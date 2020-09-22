Помните мальчика из семьи Горбунковых из "Бриллиантовой руки"? Что с ним теперь как сложилась жизнь.

Герой Андрея Миронова оказался прав .."хороший мальчик".. Дмитрий Александрович Николаев, 1960 года рождения, 60 лет ему уже. Родился в Москве, женат, трое детей.
Его жизнь и судьба сложилось гораздо успешней, того большинства детей и подростков, которые пару-тройку раз где-то засветились, а где-то и серьёзно реализовались в кино, но краткосрочно. В детском и юношеском возрасте. А дальше забвение, поиск себя, невостребованность, вообщем тупик и путь в никуда...
"Бриллиантовая рука" в то время уже была вторым фильмом для мальчика Димы, ему было 8 лет. А в 6 лет он мелькнул в "Крыльях", Ларисы Шепитько.
Дальше-больше, уже главная роль в фантастическом фильме-сказке "Шаг с крыши", с целым букетом советских звёзд кино. Потом эпизод в ещё одном детском фильме. Затем уже в переходном возрасте, роль второго плана в "Розыгрыше". Где он признаться честно, отлично справился и не потерялся на фоне других талантливых подростков.
Ну и в целом конечно во всех кинофильмах, где сыграл Дмитрий, он был очень органичен и естественен, без натяжки и зажатости. И всё. Кино закончилось, может и к лучшему, человек сам понял, что сказать ему больше нечего.
Дмитрий Николаев всецело реализовался в режиссуре. Он окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, стажировался у великолепного советского театрального режиссёра Л. Хейфеца. С 1983 года работал режиссёром постановщиком в государственных театрах Москвы, Питера и др. крупных городов страны.
С 1993 по 2001г., как режиссёр реализовал десятки постановок на ТВ, радио, как у нас в стране, так и во многих европейских странах. Работал в 16-ти странах Европы. На отечественном телевидении был режиссёром детской передачи. Представлял Россию во многих международных проектах. Преподаёт на курсах режиссуры. Таким образом он как профессионал признан и востребован не только в нашей стране, но и за рубежом.
Дмитрий Николаев на канале "Культура", был режиссёром ряда фильмов-спектаклей, с участием звёзд театра и кино. Лауреат почти двух десятков международных наград и премий . Получается мы сами того не зная, наверняка видели и слышали результаты его работ, таланта и призвания.
Ну состоялся человек в профессии, значит со стержнем, талантливый и известность его была не сиюминутной, а заслуженной. .."хороший мальчик"...
Источник:
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