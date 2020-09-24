Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными

Американский художник-иллюстратор Джеффри Ли Джонсон нарисовал несколько интересных рисунков, которые содержат в себе множество любопытных деталей. Большинство из них странные, а некоторые и вовсе пугающие.
Главная художественная ценность рисунков Джеффри в создаваемом эффекте: «чем внимательнее всматриваться, тем страннее кажется происходящее».
Под каждой картиной вы найдете список пугающих деталей, которые оставил в них автор, чтобы вы ничего не пропустили. Но сперва вы сами попробуйте их найти.
Под каждой картиной вы найдете список пугающих деталей, которые оставил в них автор, чтобы вы ничего не пропустили. Но сперва вы сами попробуйте их найти.
Список странностей:
·У официанта три руки.
·На бутылочке, которая находится на подносе в одной из его рук, изображены череп и кости.
·Из корзины велосипедистки с одной стороны вылезают лапы огромного паука, а с другой, рядом с котом,
видны когти или клыки и глаза другого паука.
·Звонок велосипедистки в форме змеи.
·В магазине слева можно увидеть осьминога и глубоководного удильщика.
·Осьминог в супе пары на первом плане.
·Пятна крови и пар исходящий из канализационного люка в виде пентаграммы.
·Название кафе справа — «Кафе смерти».
·Окна кафе залиты кровью, и по ту сторону стекла можно разглядеть силуэт человека, замахивающегося
ножом.
·Ящик с бутылочками в руках мужчины слева (одна из которых — щупальца) подписан: «Токсичные жидкости».
·В газете в руках мужчины справа изображена эта же картина, но в уменьшенном и чёрно-белом варианте
под заголовком «Ужас на улице».
·На доске перед кафе написано «Яд».
·Из водостока, видного под ящиком, который держит мужчина, торчат человеческие руки.
·Сушащаяся одежда снизу запачкана кровью. Среди одежды, висящей чуть выше, можно заметить штаны,
предназначенные для существа с тремя ногами.
·Мужчина перед коварно улыбающейся девочкой держит топор. А ещё у него нет нижней половины туловища.
·В зеркальце заднего вида можно увидеть огромные щупальца, раскинувшиеся над городом.
·На бутылочке, которая находится на подносе в одной из его рук, изображены череп и кости.
·Из корзины велосипедистки с одной стороны вылезают лапы огромного паука, а с другой, рядом с котом,
видны когти или клыки и глаза другого паука.
·Звонок велосипедистки в форме змеи.
·В магазине слева можно увидеть осьминога и глубоководного удильщика.
·Осьминог в супе пары на первом плане.
·Пятна крови и пар исходящий из канализационного люка в виде пентаграммы.
·Название кафе справа — «Кафе смерти».
·Окна кафе залиты кровью, и по ту сторону стекла можно разглядеть силуэт человека, замахивающегося
ножом.
·Ящик с бутылочками в руках мужчины слева (одна из которых — щупальца) подписан: «Токсичные жидкости».
·В газете в руках мужчины справа изображена эта же картина, но в уменьшенном и чёрно-белом варианте
под заголовком «Ужас на улице».
·На доске перед кафе написано «Яд».
·Из водостока, видного под ящиком, который держит мужчина, торчат человеческие руки.
·Сушащаяся одежда снизу запачкана кровью. Среди одежды, висящей чуть выше, можно заметить штаны,
предназначенные для существа с тремя ногами.
·Мужчина перед коварно улыбающейся девочкой держит топор. А ещё у него нет нижней половины туловища.
·В зеркальце заднего вида можно увидеть огромные щупальца, раскинувшиеся над городом.
Список странностей:
·К коту справа тянутся щупальца.
·На полу перед котом лужа крови в форме человеческого силуэта.
·В верхнем правом углу сидит огромный паук.
·Дым мужчины с трубкой в форме лица призрака.
·Вместо ноги у того же мужчины — копыто.
·У мужчины позади него и вовсе вместо ног — щупальца.
·В левой двери лифта видна тень повесившегося.
·Мужчина проваливается в правую дверь лифта.
·Клетка в руках женщины справа открыта и пуста. На полу рядом видны перья.
·Стёкла телефонной будки слева запачканы кровью. Там же виднеется кровавый след ладони.
·Через стекло в потолке видны щупальца огромного чудовища.
·Зеркальце на первом плане заполнено личинками.
·На полу перед котом лужа крови в форме человеческого силуэта.
·В верхнем правом углу сидит огромный паук.
·Дым мужчины с трубкой в форме лица призрака.
·Вместо ноги у того же мужчины — копыто.
·У мужчины позади него и вовсе вместо ног — щупальца.
·В левой двери лифта видна тень повесившегося.
·Мужчина проваливается в правую дверь лифта.
·Клетка в руках женщины справа открыта и пуста. На полу рядом видны перья.
·Стёкла телефонной будки слева запачканы кровью. Там же виднеется кровавый след ладони.
·Через стекло в потолке видны щупальца огромного чудовища.
·Зеркальце на первом плане заполнено личинками.
Список странностей:
·В чашке на переднем плане череп.
·У женщины справа вместо руки щупальца, которыми она схватила мальчика.
·Под её ногами видны другие щупальца.
·Судя по тросточке и чёрным очкам мужчина в котелке слеп. Но при этом он читает газету.
·Кроме того на его шее будто бы вырисовывается человеческая кисть. А в тарелке на его столе лежит глаз.
·Женщина в центре режет ножом что-то, напоминающее кровь.
·На окне слева от читающего мужчины виден кровавый след кисти руки.
·Справа от читающего мужчины под столом виднеются ещё одни щупальца и облик удильщика.
·У женщины справа вместо руки щупальца, которыми она схватила мальчика.
·Под её ногами видны другие щупальца.
·Судя по тросточке и чёрным очкам мужчина в котелке слеп. Но при этом он читает газету.
·Кроме того на его шее будто бы вырисовывается человеческая кисть. А в тарелке на его столе лежит глаз.
·Женщина в центре режет ножом что-то, напоминающее кровь.
·На окне слева от читающего мужчины виден кровавый след кисти руки.
·Справа от читающего мужчины под столом виднеются ещё одни щупальца и облик удильщика.
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- в зеркальце - клык вампира и само зеркальце треснувшее;
- столик с глазами;
- странная кукла в правом нижнем углу;
- дверь лифта золотая, с всевидящим оком.
- тень щупальца по полу;
- дым из пепельницы справа в виде призрачной руки.