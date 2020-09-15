Бейрут, остановись! Многострадальная столица Ливана снова горит

Совсем недавно мы писали про сильный пожар во взорванном порту Бейрута. Сейчас же загорелось недостроенное здание в центре города.
Торговый центр оригинальной архитектурной формы является работой всемирно известного ирако-британского архитектора и дизайнера Захи Хадид (1950-2016 гг.). Женщина разработала проект много лет назад. Но постройка здания несколько раз замораживалась и только недавно его было решено окончательно достроить.
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Zaha Hadid-designed building in Beirut... earlier today https://t.co/3SNWqIl3Ko— Leila Hatoum (@Leila1H) September 15, 2020
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Fire (now contained) at a Beirut shopping center, a month and a half after the port explosion and days after the port caught fire againpic.twitter.com/NE5EeG0mPU— ian bremmer (@ianbremmer) September 15, 2020
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Los “fuegos de Beirut”: ahora se incendió el icónico edificio Zaha Hadid.— Ezequiel Kopel (@ezekopel) September 15, 2020
Urgente que alguien le cure el 🧿 a la ciudad!! https://t.co/hUbvFjzIDF
Власти ещё не знают из-за чего произошло возгорание. Но уже известно, что жертв нет. Около 50 пожарных смогли справиться с возгоранием.
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Метки: архитектура бейрут ливан огонь пожар торговый центр
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