Птицы умирали в полёте: под Саратовом прошёл "дождь" из мёртвых ворон

В городе Балаково Саратовской области местные жители не на шутку встревожены гибели большого количества птиц. При этом следов насильственной смерти на трупах пернатых не обнаружено.
Эта новость вызвала волну дискуссий: люди пытались объяснить случившееся столкновением двух стай, антеннами 5G, выбросами с промышленных предприятий, встречным столкновением стай. Кто-то и вовсе назвал случившее "знамением конца света сего" и первым признаком грядущего апокалипсиса. При этом часть подписчиков группы «Типичный Балаково» в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что в последние дни и сами испытывали физическое недомогание.
Как сообщили очевидцы, участок города в районе улиц Тернавской и 30 лет Победы оказался буквально усыпан трупами птиц.
По сообщению местного портала Balakovo Pro, происшествием уже занимается управление ветеринарии Саратовской области, в настоящее время ведомство уже проводит проверку по факту массовой гибели птиц.
Остаётся добавить, что, как следует из сообщений на сайте управления ветеринарии, в настоящее время в Саратовской области распространяется птичий грипп высокой патогенности.
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Однако объяснение происшествия птичьим гриппом высокой патогенности, выглядит слабо убедительным, так как патогенность высокая, а гибнут только вороны и то в определённых местах.
Невольно приходит на память гибель скворцов в Гааге, во время тестирования вышек связи 5G два года назад.
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Тогда местные академики объяснили гибель пернатых схожестью характеристик волны излучения вышки 5G, с размерами тел скворцов. Хотя после того, как от дальнейших испытаний уже коровы на сельских фермах начали бодать стены и с разбегу бросаться на двери, такие объяснения выглядели уже не очень убедительными.
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Однако, в мире уже происходят случаи непросто массовой гибели, а уже массового самоубийства пернатых, которые кроме, как мистикой объяснить вообще затруднительно.
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А так, какуюто хрень распылли - вороны и попадали. И мы тут не перчем. Ага.
... были
Мда. Я не курил и противник этого
ну а так, это конечно путин их новичком отравил
путинщина,