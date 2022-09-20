Как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении

Нидерландский физик Арье Вант Рит в своих работах преподносит науку как искусство. Он показывает, как выглядят окружающие нас растения и животные в рентгеновском излучении.
Красота мира раскрывается разными гранями. И бывает так, что учёный может в одночасье стать художником. Сегодня мы расскажем о творчестве удивительного человека, переродившегося из учёного в деятеля искусства.
Арье Вант Рит изучал радиационную физику и получил в своё время докторскую степень. Ещё будучи рентгенологом он удивлялся насколько шагнул прогресс и как стремительно улучшается качество рентгеновских снимков.
Шершень на эвкалипте
Эустома и змея
Пернатый друг
Черепахи
Хамелеон на орхидее
Однажды, один из приятелей Арье Вант Рита попросил его сделать рентгеновский снимок картины. И это послужило началом создания абсолютно уникальных изображений.
Орхидея Попугай и птица попугай
Птицы в движении
Молодой ёжик
Протея и питон
Кошка в полях
Каждый изначальный снимок является чёрно-белым негативом, который художник оцифровывает, а затем выборочно раскрашивает в фотошопе. Свои прекрасные произведения Арье называет «биорамами».
Курица
Сипуха на дубе
Мигрирующая жаба
Морские водоросли и рыбки Помфрет
Землеройка
Беличья обезьяна на дереве
Уличная крыса в саду
Источник:
АНТИФИШКИ
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