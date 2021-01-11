Самозатухающие сигареты могут вызывать дополнительную опасность для здоровья курильщиков. Возможные риски от их реализации назвал президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.
Как рассказал источнику Андрей Лоскутов, прежде чем законодательно инициировать переход на самозатухающие сигареты в стране, необходимо тщательно изучить их потенциальную опасность для граждан.
«Любое затруднение тяги в табачном изделии, будь то сигара, или сигарета, приводит к тому, что мы прилагаем большее усилие, чтобы эту затяжку провести. Следовательно и дым мы заглатываем в лёгкие глубже, чем если бы таких усилий не прилагали. Это значит, что дым перемещается из верхних отделов лёгкого в самый низ, где проветриваемость гораздо ниже. А значит, влияние на лёгочные альвеолы выше и риски для здоровья выше», — сказал Лоскутов.
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Сообщается, что стандарт на самозатухающие сигареты предусматривает приспособление в виде кольца, добавленное к сигаретной бумаге. Если перестать затягиваться такой сигаретой, это приспособление погасит окурок.
Такие требования к сигаретам планируют утвердить в России не далее, чем через два года.
Инициатива обусловлена большим количеством пожаров в стране, из-за неосторожного курения. Самозатухающие сигареты уже около восьми лет можно приобрести в торговых учреждениях Евросоюза. Нечто похожее на подобные табачные изделия существовало в СССР, однако относительная пожарная безопасность советских сигарет была вызвана, скорее низким качеством их селитрованной бумаги.
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О том, что в России готовят новые требования к сигаретам, в понедельник, 11 января, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими — это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», —цитирует его ТАСС.
Ранее уже сообщалось о том, что 16 декабря 2020 года, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 г табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками.
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Понравилось12
Вот ведь, @лядь. А должность директор союза носовых платков наверное тоже существует?
Беломор пи@доболов не любит
Правда это не сигареты, а попиросы.
А вообще, всякую дрянь вместо табака не будут пихать в сигареты и они сразу станут самозатухающими!
Там уже вот это всё))) извиняюсь за много букв
Антрацен (бенз(а)трацен)
Конденсированный ароматический углеводород, сырьё для получения антрахинона, многочисленных красителей, например ализарина. При вдыхании пыли или паров антрацена происходит отек век, раздражение слизистых оболочек горла, носа. При длительном воздействии обнаруживается снижение прироста массы тела, возникают фибромные заболевания у женщин.
Акролеин
Обладает резким запахом, раздражает слизистые и вызывает слезотечение. Провоцирует развитие астмы. Относится к веществам общетоксического действия, повышает риск развития онкологических заболеваний. Выведение из организма метаболитов акролеина может приводить к воспалению мочевого пузыря – циститу. Акролеин, как и другие альдегиды, вызывает поражение нервной системы.
Алюминий
При хранении питьевой воды в алюминиевой таре в течение длительного времени возникает риск заработать анемию, цистит, а также снизить восприятие информации и концентрацию внимания. Алюминий имеет свойство накапливаться в коре головного мозга.
Аммиак
Токсичное и ядовитое вещество с резким запахом. Используется для производства моющих средств и в промышленной химии. Основной компонент нашатырного спирта. Вдыхание аммиака вызывает раздражение слизистой оболочки бронхов, слезотечение.
Аммоний
Ионизированная форма аммиака – NH4+. Используется в очистителях для унитаза, негативно сказывается на лёгких.
Ацетальдегид
Канцероген, токсин. Окисляется в крови кислородом до уксусной кислоты. Крайне вреден для здоровья будущего ребёнка, может послужить причиной генных мутаций, нарушает обмен веществ, гормонов, простагландинов и так далее. Но главное, что он воздействует на центральную нервную систему будущего ребенка, обуславливая умственную отсталость и нестабильность психики. В сигаретном дыму ацетальдегида конечно поменьше, чем в алкоголе, но стоит ли рисковать?..
