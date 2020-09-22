В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить

Варавут Силпа-арча, министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, опубликовал в соцсети фотографии ящиков, полных мусора. Он объявил, что этот мусор собран в Национальном парке и будет упакован и отправлен тем, кто его там оставил. "Мусор, оставленный туристами в парке, теперь упакован в ящики. Он готов вернуться к своим владельцам", - пишет он в своем посте.