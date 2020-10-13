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За что в СССР раздавали грамоты и благодарности

За что в СССР раздавали грамоты и благодарности (20 фото)

Автор:
13 октября 2020 13:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: благодарности   грамоты   исторические факты   история   моральный дух   поощрение   
812
20

Наверняка у ваших родных где-то еще хранятся эти плотные листы бумаги с пропечатанными на них портретами вождей, гербом СССР и, кажущимися сегодня, пафосными словами - за отличную учебу, ударнику труда, соц.соревнование, лучшему пионеру и прочее-прочее. Но были среди них и реально редкие и интересные экземпляры

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Метки: благодарности   грамоты   исторические факты   история   моральный дух   поощрение   
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8  комментариев
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49k
Андрей Час назад
В семье хранятся благодарности, которые получил дед на фронте - от имени Правительства и командования.
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5k
Александр 17 минут назад
Автор напрасно иронизирует. Одно слово чего стоит: РАЗДАВАЛИ. Грамоту не раздовали, ими награждались. А сотрудник НКВД получил за перевыполнение плана не по "посадкам", а по выпуску продукции, так как лагеря НКВД выпускали продукцию.
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5k
Александр 22 минуты назад
Можно, конечно, считать это "бумажкой", но в конечном итоге это наглядное свидетельство заслуг человека. Кстати, это практикуется во всех странах. У американцы подобные "грамоты" висят на стенах кабинетов. Вот, к примеру, благодарность от верховного командующего, объявленную войскам множества фронтов, в частях войска польского оформили на бланке и вручили лично каждому. Ну, может и не каждому, но моему отцу вручили.
Можно, конечно, считать это "бумажкой", но в конечном итоге это наглядное свидетельство заслуг человека. Кстати, это практикуется во всех странах. У американцы подобные "грамоты" висят на стенах кабинетов. Вот, к примеру, благодарность от верховного командующего, объявленную войскам множества фронтов, в частях войска польского оформили на бланке и вручили лично каждому. Ну, может и не каждому, но моему отцу вручили.
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489
ah3007 Час назад
У меня есть грамота из пионерлагеря за первое место по шахматам
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5k
Александр ah3007 22 минуты назад
Будет что показать детям и внукам.
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300
Андрей Ковалев Александр 16 минут назад
Жаль, только, что ничего полезного не передать...
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25k
АнтонПолднев 2 часа назад
За что в СССР раздавали грамоты и благодарности
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