Истребитель Су-30 был сбит во время учений ВВС в Тверской области. Истребитель следующего поколения Су-35 должен был сымитировать учебную атаку на своего предшественника, но что-то пошло не так...
В процессе расследования стало ясно, что Су-35 по-настоящему выполнил атаку на Су-30 в ходе учебного боя. Ракетное вооружение с него было снято, также не должна была промолчать 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1. Сама атака должна была быть подтверждена фото или видеофиксацией.
«Однако пушка, которую обычно разряжают, ставят на предохранитель и на всякий случай обесточивают не только выстрелила, но и точно попала в цель, снеся оперение Су-30СМ, который вскоре разбился», — говорится в источнике.
Покалеченный старшим братом Су-30 рухнул в 45 километрах от аэропорта Хотилово. Обломки были обнаружены поисковыми группами спустя четыре часа поисков. Самолёт упал на лес, в результате падения истребителя никто не пострадал.
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О падении Су-30 сообщалось 22 сентября. Самолёт рухнул у села Дорниково в Тверской области. Известно, что событие произошло во время отработки ведения воздушного боя: истребители проводили учебно-тренировочный полёт. Члены экипажа самолёта, который, предположительно, подвергся случайной атаке, успели катапультироваться.
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Отлично, что пилоты остались живы, трагедии не произошло. Будет наука кому-то.
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она и не "промолчала"
Но есть неоспоримый плюс - теперь знаем что наши летуны по настоящему умеют сбивать, а не только на плёнке, и не только умными ракетами))