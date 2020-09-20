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Молодой Киану Ривз на международной конвенции плюшевых медведей

Молодой Киану Ривз на международной конвенции плюшевых медведей (7 фото)

Автор:
20 сентября 2020 12:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ривз   актер   видео   знаменитость   киану ривз   репортаж   шоу бизнес   
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Появилось старое видео, на котором очень молодой Киану Ривз освещает съезд плюшевых мишек для канадской радиовещательной корпорации. Ролик 1984 года и в нем полно классических, причудливых шуток, за которые так все любят Ривза.

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Метки: Ривз   актер   видео   знаменитость   киану ривз   репортаж   шоу бизнес   
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