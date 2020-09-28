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"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября

"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября (5 фото)

Автор:
28 сентября 2020 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Локтев   Повалихино   Удгодская   выборы   поселение   сенсация   уборщица   
2443
5
Недавние выборы на пост главы Повалихинского поселения стали сенсацией, когда в них неожиданно победил "технический кандидат". Уборщица администрации Марина Удгодская, за три тысячи рублей мывшая пол, в один день обрела небывалую популярность. Вопреки предположениям, женщина от своей новой должности отказываться не собирается.

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Метки: Локтев   Повалихино   Удгодская   выборы   поселение   сенсация   уборщица   
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13k
Kvadro Час назад
вот это карьерный рост !!!
а вы говорите что в России не работают социальные лифты
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159
Саймон Метчел 2 минуты назад
молодец конечно,но съедят ее если откажется дружить с партией власти.
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10k
Вася Александрович 4 минуты назад
Нормальная баба, справится
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17k
Matrosskin 5 минут назад
Ну-ну. А бывший глава - хитрый товарищ, молодец.
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66
Ivan Shotgun 10 минут назад
Теперь будут мусолить по всем каналам, а основной посыл в том , что выборы у нас проводятся только честно и никак иначе.
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22k
Григорий 15 минут назад
Корреспондент молодец: как с боксером - у вас есть голова, вы наверное ей думаете, да? - у вас есть рот, вы наверное в него едите, да? - у вас все изменилось за этот день, да?
Ну и его "Ленин сказал, что кухарка может управлять государством". Я-б такого дебила на работу журналистом не взял.
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1k
Дмитрий 15 минут назад
Про это уже даже фильм в 1960х сняли. С Ноной Мордюковой в главной роли.
Ссылка www.youtube.com
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109
Andrey 17 минут назад
В том-то и дело, что на такой работе мнение людей и их Поддержка не помогут. У главы поселения херова куча работы и проблем с которыми надо уметь разбираться. Вывод: хана поселению. Уволится через год.
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Теперь Локтеву одна дорога-будет уборщиком
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28k
Alex Полчаса назад
Уж лучше она, чем тот тупой жирный урод
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2k
portroy Полчаса назад
Меня в этой истории приятно удивило, что голоса честно посчитали! Значит не все еще потеряно!
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25k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Раз понадобился "технический кандидат", значит желающих взвалить на себя этот гемор было не густо. Возможно Локтев с облегчением перекрестился ))
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77
Дядя Витя Полчаса назад
Тихановская по сравнению с этой женщиной - ноль без палочки!
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10k
Вася Александрович Дядя Витя 3 минуты назад
Много знаешь про Тихановскую?
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13k
ВОВЧЕГ 36 минут назад
Теперь в селе появится новый коттедж и новая иномарка, миллионов за пять-семь.
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15k
Олег 49 минут назад
Запруду она решила построить, что бы дети купались? Вот и будет ей геморрой и наука на будущее. Сначала собрать разрешения от гидрологов и экологов и ещё десяток организаций. Потом смету заказать, потом конкурс на проведение работ провести, потом приём объекта и сверка сертификатов, потом ежегодное обследование воды и пляжа СЭС и дна - водолазами, а так же организация поста с обученным спасателем так как это уже официальное место купания. И все - на этом бюджет поселения закончился. А жители, которые так дружно за неё проголосовали, через месяц будут писать жалобы во все инстанции (особенно в прокуратуру), что она не исполняет их запросы и чаяния... жалко женщину.
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6k
Миха Олег Полчаса назад
Эх... как же мы в детстве без этой всякой бюрократии купались во всех доступных канавах в деревне...
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6k
Артур Олег 22 минуты назад
Бл~дь.... Да возьмут они и из местных умельцев на собрании выберут, кто сможет сделать. Оформят их, как временную рабочую силу, сделают всё, что нужно и всё будет потрясающе. И сами же, своими силами будут следить за безопасностью
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19k
Батончик с маком Час назад
а бывший глава теперь будет её кабинет мыть.
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13k
ВОВЧЕГ Батончик с маком Полчаса назад
И водителем на пол ставки.
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19k
Батончик с маком ВОВЧЕГ Полчаса назад
пол вставки можно, а водитель такой нах никому не нужен
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1k
Росомаха Час назад
В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»[2](первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 2 журнала «Просвещение») Ленин писал:
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
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1
Никита Час назад
Я незнаком с этой женщиной,но рад за неё.
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1k
Александр Час назад
Эх, вот бы воровать не начала!
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2k
Евгений Час назад
Судя по видео там дорогу бы не мешало сделать, а потом уже запруду
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19k
hebpat Евгений Час назад
видео снято не на дороге, а на пашне
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2k
Евгений hebpat 57 минут назад
Аа. Ну тогда ладно. Для меня городского это очень похоже на деревенскую дорогу. Пусть дети купаются
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821
Шурман hebpat 52 минуты назад
В Бельгии к каждой пашне подведен карман с асфальтом и дороги не грунтовые а бетонные или на крайняк асфальтированные :) так что ей еще предстоит здание администрации построить и дороги улучшить :) думаю после этого в село потекут бюджетные киселя из Москвы
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19k
hebpat Евгений 51 минуту назад
в деревне хоть и полно грунтовых дорог, и если нет дождей то машинами и телегами они трамбуются как асфальт, но если пройдёт дождь - то грязь непролазная
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2k
Евгений Шурман 48 минут назад
Я тут в вике посмотрел. 280 душ на сельское поселение и 29 населенных пунктов. В среднем по 13 чел на пункт. Но думаю в цетральной деревне живут почти все, а в остальных 1-2. Ничего туда не потечет
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