Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта

В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового расследования катастрофы, случившейся более четверти века назад.
Поводом для внезапного заявления политика стал вышедший в этот же день на телеканале Discovery документальный фильм "Эстония": находка, которая меняет все".
Находка — это пробоина длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра в корпусе судна. Ее подводные съемки и были показаны в фильме
А сенсацией это стало потому, что в официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет ни единого упоминания о данном повреждении.
Чтобы попытаться понять, как такое вообще оказалось возможным, стоит напомнить ключевые факты.
Находка — это пробоина длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра в корпусе судна. Ее подводные съемки и были показаны в фильме
А сенсацией это стало потому, что в официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет ни единого упоминания о данном повреждении.
Чтобы попытаться понять, как такое вообще оказалось возможным, стоит напомнить ключевые факты.
Итогом многолетнего расследования стали выводы комиссии, что причиной затопления парома стали отвалившиеся носовые ворота (визоры) и сильный шторм.
Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение о могильном покое, согласно которому приближение к погибшему парому запрещено и наказуемо. Это единственный подобный случай на планете.
Более того, шведами разрабатывались планы залить судно бетоном, превратив в саркофаг, но в итоге все ограничилось тем, что его засыпали несколькими тысячами тонн гравия.
Однако документалиста Хенрика Эвертссона не остановили запреты и год назад он спустил к остову судна робота, который и сделал те самые съемки, что ныне произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Опрошенные кинематографистами эксперты дружно утверждают, что такая пробоина в корпусе не могла стать результатом взрыва на борту. По мнению профессора морских технологий Йоргена Амадала, подобные повреждения могли быть вызваны внешним ударом силой в 500-600 тонн.
Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение о могильном покое, согласно которому приближение к погибшему парому запрещено и наказуемо. Это единственный подобный случай на планете.
Более того, шведами разрабатывались планы залить судно бетоном, превратив в саркофаг, но в итоге все ограничилось тем, что его засыпали несколькими тысячами тонн гравия.
Однако документалиста Хенрика Эвертссона не остановили запреты и год назад он спустил к остову судна робота, который и сделал те самые съемки, что ныне произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Опрошенные кинематографистами эксперты дружно утверждают, что такая пробоина в корпусе не могла стать результатом взрыва на борту. По мнению профессора морских технологий Йоргена Амадала, подобные повреждения могли быть вызваны внешним ударом силой в 500-600 тонн.
Ну а бывший глава эстонской комиссии по расследованию гибели парома Маргус Курм прямолинейно предположил, что причиной крушения стало столкновение с подводной лодкой. Шведской подводной лодкой.
Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.
Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы, а для начала: почему и каким образом до сих пор не было известно о многометровой пробоине?
Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.
Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы, а для начала: почему и каким образом до сих пор не было известно о многометровой пробоине?
При этом политический антураж в виде уникального запрета приближаться к затонувшему парому и попытки засыпать его (особенно тот самый пострадавший правый борт) гравием дают повод думать не о халатности следствия, а о куда худшем — заговоре на самом высоком государственном уровне с целью скрыть истинные причины произошедшего.
Важное обстоятельство: 26 лет, прошедшие с 1994-го, — довольно большой срок, но не настолько, чтобы они стали седой древностью. По сей день жива значительная часть спасшихся с "Эстонии" и близких родственников жертв. Также здравствуют многие из государственных деятелей, принимавших непосредственное участие в тех событиях.
Важное обстоятельство: 26 лет, прошедшие с 1994-го, — довольно большой срок, но не настолько, чтобы они стали седой древностью. По сей день жива значительная часть спасшихся с "Эстонии" и близких родственников жертв. Также здравствуют многие из государственных деятелей, принимавших непосредственное участие в тех событиях.
Перевернутый и заполненный водой спасательный плот парома "Эстония"
Например, премьер-министром тогда был Карл Бильдт. Да-да, тот самый Карл Бильдт, больше известный миру как бывший министр иностранных дел Швеции в 2006-2014 годах и яростный русофоб.
Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.
Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже отказался общаться на эту тему с прессой.
Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.
Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.
Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже отказался общаться на эту тему с прессой.
Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.
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Метки: крушение расследование эстония
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Но дочитал до "Шведской подводной лодкой" - и выдохнул.
2. Никто из участников событий не обмолвился о подводной лодке. Не заметить этого слона невозможно
3. нет данных о повреждениях лодок в тот период
Слишком много странностей во всем происшествии.
Например, исчезнувшие люди, которых сначала объявляют живыми, их видят и узнают на берегу, в больницах и тд, они даже домой звонят, а потом они резко пропадают. Кстати, сменный капитан тоже в их числе!
Две фуры, заехавшие последними, с эскортом, минуя таможню - об этом многие дальнобойщики знают, ведь в дальнобойной среде половина ребят знакомы друг с другом, тем более, кто сидит на этом направлении.
Запрет на подъем и исследование вообще непонятен! Там ведь глубина совсем небольшая, даже аквалангисты могут спуститься.
Но эта пробоина не могла привести к гибели. Слишком маленькая, да и находится выше ватерлинии. Скорее всего, была попытка избавиться от тех самых фур. В альтернативных версиях прямо говорят, что шведская таможня узнала об этом грузе, и поджидала паром(ну а после аварии, конечно, не стала распространяться). И визор открыли сами. А он уже был поврежден, и шторм добил его. Кстати, капитан вполне мог и не знать об этом, открыть его мог и не такой высокий член экипажа.
В отчетах указано, что даже если вода заполнит всю автомобильную палубу, паром не мог затонуть, надо чтобы она попала ниже. А вот это очень легко объяснить. Обычное раздолбайство и лень экипажа. Было лень крепить груз и задраивать двери. Фуры ушли при первом крене и пробили дыры, до кучи усилив крен своим весом.
Количество погибших тоже вполне понятно. Любой, кто был на паромах, знает, как запутаны проходы и какие они узкие, особенно внизу, где дешевые каюты. Палубы вовсе не повторяют друг друга, так что даже если знаешь, где выход, достаточно просто перепутать, на какой палубе ты находишься, а в панике, да спросонья, это нетрудно. И вместо выхода прибежишь в тупик. Трапы на нижних палубах вообще станут непроходимыми. При крене их вообще трудно будет узнать. Кстати, места для сбора при эвакуации находятся вовсе не на всех палубах! И выход наружу тоже! И разбить стекла нифига не выйдет, они очень крепкие! Лифты скорее всего встанут, так что только ножками, и желательно бегом, иной раз через все судно, а потом по другой палубе обратно! Выбраться могли только физически крепкие люди, и то только те, кто плавал на этом пароме постоянно и наизусть знал, куда идти. Я часто в рейсы беру кого-то из родных, и они до сих пор не могут даже столовую без меня найти. Что там говорить об эвакуации...
Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы...,,
По нынешним временам у ребят ответ на любую претензию один - Россия!
А именно:
,,Российская подлодка следившая за этими учениями НАТО протаранила паром,,
И highly likely))
Прости Господи..