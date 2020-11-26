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Победившую на выборах в селе уборщицу выдвинут в Госдуму

Победившую на выборах в селе уборщицу выдвинут в Госдуму (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Партия пенсионеров   выборы   госдума   кандидат   предложение   уборщица   
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Марина Удгодская может стать кандидатом от "Партии пенсионеров". Там считают, что поддержка бывшей уборщицы на выборах показывает, что обществу нужны политики нового формата, близкие к народу.

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Метки: Партия пенсионеров   выборы   госдума   кандидат   предложение   уборщица   
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SSD 57 минут назад
Вово... Мало нам в думе дебилов, нужно больше!!!
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4k
SSD 18 минут назад
Партия пенсионеров ей не предлагала избираться в Госдуму РФ. У неё сегодня очень много проблем, и она их прекрасно понимает, никуда бежать от них не собирается на уровне работы главы поселкового совета. Её официально никто не приглашал. Мало ли, какие разговоры идут внутри партии. Но партия на сегодняшний день только формирует кандидатов в депутаты ГД. И съезд принимает решение. А всё остальное называется слухи (с)
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3k
DNK 19 минут назад
Генеральную уборку в госдуре давно пора провести.
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87k
сапер Водичка 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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