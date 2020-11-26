Российские военные произвели испытательный пуск новой противоракеты, на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. После успешного старта ракета вышла на заданную траекторию и поразила цель.
Речь идёт о новой разработанной в России системе ПРО. По заявлению командующего первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС РФ Андрея Демина, новая противоракетная система в ходе учений не отклонялась от заданных конструкторами характеристик.
Цель была поражена с заранее рассчитанной точностью.
Новая система ПРО предназначена для перехвата ударов по России с воздуха, в том числе и из космоса.
Источник также сообщает, что предыдущие испытания аналогичной системы проходили на том же полигоне в октябре и тоже были успешными.
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