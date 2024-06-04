FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 8037 постов • 3107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов

В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов

Автор:
04 июня 2024 18:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Видео   Монголия   Тракторы   лукашенко   официальный визит   подарки   
1571
2
2

Батька продолжает одаривать президентов белорусскими тракторами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время официального визита подарил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху два белорусских трактора, сообщают белорусские СМИ. Однако последний в долгу не остался и подарил в ответ двух превосходных монгольских скакунов, которые несмотря на свои небольшие размеры считаются самыми выносливыми.

Отмечается, что президента Белоруссии, который посетил с государственным визитом Монголию, приняли в стране весьма радушно. Для гостя в загородном Центре местной культуры даже воссоздали программу ежегодного фестиваля Наадам — национального праздника в честь создания Единой Монгольской империи.


"В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам. Вокальные и хореографические номера демонстрируются вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба", — пишет пресс-служба главы белорусского государства.


Роликом дня для белорусских СМИ стала стрельба Александра Лукашенко из монгольского лука. Первая же стрела белорусского лидера улетела на 75 метров, после чего монгольский лучник объявил, что у президента талант и ему следует чаще заниматься стрельбой.

Отмечается, что официальный визит в Монголию президента Белоруссии проходил с 1 по 4 июня. Сегодня глава государства возвращается домой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Белоруссия   Видео   Монголия   Тракторы   лукашенко   официальный визит   подарки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Ntvl 46 минут назад
хм....смысл брататься с монголами? у них ничего нет от слова совсем. только бескрайняя степь. Разве что только с Китаем граничат. ну это такое себе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
просто Дмитрий 49 минут назад
А что? Нормальная такая програмка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Час назад
Не-е,я лошадков не понимаю:сзади лягаются,спереди кусаются,сверху неудобно....То ли дело трактор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2121 пост (2126 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224836



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота
ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Набирающие популярность в сообществах
Паутина в росе
Паутина в росе
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#забавно#авто аварии#ДТП#улыбнуло#Москва#дети#маразм
#в мире#интересно#автомир#Юмор#кот#позитив#Автовсячина#собака#Реакция#милота
#животные#автомобили#Прикол#история#аварии#интересное#кошка#полиция#смертельное ДТП#СССР
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз

На что жалуетесь?

Вернуться