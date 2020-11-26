ВВС США продемонстрировали сброс с&nbsp;F-35 якобы «достающей до&nbsp;Москвы» термоядерной бомбы

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией рассекретили и выложили в сети видео, в котором истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из...