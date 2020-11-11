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Пять самых отбитых обрядов в мире

Пять самых отбитых обрядов в мире (6 фото)

Автор:
11 ноября 2020 22:35
Сообщество : Факты
Метки: жуть   мир   обряды   пытки   религия   ритуалы   традиции и обычаи   
1343
6
Несмотря на то, что уже 2020 год, во многих уголках мира все еще проводятся религиозные обряды и ритуалы. И некоторые из них вызывают исключительно дрожь.
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Метки: жуть   мир   обряды   пытки   религия   ритуалы   традиции и обычаи   
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8  комментариев
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Пять самых отбитых обрядов в мире
Пять самых отбитых обрядов в мире
Пять самых отбитых обрядов в мире
Пять самых отбитых обрядов в мире
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9k
Нихуахуа 52 минуты назад
Весело у них там, и конкурсы интересные.
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13k
vikklu Час назад
Зачем я прочитал последний пункт?
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8k
Бендер Родригес 2 часа назад
Ну это из ритуалы, они их в массы не продвигают. Так что - пусть делают, как считают нужным, принимать, а тем более осуждать тут нечего.
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2k
NIS 2 часа назад
Мы перестали есть любимых женщин ..
Мы перестали есть любимых женщин ..
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295
Николай 2 часа назад
интересные факты, спасибо.
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