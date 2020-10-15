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50 интересных фактов из жизни Ломоносова

50 интересных фактов из жизни Ломоносова (10 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:07
Сообщество : Факты
Метки: Ломоносова   жизнь   интересно   познавательно   факты   
1219
10
В краткой биографии Ломоносова великий учёный часто именуется физиком и химиком. На самом деле он был сведущ во множестве наук, и его иногда называют “универсальным человеком”, преуспевшим во всех областях сразу.
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Метки: Ломоносова   жизнь   интересно   познавательно   факты   
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189
udok7856 15 минут назад
Ну что сказать, великий человек был Михаил Васильевич!
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ezh28 8 минут назад
Офигенный мужик и фильм, многосерийный про него очень интересный
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