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В Краснодаре подростки скинули горящую бутылку на девушку

В Краснодаре подростки скинули горящую бутылку на девушку (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 16:50
Сообщество : Жить в России
Метки: бутылка   девушка   краснодар   огонь   подростки   растворитель   
1493
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27 августа в соцсетях появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором можно заметить, как горящая бутылка падает совсем рядом с прохожей.

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Метки: бутылка   девушка   краснодар   огонь   подростки   растворитель   
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14  комментариев
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2k
Олег Час назад
Пи.зди.ть подростков и их родителей,хорошо ,что закончилось без серьёзных последствий.
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10k
* 8 минут назад
Я предлогаю кинуть бутылку с керосином в них и поджечь. Чтобы поняди, что могло случиться.
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72
Александр Поликарпов 9 минут назад
Просто усыплять таких нужно.
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3k
кот базилий 11 минут назад
Это их "начало". Через 2-3 года их родителям сухари им надо будет сушить, без вариантов.
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18k
Батончик с маком Полчаса назад
в дурдом их. там и бутылками по голове ощутят и прочие прелести
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12k
Роман Полчаса назад
Кубаноиды это п...ц.
В последнее время много езжу по югу, кавказу, неадекваты гоняющие за 150 сплошь с номерами 23, 123.
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748
Шурман 37 минут назад
Год точно не помню может быть 88мой , иду с собакой и раз удар по голове , сверху какой то смех , смотрю на асфальт лежит болт примерно на 13 , думаю вот скоты иду дальше чувствую спина уже мокрая и шея , короче пока до дома дошел все было в крови , зашивать не стали мать перебинтовала голову . Даже в те времена были такие шутники , мне повезло что там 5ти этажки кругом а если бы с 9того скинули или с 12цатого ?
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748
Шурман Полчаса назад
Было и такое , начало 90тых дети играют в летающие тарелки шифером от беседок , был облицовочный шифер из пластика и вот мы только приехали с дачи и вот такая вот хрень мне вошла в лицо , шрам по сей день , еще 2 см и он бы был у меня в глазу , виновника нашли его мать бегала грех свой замаливала . Но в этом случае не обошлось без скорой , отчетливо видел кость и мясо . Зашили быстро , да и заросло все как на собаке
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2k
twincam 43 минуты назад
пипец.
вот о чем они думали?????
имбецилы.
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7k
Иван Акимов twincam 38 минут назад
А нечем думать...
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671
Юрец 43 минуты назад
Помню мы в детстве тоже хулиганили, с балкона лазерной указкой светили в прохожих (тогда они только появились в магазинах), но такое просто не укладывается в голове. А если бы в девушку попали, она ведь могла и заживо сгореть!
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822
Estie 45 минут назад
Этих даунов малолетних только уголовка исправит. Пусть посидят, подумают.
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1k
Дарвин и аморальная премия 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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