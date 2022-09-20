Как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении

Красота мира раскрывается разными гранями. И бывает так, что учёный может в одночасье стать художником. Сегодня мы расскажем о творчестве удивительного человека, переродившегося из учёного в деятеля искусства.





Арье Вант Рит изучал радиационную физику и получил в своё время докторскую степень. Ещё будучи рентгенологом он удивлялся насколько шагнул прогресс и как стремительно улучшается качество рентгеновских снимков.

Шершень на эвкалипте