Француженка взялась за очистку Эвереста

Экологическая активистка Марион Шайньо-Дюпюи уже три с лишним года занимается очисткой горы Эверест, на которой многочисленные восходители оставляют огромное количество мусора. Начиная с 2016 года, когда Марион начала реализацию проекта "Очистим Эверест", она и ее соратники унесли с горы около 8,5 тонн мусора - по примерным подсчетам, это примерно 3/4 отходов искусственного происхождения, оставленных людьми на высочайшей вершине мира.
Альпинистка и эко-активистка Марийон Шайньо не понаслышке знает о том, как серьезна проблема с мусором, оставленным людьми на склонах Эвереста.
39-летняя альпинистка сама имеет опыт успешного восхождения на Эверест. "Восхождение на Эверест должно быть самым чистым актом взаимодействия человека с природой, - говорит она. - Но когда в 2013-м я взошла на вершину, я осознала, как испортили Эверест 30 лет постоянных экспедиций. По моим оценкам, только в районе вершины находилось около 10 тонн мусора! Я была в ужасе, потому что с детства люблю природу".
Для Марион природа - необходимая часть жизни, поэтому она хочет, чтобы все могли получить от нее наилучшие впечатления. Еще в детстве она увлекалась природой, маленькой девочкой играла в лесу и изучала названия растений и животных.
Став взрослой, Марион путешествовала по Индии и Тибету, водила туристов в горы на протяжении 17 лет. Теперь она решила отдать долг природе и очистить ее от мусора, оставленного людьми.
Марион убедила местные власти выдать сотрудникам ее проекта 50 яков, которые теперь занимаются спуском мусора с горных склонов.
В 2019 году Марион получила премию "Земля женщин" фонда Yves Rocher за свою работу по очистке Эвереста.
Загрязнение Гималаев оказывает негативное влияние на качество питьевой воды, которую употребляют жители долин в Индии и Китае. Поэтому, говорит Марион, защита Эвереста - это не только борьба за чистоту, но и борьба за качество жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить
- Чернокожие семьи строят свой город будущего
- Одному мусор - а другому очень даже пригодится!
- Как добровольцы очищают реки от мусора в столице Бангладеша
- Экспедиторы выловили из океана рекордное количество мусора
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Как в анекдоте:
Мужик заехал в деревню на повозке с углём и кричит:
- Люди! Я уголь привёз!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
- Ну них..я себе, ОН, ..лять, привез!
Далее, если же Вы хотите взять в восхождение с Китайской стороны непальского шерпу, то Вам придется заплатить дополнительно $3300 за "разрешение на работу" для каждого шерпы, плюс оплатить им работу в размере не менее $ 5000. Помимо этого Непал также установил минимальную цену для турагенств, которые берут клиентов на Эверест: туроператоры, предоставляющие услуги горных гидов на Эвересте не должны понижать стоимость своих услуг ниже 35 000 долларов.
Кто там пишет про бедных шерп что они за копейки работают, за эти бабки они должны эту гору вылизывать.
Ну и куда потом этот мусор девают? Складируют пониже или волокут в Китай на перерабатывающие заводы?