Ацетон
Широко применяемый растворитель органических веществ. По фармакологическим свойствам ацетон относится к числу веществ, проявляющих наркотическое действие. После поступления ацетона в кровь часть его переходит в головной мозг, селезенку, печень, поджелудочную железу, почки, легкие и сердце. При вдыхании паров ацетона происходит кислородное голодание мозга. Имеет свойство накапливаться в организме. А т. к. выводится он из организма медленно, возможны хронические отравления.
Бензин
Под влиянием паров бензина замедляется пульс, понижается кровяное давление. При хроническом отравлении наступает утомляемость, похудение, учащаются заболевания верхних дыхательных путей, расстройства печени, глазные заболевания.
Бензол
Бензол – органический растворитель, обладает достаточно сильным приятным запахом (от него и пошло название «ароматические углеводороды»). Входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Канцероген и токсин. При краткосрочном вдыхании паров бензола мгновенного отравления не возникает, поэтому порядок работ с бензолом до недавнего времени особо не регламентировался. В больших дозах бензол вызывает тошноту и головокружение, а в некоторых тяжёлых случаях отравление бензолом может вести к смертельному исходу. Пары могут проникать через неповрежденную кожу. При длительном воздействии бензола на организм человека в малых дозах, последствия также могут быть весьма серьёзными. Хроническое отравление бензолом может стать причиной лейкемии (рака крови) и анемии (недостатка гемоглобина в крови).
Бутадиен
Бутадиен легко окисляется воздухом с образованием перекисных соединений, ускоряющих полимеризацию. Полимеризацией бутадиена получают синтетический каучук. Канцероген. Попадая в организм человека, нарушает все биологические функции организма, генетически изменяя ежедневно миллионы клеток человека. Ломает все защитные функции и вызывает рак, а также сопутствующие заболевания.
Бутан
Горючий газ. Ядовитый, как и любой органический газ. В основном применяется как топливо для зажигалок.
Висмут
Некоторые соединения висмута применяются в медицине как обеззараживающее и подсушивающее средство. Умеренно токсичный элемент. Висмут в организме человека депонируется в почках, печени, селезенке, костной ткани. Выводится висмут через желудочно-кишечный тракт, с мочой и потом. Процесс выведения очень длительный. Канцерогенность висмута не установлена.
Гексамин
Лекарственное вещество, а также компонент сухого топлива. При высоких дозах вызывает поражения желудка и мочевого пузыря.
Гидразин
Применяется как инсектицид и один из горючих компонентов ракетного топлива.
ДДД
Инсектицид – препарат, применяемый для борьбы с вредными насекомыми. Сильно воздействует на наследственность.
ДДТ
Инсектицид. Результат воздействия может сказаться не сразу, а через определенное время после контакта с источником. Помимо уничтожения вредных насекомых, у ДДТ обнаружились побочные действия: уничтожение птиц и мелких млекопитающих, отравление окружающей среды.
2,4-Диметилфенол
Угнетает высшие нервные центры, действует наркотически, вызывает дистрофические изменения в печени, миокарде легких, а также распад эритроцитов в крови.
Железо
Ингаляция железа может приводить к развитию рака дыхательных органов.
Изопрен
Синтетический продукт, очень напоминающий натуральную резину. Сырье для получения каучуков. Изопрен в высоких концентрациях действует как наркотик, в малых концентрациях раздражает слизистые оболочки.
Индол
Гетероциклическое ароматическое соединение, воздействует на нервную систему и психику человека (входит в состав ЛСД)
Кадмий
Тяжелый металл. Электролит для батареек. Очень токсичен. При попадании в кровь вызывает тяжелейшие отравления. Последствия воздействия кадмия оказываются наиболее выраженными у тех людей, у которых имеется дефицит цинка и кальция в пище. Накапливается кадмий в почках, токсическим действием на которые он обладает. Способствует снижению минеральной плотности костной ткани. В результате этого кадмий вмешивается в течение беременности, повышая риск недостаточной массы тела плода и преждевременных родов.
