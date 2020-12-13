В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями

В Туркменистане отмечается 25-летие нейтралитета страны. В связи с этим президент и члены правительства наградили друг друга памятными орденами и медалями. А вот вручить почетный орден президенту не решился никто, потому он сделал это сам. Награды также перепали людям, которые, возможно, с трудом представляют, где находится Туркмения - Синдзо Абэ, Антониу Гутеррешу, Пан Ги Муну (не спрашивайте).

0 Источник: В преддверии Дня нейтралитета Туркменистана 11 декабря в столице страны прошло заседание местного Кабмина, в ходе которого присутствующие обменялись памятными орденами и медалями.

0 Источник: Награды («Bitaraplyk» (Нейтралитет) и «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» (К 25-летию нейтралитета Туркменистана) вручались под бурные аплодисменты, переходящие в овации.

0 Источник: Участники церемонии,заслужившие такие почести "за огромный личный вклад в укрепление незыблемых политических и правовых основ Туркменистана в эпоху могущества и счастья, а также особые заслуги перед обществом и народом", кроме этого получили сладкие наборы и памятные монеты.