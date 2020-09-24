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В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе

В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе (5 фото)

Автор:
24 сентября 2020 09:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выборы   кострома   курьез   победа   подставное лицо   технический кандидат   уборщица   
5589
5
Марина Удгодская, работавшая уборщицей в здании администрации, растерялась от того, как проголосовали люди. Женщина оказалась техническим кандидатом, которого попросили поучаствовать в выборах на пост главы поселения. Победа для всех оказалась шоком. А ведь раньше говорили о кухарках, которые должны учиться управлять государством!

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Метки: выборы   кострома   курьез   победа   подставное лицо   технический кандидат   уборщица   
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48  комментариев
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878
Олег 2 часа назад
Результат красноречиво указывает на отношение людей к основному кандидату.
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Показать 1 ответ
16k
иванов дмитрий 49 секунд назад
люди готовы проголосовать хоть за уборщицу , хоть за хомячка или черепаху , настолько едро надоело.
я так это понимаю
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2k
Дрочер Полоумный 9 минут назад
В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе
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804
bigkoss 13 минут назад
Норм. Спортсмены и артисты ничем не лучше
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255
g789 Полчаса назад
А что вы хотели? Все выборы по схеме "кто надо и клоуны", других кандидатов не допускают.
Эти "кто надо" уже положили вообще на всё: хоть ты массовые грабежи и расстрелы проводи - всё равно выберут.
И народ уже за клоунов начал голосовать, только бы не они.
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9k
Karelian Полчаса назад
Справится. Только корректор нужен, приказы править.
Справится. Только корректор нужен, приказы править.
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3k
brotherirk Полчаса назад

В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе
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−175
1234567890 Полчаса назад
сейчас от гориллы в кабинете меньше вреда государству чем от министра
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−175
1234567890 Полчаса назад
хотя бы честная и сразу призналась что не знает ничего.
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951
Murych Полчаса назад
Честно подсчитали
.
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5k
Вася Полчаса назад
выборы 96го с Зюгановым напомнило..
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497
Дмитрий Круглов 37 минут назад
Пусть научится работать с документами. Это шанс изменить что-то в этом болоте. Ее реально народ поддержит. Только бы не видеть больше "эффективных менеджеров".
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2k
american_buldog 39 минут назад
Уборщица моет мужской туалет в Кремле:
Уроды! Ни страной, ни хером своим управлять не умеют! ...
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49k
pynh american_buldog Полчаса назад
В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе
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8k
Атеист 49 минут назад
Пусть учится работать с доками. Да и должность главы поселения не такая как глава города или края..полегче. Справится. На край, можно с кем-то на первое время скооперироваться, нанять и т.п.
В общем, удачи ей))
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8k
Великий Кормчий 49 минут назад
А что если и на президентских ошиблись....
Да не, фигня какая то...
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21
bobobo 51 минуту назад
Скоро у Едросов начнут выигрывать даже хомяки. Разумеется, если выбору будут честными.
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886
Шурман 52 минуты назад
Ну если Латвию взять к примеру то там и кухарки властью управляли и уборщицы из больницы :) итог печален :) развалили страну .
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1k
AmberFox Шурман 45 минут назад
Одна Демакова чего стоит :)))))
Наварилась, несколько лямов присвоила и свалила в неизвечтном направление с молодым любовником :)
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 52 минуты назад
Это и называется протестное голосование. Хоть за черта лысого, лишь бы не за.

Маленький лукашенко проиграл маленькой тихановской
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1k
Ivan 55 минут назад
Когда выборы честные-тогда честные...
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2k
Том Джоуд 58 минут назад
В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе
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921
maloy Час назад
Почему хомячки не орут, что все выборы куплены?)

По факту ей будет очень тяжело, так как у неё нет опыта,и команды на кого можно положиться. Плюсом подчинённые её ни во что ставить не будут. Тут уже будет зависит от её характера. Если она умеет показывать когти, то справится в итоге, но сомневаюсь, что у уборщицы они есть. А так конечно прикольно. Надо будет последить за развитием ситуации
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7k
Кыся maloy 23 минуты назад
Как раз у уборщицы-то они есть! Еще и какие! Вы когда-нибудь пробовали пройти по свежевымытому полу?
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921
maloy Кыся 5 минут назад
Это старая гвардия, тётки после климакса) Современные и молодые уже или еще не те)
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