Победившую на выборах в селе уборщицу выдвинут в Госдуму

Марина Удгодская может стать кандидатом от "Партии пенсионеров". Там считают, что поддержка бывшей уборщицы на выборах показывает, что обществу нужны политики нового формата, близкие к народу.
"Партия пенсионеров" предложила бывшей уборщице Марине Угодской, ставшей главой Повалихинского поселения в Костромской области, стать депутатом Госдумы.
"Партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва", - сообщили в партии.
В партии считают, что победа Угодской на выборах очень ярко продемонстрировала, что у общества возник запрос на новых политиков - простых людей, которые не живут в другой мире и хорошо осведомлены о проблемах населения.
Марина Удгодская выиграла выборы главы Повалихинского поселения, скорее, вопреки. Она работала в здании администрации уборщицей и выдвигать свою кандидатуру не намеревалась. Предыдущий руководитель поселения, единоросс Артем Локтев, попросил ее выступить на выборах в качестве спойлера - то есть слабого кандидата, который не имеет шансов на победу, но который оттянет на себя часть голосов, чтобы обеспечить уверенную победу главному кандидату. Однако "слабый кандидат" набрал огромное количество голосов - 61,7%.
Событие в провинции стало настолько удивительным, что об этом заговорили по всей России. И понятно, что сельчане голосовали, скорее, не за Удгодскую, а против члена "Единой России".
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Пока неизвестно, что думает Марина Удгодская о предложении от "Партии пенсионеров". Вполне возможно, что она согласиться. Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года.
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