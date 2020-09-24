«Однако пушка, которую обычно разряжают, ставят на предохранитель и на всякий случай обесточивают не только выстрелила, но и точно попала в цель, снеся оперение Су-30СМ, который вскоре разбился», — говорится в источнике.

Покалеченный старшим братом Су-30 рухнул в 45 километрах от аэропорта Хотилово. Обломки были обнаружены поисковыми группами спустя четыре часа поисков. Самолёт упал на лес, в результате падения истребителя никто не пострадал.