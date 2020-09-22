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В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области разбился истребитель Су-30 (4 фото)

Автор:
22 сентября 2020 17:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   авария   истребитель   крушение   су-30   тверь   
629
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Во время учебно-тренировочного полета что-то пошло не так и пилотам пришлось катапультироваться.

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Метки: ynews   авария   истребитель   крушение   су-30   тверь   
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Fat Lynx 45 минут назад
Хорошо, что летуны живы, а железку еще одну сделают...
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