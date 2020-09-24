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Стала понятной картина случайной боевой атаки Су-35&nbsp;на Су-30&nbsp;в Тверской области

Стала понятной картина случайной боевой атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 00:52
Сообщество : Военное
Метки: Су-35   атака   крушение   ошибка   расследование   россия   су-30   учения   
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Истребитель Су-30 был сбит во время учений ВВС в Тверской области. Истребитель следующего поколения Су-35 должен был сымитировать учебную атаку на своего предшественника, но что-то пошло не так...

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Метки: Су-35   атака   крушение   ошибка   расследование   россия   су-30   учения   
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9  комментариев
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4k
Дмитрий 41 минуту назад
Такое может случиться (и многократно случалось) в армии любой страны мира. Не стоит делать каких-либо глобальных выводов из этого происшествия.
Отлично, что пилоты остались живы, трагедии не произошло. Будет наука кому-то.
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40k
SAndre 3 минуты назад
также не должна была промолчать 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1
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она и не "промолчала"
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582
Hard.NET Полчаса назад
Что-то пошло не так......
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7k
Клёст Полчаса назад
Машину жалко.
Но есть неоспоримый плюс - теперь знаем что наши летуны по настоящему умеют сбивать, а не только на плёнке, и не только умными ракетами))
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4k
Владимир Час назад
Что-то участились "случайности" в армии. Странное дело.
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79k
Редька с хреном Автор поста Владимир Час назад
Когда в войнах Гога и Магога всё это превратится в оплавленный металлолом - случайности прекратятся.
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4k
Владимир Редька с хреном 58 минут назад
Это вы кого народом"Божьим" назвали? Тех кто против природы выступает? С 20+гендерами. Больше на Садом и Гамору похоже. Котороая сгинет в огне !
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582
Hard.NET Владимир 22 минуты назад
Ну не евреев же называть "народом божьим", право ))) . Они, таки, и так к этому привыкли....
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582
Hard.NET 21 минуту назад
Сарказм, если что XD
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