Калий
Основной элемент в каждой живой клетке. Но одно дело – поглощать его с пищей, и совсем другое – когда он оседает в лёгких в составе смолы.
Канцерогены
Канцерогены – вещества или физические агенты (излучение), способные вызвать мутации или активации клеток, то есть запускающие механизм канцерогенеза. В итоге возникают и развиваются злокачественные новообразования.
Канцерогены табачного дыма имеют разную химическую природу. Они состоят из 44 отдельных веществ, 12 групп или смесей химических веществ и 13 условий, способствующих воздействию. Девять из этих 44 веществ присутствуют в основном потоке табачного дыма. Это кадмий, никель, мышьяк, хром, бензол, 2-нафтил-амин, винил хлорид, 4-3 аминобифенил, бериллий. Кроме собственно канцерогенов, табачный дым также содержит так называемые ко-канцерогены, то есть вещества, которые способствуют реализации действия канцерогенов. К ним относится, например, катехол.
Карбазол
Применяется в производстве инсектицидов. Сильный яд.
Катехол (пирокатехин, пирокатехол)
Используется главным образом как химический реактив. Применяют как проявитель в фотографии, в производстве красителей, лекарственных веществ (например, адреналина). Является ко-канцерогеном.
Металлы
76 металлов находится в табачном дыме, включая никель, кадмий, мышьяк, ртуть, хром и свинец. Мышьяк, хром и их соединения достоверно вызывают развитие онкологических заболеваний у людей. Соединения кадмия и никеля предположительно также являются канцерогенами. Содержание металлов в табачном листе зависит от условий возделывания табака, состава удобрений, а также погодных условий. К примеру, дожди увеличивают содержание металлов в листьях табака.
Марганец
Соединения марганца, применяемые во многих отраслях промышленности, могут оказывать токсическое действие на организм. Поступая в организм главным образом через дыхательные пути, марганец оседает на лёгких в виде смол, накапливается в паренхиматозных органах (печень, селезёнка), костях и мышцах и выводится медленно, в течение многих лет. Предельно допустимая концентрация соединений марганца в воздухе – 0,3 мг/м3. При выраженных отравлениях наблюдается поражение нервной системы с характерным синдромом марганцевого паркинсонизма.
Медь
Мягкий, ковкий и пластичный металл красного цвета. Вместо пользы организму засоряет лёгкие курильщика.
Метан
Ядовитый горючий газ. Продукт разложения органических веществ. Основной компонент канализационного газа. Используется в качестве дешёвого топлива для бензиновых двигателей. Отравление метаном: сильные головные боли, обезвоживание, рвота, затруднение дыхания.
Метанол
Одноатомный спирт. Основной компонент ракетного топлива для жидкостных двигателей. Сильнейший яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Токсическое действие метанола обусловлено так называемым «летальным синтезом» – метаболическим окислением в организме до очень ядовитого формальдегида. Приём внутрь 5-10 мл метанола приводит к тяжёлому отравлению (одно из последствий – слепота), а 30 мл и более – к смерти.
Мышьяк
Яд мгновенного действия. В сверхмалых дозах используется в медицине.
Натрий
Основное назначение натрия – поддержание водно-солевого баланса в клетках человеческого организма, нормализация нервно-мышечной деятельности и функции почек. Кроме того, он сохраняет минеральные вещества в крови в растворимом состоянии. Это если он попадает в организм как часть пищи. В виде дёгтя в лёгких он вряд ли столь полезен…
Нафтиламин
Является метгемоглобинообразователем (вызывает гемолитическую анемию). Приводит к кислородному голоданию мозга, частым головным болям, угнетению нервно-психической деятельности.
Никель
Относится к группе веществ, провоцирующих развитие астмы, а также способствует развитию рака. Вдыхание частиц никеля приводит к развитию бронхиолита, то есть воспаления самых мелких бронхов. В организме скапливается в мочеполовой системе, может быть причиной простатита.
