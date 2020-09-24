В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе

Марина Удгодская, работавшая уборщицей в здании администрации, растерялась от того, как проголосовали люди. Женщина оказалась техническим кандидатом, которого попросили поучаствовать в выборах на пост главы поселения. Победа для всех оказалась шоком. А ведь раньше говорили о кухарках, которые должны учиться управлять государством!
Курьезная ситуация произошла в Костромской области. В выборах на пост главы Повалихинского сельского поселения случайно выиграла Марина Удгодская, победив своего соперника - действующего главу Николая Локтева. Женщина, работающая уборщицей в здании администрации поселения, набрала 62% голосов - для ее конкурента это стало большой неожиданностью. Впрочем, как и для самой победительницы.
Ирония ситуации заключается в том, что женщина была "подставной" и поучаствовать ее в выборах уговорил сам глава сельского поселения для создания видимости конкуренции. Поэтому победа стала для нее не просто неожиданностью, но и "головной болью". Марина призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.
Впрочем, секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что "победительница может отказаться от должности, но ей нужно иметь в виду, что в региональных законах за это могут быть прописаны санкции, в том числе финансовые, такие как возмещение расходов на проведение выборов."
тряпкой умеет махать уже хорошо, главы и этого не могут— Kowka Blar (@Blanch92Nucsha) September 23, 2020
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я так это понимаю
Эти "кто надо" уже положили вообще на всё: хоть ты массовые грабежи и расстрелы проводи - всё равно выберут.
И народ уже за клоунов начал голосовать, только бы не они.
Уроды! Ни страной, ни хером своим управлять не умеют! ...
В общем, удачи ей))
Да не, фигня какая то...
Наварилась, несколько лямов присвоила и свалила в неизвечтном направление с молодым любовником :)
Маленький лукашенко проиграл маленькой тихановской
По факту ей будет очень тяжело, так как у неё нет опыта,и команды на кого можно положиться. Плюсом подчинённые её ни во что ставить не будут. Тут уже будет зависит от её характера. Если она умеет показывать когти, то справится в итоге, но сомневаюсь, что у уборщицы они есть. А так конечно прикольно. Надо будет последить за развитием ситуации