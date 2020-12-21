Француженка взялась за очистку Эвереста

39-летняя альпинистка сама имеет опыт успешного восхождения на Эверест. "Восхождение на Эверест должно быть самым чистым актом взаимодействия человека с природой, - говорит она. - Но когда в 2013-м я взошла на вершину, я осознала, как испортили Эверест 30 лет постоянных экспедиций. По моим оценкам, только в районе вершины находилось около 10 тонн мусора! Я была в ужасе, потому что с детства люблю природу".