Никотин
Основное для табачных изделий вещество, из-за которого их употребляют. Никотин является естественной защитой табачного растения от поедания насекомыми. Опаснейший и сильнодействующий яд. Является тяжёлым естественным наркотиком с очень высоким уровнем привыкания. В малых концентрациях на млекопитающих действует возбуждающе. Легко проникает в кровь, накапливается в самых жизненно важных органах, приводя к нарушению их функций. Приводит к поражению ЦНС, кровеносной и сердечно-сосудистой системы, печени, почек, дыхательных путей. Основная причина возникновения раковых опухолей. Отравление никотином характеризуется: головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой. В тяжелых случаях потеря сознания и судороги, паралич нервной системы и смерть. Хроническое отравление – никотинизм, характеризуется ослаблением памяти, снижением работоспособности.
Нитробензол
Убийственно токсичный газ. При вдыхании в больших концентрациях почти мгновенная потеря сознания и смерть в течение нескольких минут (яд нервнопаралитического действия). При малых концентрациях – возбуждение, подобное алкогольному; затем слабость, сонливость, мышечные подергивания, отсутствие аппетита, тошнота. Длительное вдыхание вызывает необратимые изменения кровеносных сосудов, особенно мозга.
Нитрозамины
Это группа канцерогенов, образующихся из алкалоидов табака. Они являются этиологическим фактором злокачественных опухолей легких, пищевода, поджелудочной железы, ротовой полости у людей, потребляющих табак. При взаимодействии с нитрозаминами молекулы ДНК изменяют свою структуру, что служит началом для злокачественного роста. Современные сигареты, несмотря на кажущееся снижение содержания смол, обусловливают большее поступление в организм курильщика нитрозаминов. И со снижением поступления в организм курильщика полициклических ароматических углеводородов и увеличением поступления нитрозаминов связано изменение структуры заболеваемости раком легких, со снижением частоты плоскоклеточного рака и ростом числа случаев аденокарциномы.
Нитрометан
При вдыхании – учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, кашель, хрипы в легких. В концентрированном состоянии вызывает сильнейшее наркотическое опьянение, необратимые поражения головного мозга с психической травмой и смерть.
Оксиды азота
Все оксиды азота физиологически активны и относятся к третьему классу опасности. В табачном дыме в довольно высоких концентрациях содержится несколько соединений азота с кислородом – оксид азота и более опасный диоксид азота. Результатом их воздействия может стать повреждение лёгких, ведущее к эмфиземе.
Оксид азота (NO) образуется в организме эндогенно и участвует в регуляции просвета сосудов и дыхательных путей. При поступлении извне (с табачным дымом) оксида азота его эндогенный синтез в тканях снижается, и сосуды и дыхательные пути сужаются. При этом «сигаретные» порции оксида азота ненадолго расширяют бронхи, способствуя наибольшему насыщению лёгких табачным дымом.
Диоксид азота (NО2) делает организм менее устойчивым к респираторным заболеваниям, что может привести к развитию, например, бронхита. Нитраты и нитриты, образующиеся в крови при отравлении оксидами азота, заставляют сосуды расширяться и понижают кровяное давление. Нитриты же образуют метгемоглобин – стойкое соединение с гемоглобином, препятствующее переносу и поступлению кислорода в клетки организма, что ведёт к кислородной недостаточности. Кроме того, диоксид азота влияет на работу иммунной системы, особенно у детей, повышая чувствительность организма к патогенным микроорганизмам и вирусам, и усугубляет воздействие канцерогенов, содействуя появлению злокачественных новообразований.
Оксиды азота при поступлении в дыхательные пути с табачным дымом усиливают усвоение организмом никотина и способствуют формированию никотиновой зависимости.
Пирен (бенз(а)пирен)
Токсичный продукт сгорания многих органических веществ. Помимо сигарет присутствует в бензине и керосине. Отлично растворяется в человеческой крови. Снижает гемоглобин крови и повышает содержание белка и сахара в моче. Воздействие малых доз вызывает слабость, головную боль, проблемы с печенью и вероятность лейкоцитоза. При более серьёзном воздействии – судороги, спазмы дыхательных путей, парезы конечностей.
