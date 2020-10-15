50 интересных фактов из жизни Ломоносова

В краткой биографии Ломоносова великий учёный часто именуется физиком и химиком. На самом деле он был сведущ во множестве наук, и его иногда называют “универсальным человеком”, преуспевшим во всех областях сразу.
За свою жизнь Ломоносов сделал множество открытий, но ещё большее влияние он оказал на дальнейшее развитие науки. Это он заложил программу дальнейших исследований в области химии и физики, которой его последователи придерживались на протяжении многих десятилетий после его смерти. Изобретённые им навигационные приборы сделали огромный вклад в развитие мореплавания. Именно Михаил Ломоносов заложил основы науки о стекле. Он был членом трёх академий наук – Петербургской, Болонской (Италия) и Шведской.
Ломоносов лично разработал проект постройки Императорского университета в Москве, старейшего в России. Он был реализован, а университет был назван в его честь. Закрыли его лишь в 1917 году.
Михаил Васильевич стал первым астрономом, доказавшим наличие плотной атмосферы у Венеры.
Императрица Елизавета Петровна однажды выдала ему крупную премию в 2000 рублей, но в казне нашлись только мелкие медные деньги. Награду учёному доставляли на двух повозках, гружёных монетами.
Образу “типичного учёного” Ломоносов не соответствовал. Он был высок, крепок и силён, и однажды от с лёгкостью расшвырял троих матросов, пытавшихся его ограбить. А у одного из нападавших он отнял одежду, заставив того с позором прогуляться голышом.
Ему впервые в России удалось получить цветные стёкла. Чтобы добиться этого результата, Ломоносову
потребовалось около 4000 лабораторных экспериментов.
Михаил Васильевич стал первым астрономом, доказавшим наличие плотной атмосферы у Венеры.
Императрица Елизавета Петровна однажды выдала ему крупную премию в 2000 рублей, но в казне нашлись только мелкие медные деньги. Награду учёному доставляли на двух повозках, гружёных монетами.
Образу “типичного учёного” Ломоносов не соответствовал. Он был высок, крепок и силён, и однажды от с лёгкостью расшвырял троих матросов, пытавшихся его ограбить. А у одного из нападавших он отнял одежду, заставив того с позором прогуляться голышом.
Ему впервые в России удалось получить цветные стёкла. Чтобы добиться этого результата, Ломоносову
потребовалось около 4000 лабораторных экспериментов.
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Это он изобрёл первое подобие прибора ночного видения, названного им “ночезрительной трубой”. Но изобретение затерялось, и его показали публике лишь спустя полтора столетия.
Ломоносов много времени уделял изучению молний. Во время одного из экспериментов, связанных с попыткой “поймать” небесные разряды электричества, от удара током погиб его друг и коллега Георг Рихман, после чего оппоненты Михаила Васильевича начали активно его травить.
Сразу же после смерти учёного все бумаги и записи из его лаборатории были куда-то вывезены государственными служащими, и больше их никто не видел.
В биографии Ломоносова обычно не упоминается, что он был ещё и талантливым живописцем. Особенно он любил мозаики, которые удавались ему очень хорошо.
Михаил Васильевич разработал прототип летательного аппарата, схожего с современными вертолётами.
Ломоносов много времени уделял изучению молний. Во время одного из экспериментов, связанных с попыткой “поймать” небесные разряды электричества, от удара током погиб его друг и коллега Георг Рихман, после чего оппоненты Михаила Васильевича начали активно его травить.
Сразу же после смерти учёного все бумаги и записи из его лаборатории были куда-то вывезены государственными служащими, и больше их никто не видел.
В биографии Ломоносова обычно не упоминается, что он был ещё и талантливым живописцем. Особенно он любил мозаики, которые удавались ему очень хорошо.
Михаил Васильевич разработал прототип летательного аппарата, схожего с современными вертолётами.
Именно он изобрёл более десятка оптических приборов, на тот момент абсолютно уникальных и не имевших зарубежных аналогов.
Ломоносов попытался разгадать тайну строения Земли и установить возраст нашей планеты. Как показали современные научные изыскания, он почти не ошибся.
На протяжении 5 лет он жил в Европе, где не оставлял научных изысканий.
