Пёс решил, что актеру стало плохо и бросился к нему

Живущий на улицу пёс увидел упавшего на землю актера и не смог остаться в стороне. Он подбежал к лежащему с закрытыми глазами мужчине и начал ластиться.
Как часто мы замечали, что животные очень чувствительны к переживаниям людей? Кошки с заботой садятся на больное место человека, а собаки не выносят слёз своих хозяев и потому не оставляют их без внимания.
В этом лично убедился уличный актёр из Турции по имени Нуман Эртугрул Узунсой. По сюжету персонаж Нумана падает с лошади и начинает тяжело дышать. Все собравшиеся понимали степень условности событий. Все, кроме одного неравнодушного зрителя, которым оказался уличный пёс. Он ринулся к «пострадавшему» и тем самым умилил всех собравшихся!
В этом лично убедился уличный актёр из Турции по имени Нуман Эртугрул Узунсой. По сюжету персонаж Нумана падает с лошади и начинает тяжело дышать. Все собравшиеся понимали степень условности событий. Все, кроме одного неравнодушного зрителя, которым оказался уличный пёс. Он ринулся к «пострадавшему» и тем самым умилил всех собравшихся!
Зрители оказались рады появлению собаки и поспешили одарить героев щедрыми аплодисментами
Сначала я решил, что ко мне приближается мой партнёр. Я был тронут, когда почувствовал, что меня целует пёс. Он был словно ангел, желающий помочь мне. Это был очень эмоциональный и неожиданный момент — поделился Нуман
Четырёхлапым спасателем были очарованы все участники представления и увели его с импровизированной сцены только после того, как пёс убедился, что с Нуманом всё в полном порядке.
Сам Нуман очень надеется, что эта встреча с псом была не последней. На следующий день после представления актёр вернулся на площадь отыскать его. Мужчина считает своим долгом найти этому очаровательному защитнику новый дом. Прохожие подтвердили, что собака часто гуляет на площади. Это значит, что Нуман непременно встретится с ней и найдёт для неё хороший дом, где по достоинству оценят заботу хвостатого друга!
Видео трогательного момента
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