Полоний-210
Мягкий металл серебристо-белого цвета немного легче свинца. Первый по порядку атомных номеров элемент без стабильных изотопов. Получают его в ядерных реакторах путём облучения изотопов висмута. Из-за своего альфа-излучения довольно токсичен.
Радиоактивные компоненты
В табачном дыме их довольно много: полоний-210, свинец-210, калий-40, радий-226, радий-228, торий-228. В табачном листе также содержатся изотопы цезий-134 и цезий-137. Причём дым разных марок сигарет может значительно отличаться по радиоактивности, а отфильтровывается лишь малая часть радиоактивных веществ. Радиоактивные компоненты однозначно являются канцерогенами. Скапливаясь в легких, они подвергают курильщиков постоянному и более высокому облучению, чем обычно человек получает из естественных источников. Как итог – онкологические заболевания.
Ртуть
Химическое вещество, токсически опасное для человека. Отравление разрушает центральную нервную систему и почки, нанося, в ряде случаев, непоправимый вред. Как следствие могут наблюдаться заторможенность, ухудшение внимания, памяти и т.д.
Свинец
Попадая в кровь, свинец распределяется в костных (до 90%) и мягких (печень, почки, мозг) тканях, а также в волосах, ногтях и зубах. Симптомы отравления свинцом: быстрая утомляемость, плохой сон, бледность лица, потеря внимания, повышенная раздражительность, агрессивность, склонность к частой смене настроения, а также металлический привкус во рту. Расстройства пищеварения, потеря аппетита и острые боли в животе со спазмами. Происходит изменение состава крови. На более поздних стадиях – головная боль, головокружение, потеря ориентации и проблемы со зрением; почернение в основании дёсен; возможен паралич. Возможно повреждение головного мозга.
Свободные радикалы
Совместно с другими высокоактивными веществами табачного дыма свободные радикалы составляют группу оксидантов и осуществляют так называемый оксидативный стресс. Играют значимую роль в развитии таких заболеваний, как атеросклероз, рак, хронические заболевания легких, бронхит курильщика.
Синильная кислота (цианистый водород)
Смертельный яд общетоксического действия, даже в малых дозах. При вдыхании высоких концентраций синильной кислоты смерть может наступить в течение нескольких минут. При вдыхании малых доз наблюдается горький вкус во рту, царапанье в горле, головная боль, тошнота, рвота, боли за грудиной. При увеличении интоксикации падает частота пульса, растёт одышка, развиваются судороги, происходит потеря сознания.
Синильная кислота повреждает природный очистительный механизм лёгких, вызывая накопление в них токсичных веществ. Нарушает внутриклеточное и тканевое дыхание, подавляя активность железосодержащих ферментов в тканях, участвующих в передаче кислорода от гемоглобина крови к клеткам тканей. Развивается гипоксия тканей, что может привести к снижению физической и умственной работоспособности, а также к более серьезным проблемам, например, инфаркт миокарда.
Смола (табачный дёготь)
В табачном дыме помимо никотина, газов и воды содержится смола. Более 1 г смолы образуется при выкуривании 20 г табака. Смола состоит из твёрдых частиц многих органических и неорганических веществ, летучих и полулетучих соединений, полициклических ароматических углеводородов, простых и сложных фенолов, нафтолов, нафталенов, крезолов, содержит металлы и радиоактивные компоненты – в целом список весьма длинный. В виде концентрированного аэрозоля сигаретный дым попадает в рот и далее при охлаждении конденсируется и образует смолу, оседающую в дыхательных путях. И весь богатый состав смолы верой и правдой служит во имя разрушения организма, в который он попал, начиная с заболеваний лёгких и снижения иммунитета и до различных хронических и онкологических заболеваний вплоть до летального исхода.
Стеариновая кислота
В виде эфиров содержится в растительных и животных жирах, широко используется в производстве косметики, восковых свечей и как смягчитель в производстве резины. Это одна из главных составляющих копоти, поражающей все дыхательные пути.
