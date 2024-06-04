В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов

Отмечается, что президента Белоруссии, который посетил с государственным визитом Монголию, приняли в стране весьма радушно. Для гостя в загородном Центре местной культуры даже воссоздали программу ежегодного фестиваля Наадам — национального праздника в честь создания Единой Монгольской империи.

"В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам. Вокальные и хореографические номера демонстрируются вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба", — пишет пресс-служба главы белорусского государства.

Роликом дня для белорусских СМИ стала стрельба Александра Лукашенко из монгольского лука. Первая же стрела белорусского лидера улетела на 75 метров, после чего монгольский лучник объявил, что у президента талант и ему следует чаще заниматься стрельбой.