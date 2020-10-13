За что в СССР раздавали грамоты и благодарности

Наверняка у ваших родных где-то еще хранятся эти плотные листы бумаги с пропечатанными на них портретами вождей, гербом СССР и, кажущимися сегодня, пафосными словами - за отличную учебу, ударнику труда, соц.соревнование, лучшему пионеру и прочее-прочее. Но были среди них и реально редкие и интересные экземпляры