Один из участников происшествия по имени Расул не стал ждать подзатыльников от старших соплеменников и записал видео с извинениями. По его словам, он не думал, что это «такая серьёзная вода». «Мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится», — добавил он.

На данный момент правоохранители уже начали проверку публикации в СМИ на предмет состава преступления в вышеозначенном инциденте.

P.S. Интересно, а 282 статья УК РФ, о возбуждении ненависти либо вражды, в том числе и по религиозным признакам, применима только к лицам славянских национальностей?