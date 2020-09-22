В Тверской области разбился истребитель Су-30

Во время учебно-тренировочного полета что-то пошло не так и пилотам пришлось катапультироваться.
В Тверской области потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-30, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет.
"Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Оба пилота катапультировались, и после приземления сами вышли на связь. Летчиков уже доставили на аэродром базирования.
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