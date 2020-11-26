Победившую на выборах в селе уборщицу выдвинут в Госдуму

Марина Удгодская выиграла выборы главы Повалихинского поселения, скорее, вопреки. Она работала в здании администрации уборщицей и выдвигать свою кандидатуру не намеревалась. Предыдущий руководитель поселения, единоросс Артем Локтев, попросил ее выступить на выборах в качестве спойлера - то есть слабого кандидата, который не имеет шансов на победу, но который оттянет на себя часть голосов, чтобы обеспечить уверенную победу главному кандидату. Однако "слабый кандидат" набрал огромное количество голосов - 61,7%.

Событие в провинции стало настолько удивительным, что об этом заговорили по всей России. И понятно, что сельчане голосовали, скорее, не за Удгодскую, а против члена "Единой России".