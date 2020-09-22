В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить

Весь мир озабочен проблемой загрязнения окружающей среды и накопления мусорных отходов. Есть ли действенные способы отучить людей выбрасывать мусор в лесу, в парке, на улице? Самые известные - это штрафы, субботники и т. д. А вот в национальном парке Кхао Яй в Таиланде недавно решили поступить иначе: весь мусор было решено разослать по почте посетителям, которым его оставили.
Руководству национального парка Кхао Яй надоело, что посетители мусорят. Было принято решение преподать им урок
Варавут Силпа-арча, министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, опубликовал в соцсети фотографии ящиков, полных мусора. Он объявил, что этот мусор собран в Национальном парке и будет упакован и отправлен тем, кто его там оставил. "Мусор, оставленный туристами в парке, теперь упакован в ящики. Он готов вернуться к своим владельцам", - пишет он в своем посте.
"Вы кое-что забыли в национальном парке Као Яй. Пожалуйста, позвольте нам вернуть вам это", - говорится в записке, приложенной к посылке
Источник: — переведено специально для fishki.net
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