Владелец ломбарда в Омске организовал канал по пересылке золота из Якутии

917
3
1
Оперативники изъяли более 2,6 кг россыпного шлихового золота и задержали предпринимателя.
Источник:
2,6 кг драгоценного металла стоимостью свыше 15,5 млн рублей теперь обратят в доход государства. А предпринимателя ждёт уголовное дело (ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней»))., суд и наказание.
Обстоятельства преступления выясняются.
Источник:
Ссылки по теме:
- Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий
- Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов золота
- Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро
- Якутский сварщик добыл золота почти на четыре миллиона, пока другие отдыхали
- В Москве задержали студента, планировавшего устроить в вузе "резню"
Новости партнёров
реклама