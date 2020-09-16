Пёс решил, что актеру стало плохо и бросился к нему

Как часто мы замечали, что животные очень чувствительны к переживаниям людей? Кошки с заботой садятся на больное место человека, а собаки не выносят слёз своих хозяев и потому не оставляют их без внимания.



В этом лично убедился уличный актёр из Турции по имени Нуман Эртугрул Узунсой. По сюжету персонаж Нумана падает с лошади и начинает тяжело дышать. Все собравшиеся понимали степень условности событий. Все, кроме одного неравнодушного зрителя, которым оказался уличный пёс. Он ринулся к «пострадавшему» и тем самым умилил всех собравшихся!