Птицы умирали в полёте: под Саратовом прошёл "дождь" из мёртвых ворон

Эта новость вызвала волну дискуссий: люди пытались объяснить случившееся столкновением двух стай, антеннами 5G, выбросами с промышленных предприятий, встречным столкновением стай. Кто-то и вовсе назвал случившее "знамением конца света сего" и первым признаком грядущего апокалипсиса. При этом часть подписчиков группы «Типичный Балаково» в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что в последние дни и сами испытывали физическое недомогание.

Как сообщили очевидцы, участок города в районе улиц Тернавской и 30 лет Победы оказался буквально усыпан трупами птиц.