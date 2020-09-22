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Помните мальчика из семьи Горбунковых из "Бриллиантовой руки"? Что с ним теперь как сложилась жизнь. (4 фото)

Автор:
22 сентября 2020 12:18
Метки: актер   биография   интереснор   
1311
4

Герой Андрея Миронова оказался прав .."хороший мальчик".. Дмитрий Александрович Николаев, 1960 года рождения, 60 лет ему уже. Родился в Москве, женат, трое детей.

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Метки: актер   биография   интереснор   
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4k
Владимир 2 часа назад
Оказывается "хорошего мальчика " в фильме звали Максим.
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3k
Mike Snow 4 минуты назад
"вообщем"
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