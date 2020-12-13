В духе Брежнева: Бердымухамедов и члены туркменского правительства обменялись медалями

В Туркменистане отмечается 25-летие нейтралитета страны. В связи с этим президент и члены правительства наградили друг друга памятными орденами и медалями. А вот вручить почетный орден президенту не решился никто, потому он сделал это сам. Награды также перепали людям, которые, возможно, с трудом представляют, где находится Туркмения - Синдзо Абэ, Антониу Гутеррешу, Пан Ги Муну (не спрашивайте).
В преддверии Дня нейтралитета Туркменистана 11 декабря в столице страны прошло заседание местного Кабмина, в ходе которого присутствующие обменялись памятными орденами и медалями.
Награды («Bitaraplyk» (Нейтралитет) и «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» (К 25-летию нейтралитета Туркменистана) вручались под бурные аплодисменты, переходящие в овации.
Участники церемонии,заслужившие такие почести "за огромный личный вклад в укрепление незыблемых политических и правовых основ Туркменистана в эпоху могущества и счастья, а также особые заслуги перед обществом и народом", кроме этого получили сладкие наборы и памятные монеты.
Кроме прочего, Бердымухамедов наградил памятными медалями всех действующих и отставных генсеков ООН, посла РФ в Туркменистане Александра Блохина, российского космонавта, уроженца Туркменистана Олега Кононенко, бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, бывшего генсека ОБСЕ Лабмерто Заньера. А еще милостью президента были освобождены преступники, отбывавшие наказание в туркменских тюрьмах.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации
- Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам
- Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего
- "Вода - золото, поливальщик - ювелир": президент Туркменистана сочинил десяток новых пословиц
- И жнец, и швец: президент Туркменистана прогарцевал на коне по арене
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Или начальник нарезал такой план, что профили заполнять не успеваете?
Все силы на комменты?
Ну работай, работай... не буду отвлекать.