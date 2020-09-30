Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта

Например, премьер-министром тогда был Карл Бильдт. Да-да, тот самый Карл Бильдт, больше известный миру как бывший министр иностранных дел Швеции в 2006-2014 годах и яростный русофоб.

Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.

Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже отказался общаться на эту тему с прессой.

Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.