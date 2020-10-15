50 интересных фактов из жизни Ломоносова

Село, в котором он родился, сейчас называется “Ломоносово”.



В бытность свою студентом в Германии он сошёлся с дочерью хозяйки дома, в котором жил, и она забеременела от него. Михаил Васильевич женился на ней, но дочь их родилась до брака, а потому считалась незаконнорожденной.



Возвращаясь в Россию морским путём через Голландию, Ломоносов был захвачен и насильно рекрутирован в Прусскую армию. В её рядах он прослужил несколько недель, после чего ему удалось сбежать.



Оказавшись в России, Михаил Васильевич никому не рассказал о своей жене в Германии, и забыл о ней на целых два года, после чего ей всё-таки удалось разыскать его через посольство. Она в это время продолжала жить в Германии. Узнав о её запросе, Ломоносов пригласил её переехать в Петербург.



Однажды за “дерзкое поведение” на академических дебатах он был арестован, и просидел под арестом целых 8 месяцев.