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Птицы умирали в полёте: под Саратовом прошёл "дождь" из мёртвых ворон

Птицы умирали в полёте: под Саратовом прошёл "дождь" из мёртвых ворон (2 фото + 4 видео)

Автор:
21 сентября 2020 22:40
Сообщество : Животные
Метки: гибель   мистика   причины   птицы   расследование   россия   саратов   стаи   
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В городе Балаково Саратовской области местные жители не на шутку встревожены гибели большого количества птиц. При этом следов насильственной смерти на трупах пернатых не обнаружено.

Источник:

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Метки: гибель   мистика   причины   птицы   расследование   россия   саратов   стаи   
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29  комментариев
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38
etheral 5 часов назад
И, кстати, у знакомой моей куры все подохли, колхоз, там не то, что 5Г, та Н+ местами только работает
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19k
Russo Turisto 3 часа назад
Может последствия ковид дезинфекций? С голубями такое было, травились. Хотя хрен его знает, прям РЕН ТВ какое-то, странно всё это...
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2k
Макар 3 часа назад
В США такая же фигня. Были сообщения о массовой гибели птиц. Странно всё это.
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228
Nane First NameLast 3 часа назад
5 G Вообще не в тему. У нас сейчас вороны с земли подбирают в клюв орехи грецкие и с высоты бросают. Потом пикируют, приземляются и ядро склёвуют. Это ж додуматься нада!

А так, какуюто хрень распылли - вороны и попадали. И мы тут не перчем. Ага.
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1k
Vic Twin Nane First NameLast 57 минут назад
Вороны так делали еще когда я в школу ходил 35 лет назад. У меня во дворе дуб рос высокий, так они оттуда орехи скидывали. Можно было под дубом насобирать, хотя у нас орех на участке не рос.
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13k
Weddaan 3 часа назад
Да кто-то траванул место где они кормятся. Достали видимо орать...
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1k
Vic Twin Weddaan 57 минут назад
Скорее всего.
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3k
Citizenn 4 часа назад
Ворона птица помойная, сожрали поди ж какую-нибудь гадость
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655
Uggla 4 часа назад
по прямой - 972 км из Челябинска

... были

по прямой - 972 км из Челябинска ... были
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38
etheral Uggla 3 часа назад
вот как раз граница с СКО. там тоже массово птица гибнет
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38
etheral 4 часа назад
Название поста не корректно: не в Саратове, а в Балаково. Да имело место падежа стаи ворон
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38
etheral 4 часа назад
Местное издательство (64го наверное) обещало известить о результатах проб, взятых СЭС
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38
etheral 5 часов назад
Пришла большая трагедия". Птичий грипп убил 180 000 кур за сутки в СКО
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
От первой фотки чуть не обосрался
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38
etheral 5 часов назад
Если вас могут убить 5Г, тогда требуйте выключить Солнце,от нее больше излучения. И вулканы требуйте выключить, они же из черепаи энергию высасывают, которая плоскую землю держит на трех слонах, которые стоят на этой черепахе, которя вообще хз на чем держится, которое хз держится вооще невообразимо на каком ХЗ.
Мда. Я не курил и противник этого
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332
im240 5 часов назад
чёрные значит готы. готы значит умереть хотят. птица гот это не человек гот, захотела умерла.
ну а так, это конечно путин их новичком отравил
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38
etheral 5 часов назад
5Г тут ни при чем
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38
etheral 5 часов назад
Хз, возможно птичий грипп, в Казахстане у нас в одной из областей огромный падеж а птицефабрике, десятками тысяч ежедневно.
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38
etheral 5 часов назад
Пруф на тенгриньюс.кз от 21.09
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−178
Алексей Суздаленко 5 часов назад
загрязнение окружаюшей среды достигло смертельных маштабов
путинщина,
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1k
Ertin 5 часов назад
Ссылка coub.com
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7k
Star Link 6 часов назад
Часто киты выбрасываются на берег. Че делать будем?
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634
маг С.Дружко (звучит неплохо) Star Link 5 часов назад
Попи*дите разумеется, как всегда, хули вам тут еще делать?
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1k
lekha-fil 6 часов назад
У нас, лет десять назад весь центр станицы был усыпан тушками ворон. Но никакого объяснения не последовало. А земля была усеяна этими трупиками. Летом.
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12k
Артемыч 6 часов назад
Да, это грипп, который убивает мгновенно в полете сразу стаю птиц. Посмотрим, сколько долбоящеров схавают эту историю.
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38
etheral Артемыч 4 часа назад
Второе предложение двояко понимать. Либо ты про свой ответ, либо про пост. Даже не знаю, плюсовать или минусовать тебя ;)
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2k
kirsanos Артемыч 4 часа назад
А почему вы решили, что птицы погибли мгновенно в полете и сразу стаей? На заголовок повелись?
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38
etheral kirsanos 3 часа назад
В том то и дело, гибнут партиями
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2k
kirsanos etheral 3 часа назад
Как куры на птицефабриках?
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