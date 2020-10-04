Лица ушедшей эпохи: герои первой мировой, отмеченные в прессе

Есть у меня какое-то удивительное чувство - трепета и удивления, когда я смотрю какие-то материалы по истории, о людях, живших задолго до моего появления, о их делах, поступках и подвигах. Хочу поделиться с вами лицами ушедшей эпохи
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