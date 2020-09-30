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Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта

Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта (5 фото)

Автор:
30 сентября 2020 10:00
Метки: крушение   расследование   эстония   
2780
5
В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового расследования катастрофы, случившейся более четверти века назад.

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Метки: крушение   расследование   эстония   
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548
satra 5 часов назад
Начал читать с мыслью "Опять Путин виноват!?!?"
Но дочитал до "Шведской подводной лодкой" - и выдохнул.
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40k
SAndre 15 минут назад
1. Слишком маленькая пробоина от целой подводной лодки
2. Никто из участников событий не обмолвился о подводной лодке. Не заметить этого слона невозможно
3. нет данных о повреждениях лодок в тот период
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4
Владимир Потапов Полчаса назад
Вот-вот, опят должен быть где-то "русский след"
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2k
Евгений Афонин Час назад
Пробоина, полученная в году 98-99, в северной атлантике, после встречи с другим судном. Благо, после столкновения, штиль был.
Пробоина, полученная в году 98-99, в северной атлантике, после встречи с другим судном. Благо, после столкновения, штиль был.
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7k
Кыся 3 часа назад
Ой, мутное это дело, весьма мутное.
Слишком много странностей во всем происшествии.
Например, исчезнувшие люди, которых сначала объявляют живыми, их видят и узнают на берегу, в больницах и тд, они даже домой звонят, а потом они резко пропадают. Кстати, сменный капитан тоже в их числе!
Две фуры, заехавшие последними, с эскортом, минуя таможню - об этом многие дальнобойщики знают, ведь в дальнобойной среде половина ребят знакомы друг с другом, тем более, кто сидит на этом направлении.
Запрет на подъем и исследование вообще непонятен! Там ведь глубина совсем небольшая, даже аквалангисты могут спуститься.

Но эта пробоина не могла привести к гибели. Слишком маленькая, да и находится выше ватерлинии. Скорее всего, была попытка избавиться от тех самых фур. В альтернативных версиях прямо говорят, что шведская таможня узнала об этом грузе, и поджидала паром(ну а после аварии, конечно, не стала распространяться). И визор открыли сами. А он уже был поврежден, и шторм добил его. Кстати, капитан вполне мог и не знать об этом, открыть его мог и не такой высокий член экипажа.
В отчетах указано, что даже если вода заполнит всю автомобильную палубу, паром не мог затонуть, надо чтобы она попала ниже. А вот это очень легко объяснить. Обычное раздолбайство и лень экипажа. Было лень крепить груз и задраивать двери. Фуры ушли при первом крене и пробили дыры, до кучи усилив крен своим весом.

Количество погибших тоже вполне понятно. Любой, кто был на паромах, знает, как запутаны проходы и какие они узкие, особенно внизу, где дешевые каюты. Палубы вовсе не повторяют друг друга, так что даже если знаешь, где выход, достаточно просто перепутать, на какой палубе ты находишься, а в панике, да спросонья, это нетрудно. И вместо выхода прибежишь в тупик. Трапы на нижних палубах вообще станут непроходимыми. При крене их вообще трудно будет узнать. Кстати, места для сбора при эвакуации находятся вовсе не на всех палубах! И выход наружу тоже! И разбить стекла нифига не выйдет, они очень крепкие! Лифты скорее всего встанут, так что только ножками, и желательно бегом, иной раз через все судно, а потом по другой палубе обратно! Выбраться могли только физически крепкие люди, и то только те, кто плавал на этом пароме постоянно и наизусть знал, куда идти. Я часто в рейсы беру кого-то из родных, и они до сих пор не могут даже столовую без меня найти. Что там говорить об эвакуации...
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4k
Ya 3 часа назад
Шведы очень паскудный народ(следят за всеми), сами затопили и эстонским рабам приказали заткнуться.
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9k
Bill 3 часа назад
Вангую: найдут русско-эстонский разговорник и инструкцию по вождению парома на русском языке.
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9k
Хью́берт 4 часа назад
Для наглядности пробоина 4х1,2 м (жёлтый прямоугольник) на силуэте судна.

Для наглядности пробоина 4х1,2 м (жёлтый прямоугольник) на силуэте судна.
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8k
3.6o6pa Хью́берт 3 часа назад
Всё верно, только значительно выше. Выше ватерлинии.
Всё верно, только значительно выше. Выше ватерлинии.
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9k
Хью́берт 3.6o6pa 2 часа назад
Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта
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1k
uuid 5 часов назад
минус за лживый и желтушный заголовок
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7k
Тудаблин 5 часов назад
на земную ось налетел
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Так а где же те самые фотографии пробоины? Или это сюжет рен тв?
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62k
Вит Вит Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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7k
Клёст 5 часов назад
,,...предположил, что причиной крушения стало столкновение с подводной лодкой. Шведской подводной лодкой. Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.
Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы...,,

По нынешним временам у ребят ответ на любую претензию один - Россия!
А именно:
,,Российская подлодка следившая за этими учениями НАТО протаранила паром,,
И highly likely))
Прости Господи..
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11k
Объект реальности Клёст 3 часа назад
И это будет подлодка Курск, ну чтоб совсем съехать.
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9k
Taximaxi 5 часов назад
Когда эстонские фашисты в результате обмана русских ,которые пошли за них голосовать, пришли к власти ,то первым делом выкинули всех русских со «сладких»рабочих мест. В том числе и со всех должностей парома Estonia. В результате вместо опытных моряков, которые спасли бы большинство пассажиров или хотя бы попытались набрали по блату необученных и бездарных этнических эстоно- фашистов ,которые накосячив,при первой же опасности первыми прыгнули в шлюпки и сбежали с этого парома.Вот и вся суровая правда. А сейчас,годы спустя,пытаются натянуть сову на глобус,со своими теориями заговора. РЕН-тв завистливо кусает губы. Хоть бы уважали память погибших уроды.
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434k
Alexey Berestenko 5 часов назад
Водоизмещение ДПЛ типа "Готланд" ВМФ Швеции - порядка 1500т, парома "Эстония" - порядка 16000т. Если паром получил пробоину порядка 5 м, то куда делась подлодка? Кстати, макс. поперечный размер лодки - 6,2м, т.е. она могла застрять в пароме.
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856
Шурман Alexey Berestenko 5 часов назад
Правды все равно не будет , шведы запрещают к нему приближаться и тд .
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60k
Максим Alexey Berestenko 5 часов назад
это могла быть и просто торпеда 4 на 1.5 метра.. ну вполне. Да и подлодка могла быть не обязательно шведская)
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856
Шурман Максим 4 часа назад
Ну да там и Русские ходят , ты к этому клонишь ? . Наверное после этого Курск еще долгие годы скитался и потом затонул . Наверное это их рук дело ?
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60k
Максим Шурман 3 часа назад
Учения НАТО включают не только шведов.
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11k
Объект реальности Alexey Berestenko 3 часа назад
Тс-с-с, лодка под паромом.
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