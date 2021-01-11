Как рассказал источнику Андрей Лоскутов, прежде чем законодательно инициировать переход на самозатухающие сигареты в стране, необходимо тщательно изучить их потенциальную опасность для граждан.

«Любое затруднение тяги в табачном изделии, будь то сигара, или сигарета, приводит к тому, что мы прилагаем большее усилие, чтобы эту затяжку провести. Следовательно и дым мы заглатываем в лёгкие глубже, чем если бы таких усилий не прилагали. Это значит, что дым перемещается из верхних отделов лёгкого в самый низ, где проветриваемость гораздо ниже. А значит, влияние на лёгочные альвеолы выше и риски для здоровья выше», — сказал Лоскутов.