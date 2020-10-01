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Выигравшая выборы уборщица вступила в должность главы поселения

Выигравшая выборы уборщица вступила в должность главы поселения (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 18:44
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Удгодская   видео   выборы   поселение   сенсация   уборщица   
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35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения, 1 октября вступила в должность.

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Метки: 360подмосковье   Удгодская   видео   выборы   поселение   сенсация   уборщица   
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645
Айтжан 53 минуты назад
В Добрый путь!!!
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6k
Михалыч 15 минут назад
Ерунда какая-то. Посмотрим, как уборщица сможет наруководить. Вообще это крайне сложная задача - набрать и удержать коллектив. Этого не понимают только люди под руководством коих не было больше 5 человек.
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19k
Russo Turisto 23 минуты назад
Вот почему-то хочется чтобы у нее всё получилось. Удачи и успехов!
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3k
Федя Хитрый 24 минуты назад
Она в курсе как порядок наводить.
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28k
Alex 47 минут назад
Успехов!
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14k
crazyvantuz 56 минут назад
а, дыг она едросиха, сижу башку ломаю
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3k
Горожанин 58 минут назад
Вот так делается сенсация. На самом деле во многих сельских поселениях в России выборы так и заканчиваются. Мало того, часто вообще никто не желает становиться главой - мороки много, зарплата маленькая. Все обходится прямым назначением со стороны администрации муниципалитета (района).
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6k
Barachek_Obachek Час назад
эх погоняет теперь ссаными тряпками своё бывшее начальство
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Поднаберется опыта и в 24 году.....
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7k
Billi_Bons ☣️Месть печенегов☣️ 49 минут назад
Неужели в Лондон?
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