставят доказательства магии.. )))))
Ну а раз нет доказательств - пусть идут лесом эти посредники между людьми и Богом!
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−82
Алещенко Олександр Час назад
Всемирный русский народный собор???????Чта??????попики совсем ипанулись.????
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Вот убейте не пойму, зачем? Ну пофиг тебе, ну не веришь, ну пройди мимо. Нет, каждому чму надо как-то самоутвердиться устроив в церкви какой ни будь перфоманс. Славы хочешь? Иди пассами дверь ФСБ на Лубянке подожги. Очень оценят и славы будет у тебя немеряно.. но чтот ссут.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
"религиовед" йобаный стыд!
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49k
pynh 2 часа назад
Министерство магии за магию среди маглов отчпокает лысого.

Министерство магии за магию среди маглов отчпокает лысого.
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4k
Stray 2 часа назад
Цитата Силантьева: "Храмы вообще привлекают разных фриков, народ уже привык."
А вот тут я согласен. ОПГ "Казачки", практикующая бдсм и фетиш значков, бородатые мужчинки в платьях и рэперских цацках, бабушки с деменцией и прочий паноптикум. Такого сборища фриков больше нигде нет.
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4k
Stray 2 часа назад
Христанутые этот фокус показывают каждый год. И никто в суд не подаёт. А надо бы.
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634
Алексей Stray Полчаса назад
Есть разница. Там благодатный огонь возжигает господь, а тут какой-то колдун силой бесовской зажег в храме оскверняющее адское пламя преисподней.
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4k
Stray Алексей 23 минуты назад
Вообще разницы нет

Но твой посыл я понял ))
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13k
vikklu 2 часа назад
И чем же он закон нарушил - то?
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24k
Fat Lynx vikklu 2 часа назад
почти раскрыл тайну чего не буду говорить, но связанного с появлением огня из неоткуда.
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13k
vikklu Fat Lynx Час назад
Так и.н. сошествие благодатного огня, это секрет Полишинеля. Лет семьсот назад, это был обряд зажигания благодатного огня, разницу видите? Ну а кому-то чуда захотелось, вот, нате - с, кушайте не подавитесь. Только тем, кому лень мозгами шевелить и изучать Слово Божие, этого не доказать. Им так проще. Свечку поставил и святым стал, можно опять беззакония творить...
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
вопят будто он пернул на свечку
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10k
Toxictofa 2 часа назад
Лично я ничего "ужасного" или какого-либо надругательства на видео не увидел.
Честно говоря, это лицемерие со стороны церкви.
Вот если бы иллюзионист был одет в рясу священника, и повторил там данный фокус, его бы вынесли на руках как чудотворца от Бога.
И всяким обезьянам туфли позволяют мыть святой водой за извинения...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
В качестве компенсации какой-нибудь поп может показать фокус со "схождением благодатного огня" в цирке - и на этом всё: каждый дальше окучивает свою аудиторию на своей территории.
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24k
Fat Lynx Едондер пуп Час назад
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5k
Вася 2 часа назад
Фокусник с помощью магии зажёг свечку в церкви и навлёк на себя гнев
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297
im240 2 часа назад
я всегда так свечи поджигаю
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3k
Едондер пуп im240 2 часа назад
Попробовали бы вы это сделать в мИчети (ц))
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297
im240 Едондер пуп 2 часа назад
нет конечно. туда только дикари ходят
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