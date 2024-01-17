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Владелец ломбарда в Омске организовал канал по пересылке золота из Якутии

Владелец ломбарда в Омске организовал канал по пересылке золота из Якутии

Автор:
17 января 2024 09:43
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Омск   ФСБ   Якутия   задержание   золото   контрабанда   ломбард   нелегальная продажа золота   
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Оперативники изъяли более 2,6 кг россыпного шлихового золота и задержали предпринимателя.

При попытке незаконного вывоза якутского золота задержали предпринимателя из Омска.



2,6 кг драгоценного металла стоимостью свыше 15,5 млн рублей теперь обратят в доход государства. А предпринимателя ждёт уголовное дело (ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней»))., суд и наказание.


Обстоятельства преступления выясняются.

Источник:

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Метки: Ynews   Омск   ФСБ   Якутия   задержание   золото   контрабанда   ломбард   нелегальная продажа золота   
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1  комментарий
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Zmey8838 12 минут назад
"Предприниматель из Омска" откуда из Кавказа?
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