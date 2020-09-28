Фокусник с помощью магии зажёг свечку в церкви и навлёк на себя гнев

Иллюзионист Серж Кулаков утроил шоу в х раме Христа Спасителя. На своей страничке в Instagram он опубликовал видео, на котором зажигает свечу движением рук. Однако, не все оценили его мастерство...
7 дней назад в Instagram иллюзиониста Сержа Кулакова появилась видеозапись его фокуса, на которой он зажигает свечу без применения рук или огня. Фокусник просто делает несколько пасов в воздухе и свеча разгорается сама. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать «небольшое чудо».
Однако, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев не оценил фокусы Кулакова. Он пожелал, чтобы этим хулиганством занялись правоохранительные органы.
"Похоже на административку за хулиганство. Храмы вообще привлекают разных фриков, народ уже привык. А сейчас пусть разбираются правоохранительные органы", - заявил Силантьев.
Чеченцы, помывшие ботинки в освящённом источнике рядом с православным храмом в Калининграде и снявшие это на видео, будут и уже начали просить прощения, так как считают, что извинение после совершенного преступления, для них является признаком силы.
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2.И направил стопы свои в Храм Божий.
3.И вошедши увидел он служителей Храма что исповедовали сребролюбие и идолопоклонство.
4.И возмутившись укорял он их называя детьми Диавола и говорил он что Господь послал его к людям.
5.И творил он чудеса разные.
6.И узрев сие служители выгнали его из храма.
7.И стражники храмовые обвешанные знаками бесовскими били его нагайками.
8.И свершив суд,бросили его в узилище.
9.Где и скончался Иисус и вознесся к Отцу своему.
10.И говорил так Господу:
11.Х"й я к ним больше спущусь.Люцифер походу прав был.
Евангелие от ...
"В одном небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть кабак.
Беда в том, что он находился на одной улице с церковью.
Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против, и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена.
За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла.
Церковники обрадовались, но ненадолго хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба.
Те, естественно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил:
"Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство почему-то нет... ""(С) Старый анекдот.
Они этим не хитрым фокусом с двумя реактивами и самовоспламенением уже лет 700 народ дурят.
Это я к чему эту историю вспомнил. Тут может нехорошая аналогия усмотреться. Многие ли попы смогут зажечь хотя бы свечку церковную силой своей молитвы? А что верующие скажут, когда непойми кто заходит в храм и совершает там библейские чудеса? Тут уже другая аналогия на ум приходит. Две тысячи лет тому назад фарисеи и книжники тоже гоняли одного сына плотника, за то, что он совершал в храмах "неправильные" чудеса.
Ну а раз нет доказательств - пусть идут лесом эти посредники между людьми и Богом!
А вот тут я согласен. ОПГ "Казачки", практикующая бдсм и фетиш значков, бородатые мужчинки в платьях и рэперских цацках, бабушки с деменцией и прочий паноптикум. Такого сборища фриков больше нигде нет.
Но твой посыл я понял ))
Честно говоря, это лицемерие со стороны церкви.
Вот если бы иллюзионист был одет в рясу священника, и повторил там данный фокус, его бы вынесли на руках как чудотворца от Бога.
И всяким обезьянам туфли позволяют мыть святой водой за извинения...