Сурьма
С давних времён используется в косметике. Применяется в химической и полиграфической промышленности, при изготовлении аккумуляторных батарей, полупроводников, кабелей, подшипников и т.д. В современной медицине препараты сурьмы успешно применяются при лечении висцерального и кожного лейшманиоза, а также при исследованиях свертываемости крови.
Токсический эффект соединений сурьмы заключается в их раздражающем действии на слизистые оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и кожу.
Толуол
Сильный промышленный растворитель. Обладает слабым наркотическим действием. Сильно токсичен и ядовит, влияет на функцию кроветворения организма. Может вызвать поражение нервной системы (заторможенность, нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое.
Угарный газ (монооксид углерода)
Газ без цвета и запаха, способен вызвать отравление и даже смерть. В высокой концентрации присутствует в сигаретном дыме. Токсичен. Его связь с гемоглобином крови намного прочнее, чем у кислорода (образуется карбоксигемоглобин), что блокирует процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Как следствие – мозг и мышцы (сердечная в том числе) теряют способность полноценно функционировать. Вероятны сердечные приступы, т.к. повреждаются стенки артерий, и растёт риск сужения коронарных сосудов.
Углекислый газ (диоксид углерода)
Не является токсичным, но и дыхание не поддерживает. Большая концентрация углекислого газа в воздухе вызывает удушье.
Уксусная кислота
Крайне опасное токсичное вещество. При вдыхании паров уксусной кислоты слизистые оболочки разрушаются и происходит язвенный ожог дыхательных путей.
Фенол (монооксибензол, карболовая кислота)
Обладает бактерицидным действием, используется в медицине и для дезинфекции помещений. Наибольшее применение фенол находит в производстве пластмасс, также используется для производства капролактама (для изготовления нейлона и других искусственных волокон) и бисфенола (для изготовления эпоксидных и других смол). Фенол токсичен и ядовит. Пыль и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу. Воздействия фенола, содержащегося в воздухе, на людей при его вдыхании не известно. Воздействие высоких уровней фенола в воздухе на животных в течение нескольких минут приводит к раздражению легких, а повторное воздействие в течение нескольких дней причиняет тремор мышц и потерю координации. Далее, через несколько недель – паралич и серьезный вред сердцу, почкам, печени и легким, в некоторых случаях может привести к смерти.
Флюорен
Исходный продукт для получения красителей, стабилизатор полимеров. Канцероген.
Формальдегид
Канцероген, токсин. Негативно сказывается на репродуктивных органах, генетическом материале, дыхательных путях (провоцирует развитие астмы), кожном покрове, глазах. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.
Хром
Если трехвалентный хром является незаменимым компонентом пищи, то шестивалентный хром – канцероген. Через ингаляцию способен вызвать астму.
Цинк
Цинк является важным элементом человеческого организма и занимает в нем по содержанию второе место после железа. Но, польза и вред цинка (как и любого элемента таблицы Менделеева) имеют между собой тонкую грань, которую лучше узнать в теории, чем на практике. Входит в состав: детской присыпки, средства против пота, крема для бритья, лосьона с каламином, солнцезащитного крема, средства для ухода за волосами. Используется в медицине как антисептик, вяжущее и защитное средство при заболеваниях кожи. Токсичен для органов дыхания, может вызывать кожную сыпь, способен вызвать пороки развития и уродства будущего ребёнка.
Этилфенол
Одно из ядовитых и токсичных соединений фенола. Вдыхание паров вызывает возбуждение, повышается двигательная активность, затем – резкое снижение артериального давления, острое угнетение, шаткость походки.
Это только самое основное.
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???
Затяжка делается в полость рта. И только потом "вдыхается" в легкие.
То, с каким усилием делается затяжка "в рот", никоим образом не меняет количество дыма, которое курильщик втягивает из полости рта в легкие - разве что развивает лицевые мышцы.
А делать затяг сразу в легкие - это, я вам скажу, трэш еще тот...