«Бастион» в условиях Заполярья: видеокадры учений на острове Земля Александры

На островах архипелага Земля Франца-Иосифа ракетным подразделением тактической группы Северного флота были проведены контрольные учения по-боевой подготовке за зимний период несения службы.
Ракетчиками отрабатывали действия по тревоге - выезд, марш и развёртывание пусковых установок комплексов «Бастион» в запланированном районе на побережье Баренцева моря.
Расчёты отработали задания по уничтожению надводных целей с помощью компьютерного моделирования без фактического выполнения ракетных пусков.
За тем было произведено несколько запусков:
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БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Запуск ракеты БРК «Бастион» в замедленной съемке:
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П-800 «Оникс» - советская и российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Её главное отличие заключается в том, что изделие изначально создавалось как универсальное: ракета бала адаптирована для размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и береговых пусковых установках. Аналогичные по задачам конструкторские разработки проводились и в США, в результате была создана ПКР «Гарпун».
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В нашу бытность говорили "Что-то Onyx грустный грустный. Видно х.у.й сосал невкусный" Простите, не сдержался. Но тогда это были реперы.