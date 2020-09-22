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В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить

В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить (4 фото)

Автор:
22 сентября 2020 10:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Решение проблемы   молодцы   мусор   таиланд   урок аккуратности   урок дебилам   экология   
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Весь мир озабочен проблемой загрязнения окружающей среды и накопления мусорных отходов. Есть ли действенные способы отучить людей выбрасывать мусор в лесу, в парке, на улице? Самые известные - это штрафы, субботники и т. д. А вот в национальном парке Кхао Яй в Таиланде недавно решили поступить иначе: весь мусор было решено разослать по почте посетителям, которым его оставили.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Решение проблемы   молодцы   мусор   таиланд   урок аккуратности   урок дебилам   экология   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Разберутся как следует и накажут кого попало.
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30k
Nefrion 15 минут назад
Справедливости ради, в Таиланде в основном местные и мусорят. Туристы - по крайней мере из Европы/США/Австралии - уже "приучены к лотку" и скорее унесут мусор с собой, чем кинут под ноги.
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6k
Василий Алибабаев Полчаса назад
А как они определяют , какой именно турист оставил именно этот мусор , а не другой ? И оставлял ли он его вообще ? По видеокамерам или отпечаткам пальцев на мусоре ? Как то всё сложно ...
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3k
Aaaaaa Час назад
Ой, да в Таиланде вообще все такие выдумщики.. Если все так хорошо фиксируется, слали бы сразу штраф. Зачем тратить лишние ресурсы - наверняка в популистских целях, иначе в СМИ- то не попасть. Штафы отлично отучают от безобразия. А точнее - неотвратимость оного.
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60k
HundeBeißer2 Aaaaaa Час назад
Ещё и к основному мусору свои упаковки добавят!
Куйня какая-то!
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2k
Mimik Час назад
А туристы? Пересылка дороже стоить будет чем утилизировать!
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