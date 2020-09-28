"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября

В ЦИК уточнили, что выборы были проведены без нарушений, результаты их являются действительными, потому Удгодская выиграла в соответствии с законом. В свою должность Марина вступит 1 октября. Пока она слабо представляет себе свою деятельность, но уже планирует построить запруду у села, чтобы дети купались.