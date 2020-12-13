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В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями

В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 11:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 25 лет Независимости   ynews   Бердымухамедов   видео   награды   награждение   политика   туркменистан   
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В Туркменистане отмечается 25-летие нейтралитета страны. В связи с этим президент и члены правительства наградили друг друга памятными орденами и медалями. А вот вручить почетный орден президенту не решился никто, потому он сделал это сам. Награды также перепали людям, которые, возможно, с трудом представляют, где находится Туркмения - Синдзо Абэ, Антониу Гутеррешу, Пан Ги Муну (не спрашивайте).

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Метки: 25 лет Независимости   ynews   Бердымухамедов   видео   награды   награждение   политика   туркменистан   
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15  комментариев
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12k
Алексей 2 часа назад
Смех смехом, а у нас тоже уже начинают руку целовать и "шапки ломать" в т.ч. буквально.
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12k
Алексей worldstreetmusic Час назад
Пишет мне человек, который стесняется даже свое место жительства указать в профиле.
Или начальник нарезал такой план, что профили заполнять не успеваете?
Все силы на комменты?
Ну работай, работай... не буду отвлекать.
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3k
DNK 10 минут назад
Страна абсолютной стабильности.
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16k
Delhana 20 минут назад
Остается только завидовать. В нашем неспокойном мире, со всеми коронавирусами и цветными переворотами, эти достойные люди смогли создать островок могущества и счастья.
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2k
KL11 47 минут назад
у них во лбу сенсор?
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 59 минут назад
а сейчас точно 21 век ? это же дикий феодализм какой то !
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5k
workmen77 ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Да нет, все правильно. Они же живут по мусульманскому календарю, а по нему 1442 год.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК workmen77 19 минут назад
а ну да
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536
фхранцуз Час назад
В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалямиПосмотреть
В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями
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40k
Митрий Час назад
Мощная держава, занимающая лидирующие позиции в мировой экономике и политике.
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2k
newegg 2 часа назад
А чего айфоньчика с карлой забыли?
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