Ломоносов знал 19 иностранных языков, из которых 12 он владел в совершенстве.
Будучи увлечённым поэзией, он перевёл с немецкого языка на русский ряд известных произведений.
Ломоносов попытался разгадать тайну строения Земли и установить возраст нашей планеты. Как показали современные научные изыскания, он почти не ошибся.
На протяжении 5 лет он жил в Европе, где не оставлял научных изысканий.
Ломоносов знал 19 иностранных языков, из которых 12 он владел в совершенстве.
Будучи увлечённым поэзией, он перевёл с немецкого языка на русский ряд известных произведений.
Михаил Васильевич обогатил русский язык таким словом и понятием, как “аббревиатура”.
При жизни Ломоносова ходили слухи о том, что он является внебрачным сыном Петра I. Но современные историки не нашли ни одного их подтверждения.
Однажды в Германии он подрался с немецким академиком, сломав тому нос, причём причиной конфликта послужило то, что немецкий коллега позволил себе нелестно отозваться о России. Михаила Васильевича в итоге арестовали и отдали под суд, и спасло его от наказания только личное ходатайство императрицы Елизаветы Петровны.
Ломоносов сочинял стихи, и очень талантливые, хотя поэтической славы они ему и не принесли.
В 1752-1753 годах он читал слушателям первый в истории человечества курс по физической химии.
При жизни Ломоносова ходили слухи о том, что он является внебрачным сыном Петра I. Но современные историки не нашли ни одного их подтверждения.
Однажды в Германии он подрался с немецким академиком, сломав тому нос, причём причиной конфликта послужило то, что немецкий коллега позволил себе нелестно отозваться о России. Михаила Васильевича в итоге арестовали и отдали под суд, и спасло его от наказания только личное ходатайство императрицы Елизаветы Петровны.
Ломоносов сочинял стихи, и очень талантливые, хотя поэтической славы они ему и не принесли.
В 1752-1753 годах он читал слушателям первый в истории человечества курс по физической химии.
Лишившись матери в 9 лет, Ломоносов был вынужден вскоре начать помогать отцу-рыбаку в его промысле. В возрасте 10 лет он уже ходил с ним рыбачить в Белом море, и бывал на Соловецких островах.
Грамоте юный Михаил Васильевич обучился с помощью дьячка местной церкви, который занялся его образованием.
Мачеху он описывал, как “злую и жестокую женщину”. Ссорились они постоянно, причём особенно мачеху озлобляла страсть её пасынка к книгам.
Ломоносов в юности сбежал из дома, когда узнал, что отец хочет его женить.
Сбежав из дома и ни с кем не попрощавшись, 19-летний Михаил Васильевич взял с собой только одежду и две книги, “Грамматика” и “Арифметика”.
Грамоте юный Михаил Васильевич обучился с помощью дьячка местной церкви, который занялся его образованием.
Мачеху он описывал, как “злую и жестокую женщину”. Ссорились они постоянно, причём особенно мачеху озлобляла страсть её пасынка к книгам.
Ломоносов в юности сбежал из дома, когда узнал, что отец хочет его женить.
Сбежав из дома и ни с кем не попрощавшись, 19-летний Михаил Васильевич взял с собой только одежду и две книги, “Грамматика” и “Арифметика”.
Ради поступления академию он подделал документы, выдав себя за сына холмогорского дворянина. Простолюдинам тогда обучаться в академиях не полагалось.
Составители биографии Ломоносова пишут, что во время учёбы он в прямом смысле слова бедствовал. Это правда – по его собственным воспоминаниям, жил он на один алтын (три копейки) в день.
Он был старше большинства своих одноклассников, а манеры у него были крестьянские, так что над ним
постоянно смеялись.
Обучаться горному делу Ломоносова в числе 12 наиболее одарённых учеников отправили, когда ему было 25 лет.
Первые три класса обучения гениальный учёный-самоучка освоил всего за год.
Составители биографии Ломоносова пишут, что во время учёбы он в прямом смысле слова бедствовал. Это правда – по его собственным воспоминаниям, жил он на один алтын (три копейки) в день.
Он был старше большинства своих одноклассников, а манеры у него были крестьянские, так что над ним
постоянно смеялись.
