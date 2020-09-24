Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными

·У официанта три руки.



·На бутылочке, которая находится на подносе в одной из его рук, изображены череп и кости.



·Из корзины велосипедистки с одной стороны вылезают лапы огромного паука, а с другой, рядом с котом,

видны когти или клыки и глаза другого паука.



·Звонок велосипедистки в форме змеи.



·В магазине слева можно увидеть осьминога и глубоководного удильщика.



·Осьминог в супе пары на первом плане.



·Пятна крови и пар исходящий из канализационного люка в виде пентаграммы.



·Название кафе справа — «Кафе смерти».



·Окна кафе залиты кровью, и по ту сторону стекла можно разглядеть силуэт человека, замахивающегося

ножом.



·Ящик с бутылочками в руках мужчины слева (одна из которых — щупальца) подписан: «Токсичные жидкости».



·В газете в руках мужчины справа изображена эта же картина, но в уменьшенном и чёрно-белом варианте

под заголовком «Ужас на улице».



·На доске перед кафе написано «Яд».



·Из водостока, видного под ящиком, который держит мужчина, торчат человеческие руки.



·Сушащаяся одежда снизу запачкана кровью. Среди одежды, висящей чуть выше, можно заметить штаны,

предназначенные для существа с тремя ногами.



·Мужчина перед коварно улыбающейся девочкой держит топор. А ещё у него нет нижней половины туловища.



·В зеркальце заднего вида можно увидеть огромные щупальца, раскинувшиеся над городом.