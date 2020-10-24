«Бастион» в условиях Заполярья: видеокадры учений на острове Земля Александры

П-800 «Оникс» - советская и российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Её главное отличие заключается в том, что изделие изначально создавалось как универсальное: ракета бала адаптирована для размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и береговых пусковых установках. Аналогичные по задачам конструкторские разработки проводились и в США, в результате была создана ПКР «Гарпун».



