«Осмотрел свою историю болезни. Ну самое первое - зуб я не лечил. Второе - лечился амбулаторно (есть больничный лист). И третье - я беременный, ещё и консультация гинеколога требуется», — рассказал источнику в заключение разговора мужчина.

В пресс-службе башкирского Минздрава, по данному случаю было проведено расследование и обнародован ответ:

«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы, — сообщили в министерстве. — Также просим обратить внимание, что в данном листе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни».