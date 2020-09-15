Чеченцы, помывшие ботинки в освящённом источнике рядом с православным храмом в Калининграде и снявшие это на видео, будут и уже начали просить прощения, так как считают, что извинение после совершенного преступления, для них является признаком силы.
Ввиду назревающего скандала на инцидент отреагировал глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев, сообщает «Подъём» в своём Telegram-канале:
На кадрах недавно опубликованного видео несколько лиц кавказской национальности моют туфли в освящённом православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — восклицает один из них. Судя по этому сюжету, нохчи прекрасно осознавали, что совершают святотатственные действия по отношению к одной из основных религий страны, в которой они живут.
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Один из участников происшествия по имени Расул не стал ждать подзатыльников от старших соплеменников и записал видео с извинениями. По его словам, он не думал, что это «такая серьёзная вода». «Мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится», — добавил он.
На данный момент правоохранители уже начали проверку публикации в СМИ на предмет состава преступления в вышеозначенном инциденте.
P.S. Интересно, а 282 статья УК РФ, о возбуждении ненависти либо вражды, в том числе и по религиозным признакам, применима только к лицам славянских национальностей?
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А то, что нужно стульчак поднимать, когда ссышь, давно узнал?
Баран короче.
По его словам, он не думал, что это «такая серьёзная вода».
Не знали? Очень даже знали.
Если этих пассажиров "спустят на тормозах" - то либо верующие очень избирательны, либо есть регионы России, в отношении граждан которых "избирательно" законодательство России, что и печально и показательно...