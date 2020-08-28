В Краснодаре подростки скинули горящую бутылку на девушку

По словам очевидцев, сначала подростки плевались с балкона в прохожих, но этого им показалось мало. "Детки" зажгли бутылку с растворителем и бросили в девушку. По счастливому стечению обстоятельств бутылка пролетела мимо, а девушка отделалась лишь испугом.