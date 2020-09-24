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Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными

Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными (6 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:19
Сообщество : Искусство
Метки: детали   интересно   искусство   креатив   рисунок   творчество   
3390
6
Американский художник-иллюстратор Джеффри Ли Джонсон нарисовал несколько интересных рисунков, которые содержат в себе множество любопытных деталей. Большинство из них странные, а некоторые и вовсе пугающие.

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Метки: детали   интересно   искусство   креатив   рисунок   творчество   
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11  комментариев
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8k
Taxi007 58 минут назад
Классика

Классика
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4k
Arts Sitnikov 4 минуты назад
А волк с оскалом на переднем плане в "Проклинаю тот день" вообще не странно??
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−18
Гиви 11 минут назад
Фуух, на первой картинке баба ни причем!
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6k
Puans-on 18 минут назад
[мат]
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253
jurist 18 минут назад
Отель «Гранд Интернешнл»
Еще:
- в зеркальце - клык вампира и само зеркальце треснувшее;
- столик с глазами;
- странная кукла в правом нижнем углу;
- дверь лифта золотая, с всевидящим оком.
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253
jurist 14 минут назад
еще
- тень щупальца по полу;
- дым из пепельницы справа в виде призрачной руки.
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8k
ss Полчаса назад
У автора серьёзные проблемы с психикой... Или довольно странный юмор.
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2k
EL Kalmaro ss 11 минут назад
Мамины психиатры потянулись.
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3k
Едондер пуп Час назад
Реальные сценки из западной жизни, чё. У нас по телеку то же самое про Запад говорят.
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2k
EL Kalmaro Едондер пуп 10 минут назад
Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными
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1k
Алексей Час назад
Каждый болеет... то есть страдает... тьфу-ты... занимается чем хочет. Хотя, честно говоря, картинки страшноватые.
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Художник детских книжек ненадолго вернул людей в детство, опубликовав свои облачные рисунки Художник детских книжек ненадолго вернул людей в детство, опубликовав свои облачные рисунки Художница показывает кино в ящиках Художница показывает кино в ящиках Художник визуализировал психические расстройства Художник визуализировал психические расстройства Талантливые мастера создали стол, "омываемый" невероятно реалистичными волнами Талантливые мастера создали стол, "омываемый" невероятно реалистичными волнами Художник делает из идолов обычных людей Художник делает из идолов обычных людей
Alex Chebrikov

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