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Как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении

Как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении

Автор:
20 сентября 2022 08:53
Сообщество : Искусство
Метки: животные   интересно   искусство   креатив   растения   физик   
1140
18

Нидерландский физик Арье Вант Рит в своих работах преподносит науку как искусство. Он показывает, как выглядят окружающие нас растения и животные в рентгеновском излучении.

Красота мира раскрывается разными гранями. И бывает так, что учёный может в одночасье стать художником. Сегодня мы расскажем о творчестве удивительного человека, переродившегося из учёного в деятеля искусства.


Арье Вант Рит изучал радиационную физику и получил в своё время докторскую степень. Ещё будучи рентгенологом он удивлялся насколько шагнул прогресс и как стремительно улучшается качество рентгеновских снимков.

Шершень на эвкалипте

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Эустома и змея


Пернатый друг


Черепахи


Хамелеон на орхидее


Однажды, один из приятелей Арье Вант Рита попросил его сделать рентгеновский снимок картины. И это послужило началом создания абсолютно уникальных изображений.

Орхидея Попугай и птица попугай


Птицы в движении


Молодой ёжик


Протея и питон


 Кошка в полях


Каждый изначальный снимок является чёрно-белым негативом, который художник оцифровывает, а затем выборочно раскрашивает в фотошопе. Свои прекрасные произведения Арье называет «биорамами».

Курица


Сипуха на дубе


Мигрирующая жаба


Морские водоросли и рыбки Помфрет


Землеройка


Беличья обезьяна на дереве


Уличная крыса в саду

Источник:

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Метки: животные   интересно   искусство   креатив   растения   физик   
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5  комментариев
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8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Особенно впечатляет, как на рентгеновских снимках точно переданы цвета! Супер!
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−58
ЛехаЧифирь 9 минут назад
Не хватает рентгена физика в кресле.
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2k
Froll 18 минут назад
Больше на обычные рисунки похоже.
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40k
Aleksandr 44 минуты назад
Российский "несистемный оппозиционер"
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