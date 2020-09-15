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Бейрут, остановись! Многострадальная столица Ливана снова горит

Бейрут, остановись! Многострадальная столица Ливана снова горит (4 фото)

Автор:
15 сентября 2020 17:34
Сообщество : Жизнь
Метки: архитектура   бейрут   ливан   огонь   пожар   торговый центр   
1666
4
Совсем недавно мы писали про сильный пожар во взорванном порту Бейрута. Сейчас же загорелось недостроенное здание в центре города.

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Метки: архитектура   бейрут   ливан   огонь   пожар   торговый центр   
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11k
робт 2 часа назад
неуловимый е*бучий сварщик
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145
Остап Ива́нович. 37 минут назад
Бейрут, остановись! Многострадальная столица Ливана снова горит
Бейрут, остановись! Многострадальная столица Ливана снова горит
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29k
Азат Баширов 39 минут назад
Евреи над Арабами глумятся
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329
im240 2 часа назад
жаль что не Вашингтон.
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4k
sivanov1079 2 часа назад
Страховые компании там точно разорены...
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Сдаётся мне, неспроста эти пожары, один за другим.
Кто- то звездно- полосатый- пейсатый старается....
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Вася с ложкой Броненосец Потелкам 12 минут назад
Що ты-ки мы ? ....Да побойтесь Бога , поджигать !? ...Мы если надо будет все к ипеням снесем .Чего так мелочится ,поджигать .
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32k
jonnyD 2 часа назад
Ну дык и кто ? Сварщики опять отличились ?
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