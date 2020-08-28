В Краснодаре подростки скинули горящую бутылку на девушку

27 августа в соцсетях появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором можно заметить, как горящая бутылка падает совсем рядом с прохожей.
По словам очевидцев, сначала подростки плевались с балкона в прохожих, но этого им показалось мало. "Детки" зажгли бутылку с растворителем и бросили в девушку. По счастливому стечению обстоятельств бутылка пролетела мимо, а девушка отделалась лишь испугом.
Прокуратура начала проверку случившегося.
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В последнее время много езжу по югу, кавказу, неадекваты гоняющие за 150 сплошь с номерами 23, 123.
вот о чем они думали?????
имбецилы.