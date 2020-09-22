Помните мальчика из семьи Горбунковых из "Бриллиантовой руки"? Что с ним теперь как сложилась жизнь.

Дальше-больше, уже главная роль в фантастическом фильме-сказке "Шаг с крыши", с целым букетом советских звёзд кино. Потом эпизод в ещё одном детском фильме. Затем уже в переходном возрасте, роль второго плана в "Розыгрыше". Где он признаться честно, отлично справился и не потерялся на фоне других талантливых подростков.

Ну и в целом конечно во всех кинофильмах, где сыграл Дмитрий, он был очень органичен и естественен, без натяжки и зажатости. И всё. Кино закончилось, может и к лучшему, человек сам понял, что сказать ему больше нечего.