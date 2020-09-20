Молодой Киану Ривз на международной конвенции плюшевых медведей

Появилось старое видео, на котором очень молодой Киану Ривз освещает съезд плюшевых мишек для канадской радиовещательной корпорации. Ролик 1984 года и в нем полно классических, причудливых шуток, за которые так все любят Ривза.
Как только вы подумали, что Киану Ривз не может быть ещё круче, вдруг появляется видео 36-летней давности с ним в главной роли
В 1984 году Киану Ривз работал в телекомпании CBC в качестве корреспондента новостного журнала «Going Great»
Компания отправила его освещать первое в мире собрание любителей плюшевых медведей, где он общался с участниками и задавал им самые важные вопросы
Видео с 20-летним Киану Ривзом, опубликовано в Твиттере CBC
Who better to honour a childhood favourite than Canada's beloved Keanu Reeves!— CBC (@CBC) September 9, 2020
Happy #NationalTeddyBearDay! pic.twitter.com/7JWJKbVbqX
«Кто может лучше воздать должное любимцам детства, чем любимец Канады Киану Ривз!»
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