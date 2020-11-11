Пять самых отбитых обрядов в мире

Несмотря на то, что уже 2020 год, во многих уголках мира все еще проводятся религиозные обряды и ритуалы. И некоторые из них вызывают исключительно дрожь.
Чего только не происходит в разных уголках планеты, что кажется нам совершенным безумием. Но для участников этих ритуалов они являются очень важными и они правда уверены в том, что они спасут их несчастий, или поселят в мальчишках дух воина.
Но все-таки, с некоторыми обычаями сложно примириться.
Но все-таки, с некоторыми обычаями сложно примириться.
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Перчатки из муравьев
У племени Сатере-Маве, которые живут в лесах Амазонки, проводится интересный обряд инициации, в котором участвуют агрессивные муравьи.
Молодые люди, готовятся стать воинами и, для начала, отправляются вместе с шаманом собирать муравьев-пуль. После чего их окуривают специальным травяным настоем и насекомые засыпают. Насекомых оставляют в специальных перчатках.
В процессе обряда юноши засовывают руки в эти перчатки и их задача - продержать руку не меньше чем 10 минут. Муравьи-пули - это очень агрессивный вид, который кусает в разы сильнее, чем привычные нам.
Чтобы отвлечься от боли, будущие воины долго танцуют, чтобы переключить внимание с боли.
Погружение руки в перчатку происходит до 20 раз.
Молодые люди, готовятся стать воинами и, для начала, отправляются вместе с шаманом собирать муравьев-пуль. После чего их окуривают специальным травяным настоем и насекомые засыпают. Насекомых оставляют в специальных перчатках.
В процессе обряда юноши засовывают руки в эти перчатки и их задача - продержать руку не меньше чем 10 минут. Муравьи-пули - это очень агрессивный вид, который кусает в разы сильнее, чем привычные нам.
Чтобы отвлечься от боли, будущие воины долго танцуют, чтобы переключить внимание с боли.
Погружение руки в перчатку происходит до 20 раз.
Суп из праха умершего
В джунглях севера Бразилии и южной стороне Венесуэлы проживают индейцы племени яномами. Это племя больше 11 тысяч лет никак не контактирует с цивилизацией.
Обряды этого народа играют очень важную роль в жизни общины. Самые главные - это рождение и подготовка к охоте.
Но сейчас хотелось бы отметить совершенно безумный обряд погребения.
Когда один из членов племени умирает, его кремируют. А дальше его обожженные кости вместе с пеплом перетирают и добавляют в поминальный супчик из листьев подорожника. Родственники выпивают этот суп с прахом.Таким образом считается, что дух предка продолжает свою жизнь внутри ближайшей родни.
Обряды этого народа играют очень важную роль в жизни общины. Самые главные - это рождение и подготовка к охоте.
Но сейчас хотелось бы отметить совершенно безумный обряд погребения.
Когда один из членов племени умирает, его кремируют. А дальше его обожженные кости вместе с пеплом перетирают и добавляют в поминальный супчик из листьев подорожника. Родственники выпивают этот суп с прахом.Таким образом считается, что дух предка продолжает свою жизнь внутри ближайшей родни.
Сбрасывание ребенка с 15 метров при крещении
Если вдруг вы думаете, что окунание в купель кричащего младенца - это жестоко, то погодите. В целом, это очень даже ничего, по сравнению с индийским Храмом Гришневор.
Начинается обряд крещения с того, что малыша, в возрасте полутора-двух лет истово трясут, добиваясь его громогласного плача. После этого ребенок летит с 15-метровой высоты вниз, где его ждут с натянутой простыней довольные родители. В основном, конечно, ловят. Но бывает незадача и ребенок уходит из жизни, не успев толком пожить.
Кстати, при падении ребенок не оказывается в руках любящих мамы и папы, а множество незнакомых рук, по которым его передают уже родителям. Примета такая - тем, то коснулся упавшего младенца, будет счастье.
Начинается обряд крещения с того, что малыша, в возрасте полутора-двух лет истово трясут, добиваясь его громогласного плача. После этого ребенок летит с 15-метровой высоты вниз, где его ждут с натянутой простыней довольные родители. В основном, конечно, ловят. Но бывает незадача и ребенок уходит из жизни, не успев толком пожить.
Кстати, при падении ребенок не оказывается в руках любящих мамы и папы, а множество незнакомых рук, по которым его передают уже родителям. Примета такая - тем, то коснулся упавшего младенца, будет счастье.
Пытки, чтобы стать мужчиной
И снова зверское посвящение мальчика в мужчину.
Теперь это Папуа Новая Гвинея. Для того, чтобы стать мужчиной считается, что из него должна вытечь материнская кровь и вселился дух крокодила (по легенде - предок племени).
Для этого мальчика жестоко избивают во славу уважения к старшим, после делают разрезы на груди. Потом "отдых" и на следующий день обряд продолжается. Все тело юноши, в течение нескольких часов, прокалывается острыми побегами бамбука.
Во время всего действа ему запрещено разговорить с женщинами (даже пожаловаться не может, бедолага) и принимать какие-либо болеутоляющие средства.
Когда все мероприятие будет окончено, ему можно будет перейти на мужскую половину, куда до этого ему было категорически нельзя. Еще месяц бывшие юноши будут жить в абсолютной изоляции, считается, что именно столько нужно времени крокодилу, чтобы вселиться в них и превратить в настоящих воинов.
Теперь это Папуа Новая Гвинея. Для того, чтобы стать мужчиной считается, что из него должна вытечь материнская кровь и вселился дух крокодила (по легенде - предок племени).
Для этого мальчика жестоко избивают во славу уважения к старшим, после делают разрезы на груди. Потом "отдых" и на следующий день обряд продолжается. Все тело юноши, в течение нескольких часов, прокалывается острыми побегами бамбука.
Во время всего действа ему запрещено разговорить с женщинами (даже пожаловаться не может, бедолага) и принимать какие-либо болеутоляющие средства.
Когда все мероприятие будет окончено, ему можно будет перейти на мужскую половину, куда до этого ему было категорически нельзя. Еще месяц бывшие юноши будут жить в абсолютной изоляции, считается, что именно столько нужно времени крокодилу, чтобы вселиться в них и превратить в настоящих воинов.
Каннибализм, чтобы не бояться смерти
В индийском городке Варанаси живут агрохи, известные тем, что поедают мертвых.
Небезосновательно они считают, что самый большой человеческий страх - это страх смерти. А страх смерти препятствует духовному освобождению. По логике агрохов обед из трупа - это надежный путь к просветлению.
По правилам индуизма кремировать нельзя пять типов усопших: беременные, незамужние, дети, святые и те, кто умерли от укуса змеи или от проказы. Если умирает кто-то из вышеперечисленных людей их отправляют по священной реке Ганг.
Агрохи в то же время не дремлют, вылавливают трупы, ритуально ими ужинают и, очевидно, просветляются.
Небезосновательно они считают, что самый большой человеческий страх - это страх смерти. А страх смерти препятствует духовному освобождению. По логике агрохов обед из трупа - это надежный путь к просветлению.
По правилам индуизма кремировать нельзя пять типов усопших: беременные, незамужние, дети, святые и те, кто умерли от укуса змеи или от проказы. Если умирает кто-то из вышеперечисленных людей их отправляют по священной реке Ганг.
Агрохи в то же время не дремлют, вылавливают трупы, ритуально ими ужинают и, очевидно, просветляются.
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