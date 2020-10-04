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Лица ушедшей эпохи: герои первой мировой, отмеченные в прессе

Лица ушедшей эпохи: герои первой мировой, отмеченные в прессе (20 фото)

Автор:
04 октября 2020 12:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: воины   исторические факты   история   казаки   первая мировая   солдаты   ушедшее   
654
20

Есть у меня какое-то удивительное чувство - трепета и удивления, когда я смотрю какие-то материалы по истории, о людях, живших задолго до моего появления, о их делах, поступках и подвигах. Хочу поделиться с вами лицами ушедшей эпохи

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Метки: воины   исторические факты   история   казаки   первая мировая   солдаты   ушедшее   
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