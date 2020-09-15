Бейрут, остановись! Многострадальная столица Ливана снова горит

Торговый центр оригинальной архитектурной формы является работой всемирно известного ирако-британского архитектора и дизайнера Захи Хадид (1950-2016 гг.). Женщина разработала проект много лет назад. Но постройка здания несколько раз замораживалась и только недавно его было решено окончательно достроить.