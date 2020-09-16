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Пёс решил, что актеру стало плохо и бросился к нему

Пёс решил, что актеру стало плохо и бросился к нему (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:13
Сообщество : Животные
Метки: актер   в мире   видео   животные   милота   собака   турция   
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Живущий на улицу пёс увидел упавшего на землю актера и не смог остаться в стороне. Он подбежал к лежащему с закрытыми глазами мужчине и начал ластиться.

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Метки: актер   в мире   видео   животные   милота   собака   турция   
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panama 2 часа назад
Животные , всё-таки, намного человечнее людей!
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