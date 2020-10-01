Выигравшая выборы уборщица вступила в должность главы поселения

35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения, 1 октября вступила в должность.
Сегодня она целый день в разъездах, у нее рабочие встречи с подчиненными. Напряженный день и у бывшего водителя автобуса Сергея Давыденко, который занял кресло руководителя Сусанинского муниципального района.
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