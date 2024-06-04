В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов

Батька продолжает одаривать президентов белорусскими тракторами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время официального визита подарил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху два белорусских трактора, сообщают белорусские СМИ. Однако последний в долгу не остался и подарил в ответ двух превосходных монгольских скакунов, которые несмотря на свои небольшие размеры считаются самыми выносливыми.
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Отмечается, что президента Белоруссии, который посетил с государственным визитом Монголию, приняли в стране весьма радушно. Для гостя в загородном Центре местной культуры даже воссоздали программу ежегодного фестиваля Наадам — национального праздника в честь создания Единой Монгольской империи.
"В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам. Вокальные и хореографические номера демонстрируются вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба", — пишет пресс-служба главы белорусского государства.
Роликом дня для белорусских СМИ стала стрельба Александра Лукашенко из монгольского лука. Первая же стрела белорусского лидера улетела на 75 метров, после чего монгольский лучник объявил, что у президента талант и ему следует чаще заниматься стрельбой.
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Отмечается, что официальный визит в Монголию президента Белоруссии проходил с 1 по 4 июня. Сегодня глава государства возвращается домой.
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Практически каждая пятая лошадь в Красной Армии была монгольской.
В октябре 1941 года в Советский Союз прибыл первый эшелон с монгольскими продуктами и одеждой. Монгольские власти направили в СССР за годы войны 500 тысяч тонн мяса. Только за 1941 год из Монголии к нам пришло 140 вагонов различных подарков для советских воинов.
На финансовые средства было построено 53 танка, в том числе 32 танка Т-34. А на бортах этих боевых машин стояли имена Сухэ-Батора и других монгольских героев. Многие из этих танков дошли до самого Берлина. Советским военно-воздушным силам была передана авиационная эскадрилья «Монгольский арат».
После победы над гитлеровской Германией монгольская армия в августе 1945 года приняла самое активное участие в войне с Японией. Монгольские войска вошли в состав Забайкальского фронта, которым командовал маршал Родион Малиновский.