Мягко говоря, нетипичный случай нарушил покой в покоях уфимской больницы №21. Один из пациентов клиники Салават А., который проходил в ней плановое лечение, обнаружил досадное недоразумение в своей истории болезни. В документах чёрным по белому значилось, что он беременный.
Оказалось, что запись о беременности, это не единственное недоразумение в медкарте Салавата, со слов которого, там присутствовали и другие странности. К примеру, в истории болезни было отображено, что житель Уфы получал медицинскую помощь амбулаторно и лечил зубы. Этого, как утверждает пациент, не было от слова совсем.
«Осмотрел свою историю болезни. Ну самое первое - зуб я не лечил. Второе - лечился амбулаторно (есть больничный лист). И третье - я беременный, ещё и консультация гинеколога требуется», — рассказал источнику в заключение разговора мужчина.
В пресс-службе башкирского Минздрава, по данному случаю было проведено расследование и обнародован ответ:
«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы, — сообщили в министерстве. — Также просим обратить внимание, что в данном листе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни».
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Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
Расходимся.
- на консультации был?
- как развивается плод?
- пол уже известен?
- партнёр отцовство признаёт?
- имя уже придумали?
- как самочувствие батери?
После таких постов, больше вопросов, чем ответов.
ПС. И да, в период вынашивания, зубы могут посыпаться. Так что всё сходится.
Налегай на творог и удачных родов. Держим за тебя кулачки!