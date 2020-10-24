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«Бастион» в условиях Заполярья: видеокадры учений на острове Земля Александры

«Бастион» в условиях Заполярья: видеокадры учений на острове Земля Александры (1 фото)

Автор:
24 октября 2020 05:41
Сообщество : Военное
Метки: ВКС   бастион   подготовка   россия   север   учения   яхонт   
1552
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На островах архипелага Земля Франца-Иосифа ракетным подразделением тактической группы Северного флота были проведены контрольные учения по-боевой подготовке за зимний период несения службы.
Ракетчиками отрабатывали действия по тревоге - выезд, марш и развёртывание пусковых установок комплексов «Бастион» в запланированном районе на побережье Баренцева моря.

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Метки: ВКС   бастион   подготовка   россия   север   учения   яхонт   
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14  комментариев
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356
Nane First NameLast 3 часа назад
береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс»
---------
В нашу бытность говорили "Что-то Onyx грустный грустный. Видно х.у.й сосал невкусный" Простите, не сдержался. Но тогда это были реперы.

береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» --------- В нашу бытность говорили "Что-то Onyx грустный грустный. Видно х.у.й сосал невкусный" Простите, не сдержался. Но тогда это были реперы.
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41k
zloykoyot Nane First NameLast 2 часа назад
Сразу видно поклонника этого стиля. Репер выглядит вот так. А мартышки в голдовых цепях и наколках - рЭперы.
Сразу видно поклонника этого стиля. Репер выглядит вот так. А мартышки в голдовых цепях и наколках - рЭперы.
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889
Go 3 часа назад
Слава Улраини! Хероям х.уй в жопу!
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904
Руслан Новак Go Полчаса назад
Эка тебя накрыло. Сразу видно истинный патриот.
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40
konstantinkaz2016 4 часа назад
Потом пацаны от сажи весь грузовик отмывают
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26k
a.fey 4 часа назад
Прям трансформеры.
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121
Timur 6 часов назад
А есть видео как она топит американский авианосец?
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274
Serg Dex Timur 4 часа назад
Авианосец, о как, но есть видео где подобную дорогущую прибуду, гасит дешёвый турецкий беспилотник, но намного южнее.
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769
newegg Timur 4 часа назад
Пока нет. Но к следующим ученьям обязательно мультик нарисуют.
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41k
zloykoyot Serg Dex 2 часа назад
А можно ссылочку?
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41k
zloykoyot Timur 2 часа назад
Конечно же нет. Потому как они в большинстве своём который год в базах на ремонте стоят. А самый грозный и новейший скоро как 11 лет достроить не могут. Те же что на ходу в холодных водах плавать не предназначены, могут только голожопых папуасов в африках стращать с переменным успехом.
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41k
zloykoyot newegg Час назад
Конечно нарисуют. А дебильные американцы им опять присвоят какой-нибудь код по классификации НАТО. Они почему-то к этой херне серьёзно относятся, наверное просто с тобой пообщаться не довелось.
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