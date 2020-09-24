В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе

Ирония ситуации заключается в том, что женщина была "подставной" и поучаствовать ее в выборах уговорил сам глава сельского поселения для создания видимости конкуренции. Поэтому победа стала для нее не просто неожиданностью, но и "головной болью". Марина призналась, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.