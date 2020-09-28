"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября

Недавние выборы на пост главы Повалихинского поселения стали сенсацией, когда в них неожиданно победил "технический кандидат". Уборщица администрации Марина Удгодская, за три тысячи рублей мывшая пол, в один день обрела небывалую популярность. Вопреки предположениям, женщина от своей новой должности отказываться не собирается.
Марина Удгодская, работавшая в сельской администрации под Костромой, случайно выиграла выборы на пост главы поселения.
Женщина проходила в качестве "технического кандидата", однако ее сельчане, видимо, настолько устали от неэффективного управления действующего главы Локтева, что решили голосовать за другую кандидатуру. Результаты выборов огорошили всех, и Марину - в первую очередь. Не имеющая никакого навыка административной работы и хозяйственного управления она сначала растерялась, а после решила попробовать свои силы в новой должности.
В ЦИК уточнили, что выборы были проведены без нарушений, результаты их являются действительными, потому Удгодская выиграла в соответствии с законом. В свою должность Марина вступит 1 октября. Пока она слабо представляет себе свою деятельность, но уже планирует построить запруду у села, чтобы дети купались.
Марина охотно общается с журналистами и раздает интервью. А на вопросы о своей профессии отвечает, что ее нисколько не стыдится.
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а вы говорите что в России не работают социальные лифты
Ну и его "Ленин сказал, что кухарка может управлять государством". Я-б такого дебила на работу журналистом не взял.
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.