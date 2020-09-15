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Помывшие ботинки в&nbsp;православном источнике чеченцы начали понимать, что попали

Помывшие ботинки в православном источнике чеченцы начали понимать, что попали (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 00:08
Сообщество : Криминал
Метки: вода   извинения   источник   криминал   проверка   россия   святотатство   чеченцы   
3180
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Чеченцы, помывшие ботинки в освящённом источнике рядом с православным храмом в Калининграде и снявшие это на видео, будут и уже начали просить прощения, так как считают, что извинение после совершенного преступления, для них является признаком силы.

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Метки: вода   извинения   источник   криминал   проверка   россия   святотатство   чеченцы   
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28  комментариев
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6k
Алеksей 2 часа назад
мне как то по боку религии, но.. а что требуют мусульмане за оскорбление мусульманских святынь? им же вроде как извинений обычно мало? так почему они сами лишь извиняются?
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57
Moon24 Минуту назад
Просто грязные твари , отродья мразей . Их извинения просто шутовство
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10k
Toxictofa 6 минут назад
Хорошь извинять! Пусть садят этих тридварасов! Зае..ли обезьяны!
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7k
Свои Пять Копеек 15 минут назад
Черножопые мрази только спустились с гор и они не знали, что можно глумиться над провославными святынями.Давайте простим этих козлоёпов и засунем им коран в задницу.
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4k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Всё это - ерунда. Но бить за такое надо жестоко! Просто потому, что НАДО!
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5k
Dima Полчаса назад
Я думаю посадят их... на бутылку.
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4k
Андрей Крылов Полчаса назад
Всевышнего (как бы его не называли) невозможно оскорбить ни чем. Можно оскорбить и унизить только себя. Чем и занимались эти ублюдки.
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4k
Андрей Крылов 24 минуты назад
Какая же глупость обзывать всяко или дрочить на вулкан жителям Помпеи и Геркуланома? Или городов Садом и Гоморра ? А тем, кто понимает, что это - песчинка в в размерах пленеты? А в размерах всей Вселенной и творца оной?! Это просто дичайшая глупость - понтоваться в такой ситуации!
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3k
Ежик Полчаса назад
Один из участников происшествия по имени Расул не стал ждать подзатыльников от старших соплеменников и записал видео с извинениями. По его словам, он не думал, что это «такая серьёзная вода». «Мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится», добавил он.

А то, что нужно стульчак поднимать, когда ссышь, давно узнал?
Баран короче.
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1k
Свирепый Бамбр 43 минуты назад
Закинуть 5000 трупов окровавленных свиней в мечети, помыть полы их кровью коранами, а потом сказать - извините, я больше так не буду...
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687
Педигри 48 минут назад
«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», восклицает один из них.

По его словам, он не думал, что это «такая серьёзная вода».

Не знали? Очень даже знали.
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846
Estie Час назад
Какие нахрен извинения. Я хоть и не религиозный человек (от слова совсем), но это даже для меня слишком. Депортация вместе с семьями, и запрет на въезд в страну (вплоть до уголовного преследования).
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1k
Свирепый Бамбр Estie 41 минуту назад
Ты хоть отдупляешь, что несешь? Они тожерасияни! Куда ты их депортируешь и запрет на въезд в какую страну?
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10k
Toxictofa Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Да хоть к азерам, хоть к туркам! Покуй, пусть звиздуют к братьям-мусульманам!
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110
Леший Час назад
Что то они постоянно извиняются.
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5k
Bhaal Час назад
Толлерастия во всей красе. Так, где уголовное дело? Извинений мало. Хочу чтобы их посадили или только за оскорбление верующих можно только русских сажать?
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5k
Владимир Bhaal Час назад
Только тех, кто не выказал почтение самому главному про этом. Ведь он у нас как святой. Или как аллах.
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1k
Свирепый Бамбр Bhaal 40 минут назад
Разумеется только русских. Они как и негры в америке. От этой безнаказанности и борзота такая.
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11k
Алексей 2 часа назад
Всяких "пусек райот" и др. дураков, разместивших негодный контент, быстро привлекли к уголовной ответственности....
Если этих пассажиров "спустят на тормозах" - то либо верующие очень избирательны, либо есть регионы России, в отношении граждан которых "избирательно" законодательство России, что и печально и показательно...
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5k
Bhaal Алексей Час назад
О чем и речь. Такой избирательный подход крайне опасен и может грозить территориальной целостности государства
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168
Николай Алексей Час назад
вот именно, сажали девчонок за песню в храме, сажайте и этих уебков за мытье ног в святом источнике или кишка тонка у руководства страны и судов против соплеменников кадырки идти?
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Уже и до Калининграда добрались
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4k
RomaXz 2 часа назад
Чеченцы извиняются? Это точно в России происходит?
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3k
Убийца Прохиндеев RomaXz Полчаса назад
Их старшие нагнули, так бы они никогда рот не открыли для извинений
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3k
Палыч 2 часа назад
и снова обезьяны.и опять отмажутся.рамзанке пора лично валить своих соплеменников.заипали
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15k
Марина 2 часа назад
А потом приедет Горводоканал, починит трубу и перекроет источник "святой источник".
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
да когда ж все религии запретят? будем ли мы жить в просвещённом обществе? или так и будем смотреть назад...
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2k
Варяг Дельфин Красивый Час назад
Запретят религии, придумают еще ченть, человек любит быть темным...
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