Обучаться горному делу Ломоносова в числе 12 наиболее одарённых учеников отправили, когда ему было 25 лет.
Первые три класса обучения гениальный учёный-самоучка освоил всего за год.
Село, в котором он родился, сейчас называется “Ломоносово”.
В бытность свою студентом в Германии он сошёлся с дочерью хозяйки дома, в котором жил, и она забеременела от него. Михаил Васильевич женился на ней, но дочь их родилась до брака, а потому считалась незаконнорожденной.
Возвращаясь в Россию морским путём через Голландию, Ломоносов был захвачен и насильно рекрутирован в Прусскую армию. В её рядах он прослужил несколько недель, после чего ему удалось сбежать.
Оказавшись в России, Михаил Васильевич никому не рассказал о своей жене в Германии, и забыл о ней на целых два года, после чего ей всё-таки удалось разыскать его через посольство. Она в это время продолжала жить в Германии. Узнав о её запросе, Ломоносов пригласил её переехать в Петербург.
Однажды за “дерзкое поведение” на академических дебатах он был арестован, и просидел под арестом целых 8 месяцев.
В бытность свою студентом в Германии он сошёлся с дочерью хозяйки дома, в котором жил, и она забеременела от него. Михаил Васильевич женился на ней, но дочь их родилась до брака, а потому считалась незаконнорожденной.
Возвращаясь в Россию морским путём через Голландию, Ломоносов был захвачен и насильно рекрутирован в Прусскую армию. В её рядах он прослужил несколько недель, после чего ему удалось сбежать.
Оказавшись в России, Михаил Васильевич никому не рассказал о своей жене в Германии, и забыл о ней на целых два года, после чего ей всё-таки удалось разыскать его через посольство. Она в это время продолжала жить в Германии. Узнав о её запросе, Ломоносов пригласил её переехать в Петербург.
Однажды за “дерзкое поведение” на академических дебатах он был арестован, и просидел под арестом целых 8 месяцев.
В конце концов поддельное дворянство Ломоносова всё же вскрылось. Но ему за заслуги перед государством пожаловали настоящую дворянскую грамоту, а подделку документов простили.
Михаил Васильевич всю жизнь отстаивал право крестьянского сословия на получение образования, памятуя о трудностях, с которыми ему самому довелось столкнуться в юности.
Когда Ломоносов был уже смертельно болен воспалением лёгких и оставался у себя дома, его лично навещала императрица Екатерина II.
А. С. Пушкин именовал Михаила Васильевича “великим человеком и единственным просветителем своего времени”.
Сам Ломоносов считал основной областью своей деятельности именно химию.
Михаил Васильевич всю жизнь отстаивал право крестьянского сословия на получение образования, памятуя о трудностях, с которыми ему самому довелось столкнуться в юности.
Когда Ломоносов был уже смертельно болен воспалением лёгких и оставался у себя дома, его лично навещала императрица Екатерина II.
А. С. Пушкин именовал Михаила Васильевича “великим человеком и единственным просветителем своего времени”.
Сам Ломоносов считал основной областью своей деятельности именно химию.
Именно он первым придумал теорию строения вещества, назвав её “корпускулярно-кинетической”. Он догадался о том, что всё вокруг состоит из молекул и атомов, только молекулы он называл “корпускулами”.
Производство фарфора в России было впервые налажено Дмитрием Виноградовым, соучеником и другом Ломоносова. Удалось это ему отчасти благодаря помощи последнего.
Изучению стекла и его производства Михаил Васильевич посвятил 4 года.
Именно он изобрёл вискозиметр, прибор для определения степени вязкости жидкостей.
Ломоносов вместе с физиком Иосифом Брауном впервые сумел получить твёрдую ртуть и доказать, что она относится к металлам.
Производство фарфора в России было впервые налажено Дмитрием Виноградовым, соучеником и другом Ломоносова. Удалось это ему отчасти благодаря помощи последнего.
Изучению стекла и его производства Михаил Васильевич посвятил 4 года.
Именно он изобрёл вискозиметр, прибор для определения степени вязкости жидкостей.
Ломоносов вместе с физиком Иосифом Брауном впервые сумел получить твёрдую ртуть и доказать, что она относится к металлам.
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Метки: Ломоносова жизнь интересно познавательно факты
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