Пять самых отбитых обрядов в мире

И снова зверское посвящение мальчика в мужчину.

Теперь это Папуа Новая Гвинея. Для того, чтобы стать мужчиной считается, что из него должна вытечь материнская кровь и вселился дух крокодила (по легенде - предок племени).

Для этого мальчика жестоко избивают во славу уважения к старшим, после делают разрезы на груди. Потом "отдых" и на следующий день обряд продолжается. Все тело юноши, в течение нескольких часов, прокалывается острыми побегами бамбука.

Во время всего действа ему запрещено разговорить с женщинами (даже пожаловаться не может, бедолага) и принимать какие-либо болеутоляющие средства.

Когда все мероприятие будет окончено, ему можно будет перейти на мужскую половину, куда до этого ему было категорически нельзя. Еще месяц бывшие юноши будут жить в абсолютной изоляции, считается, что именно столько нужно времени крокодилу, чтобы вселиться в них и превратить в настоящих воинов.