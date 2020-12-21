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Француженка взялась за очистку Эвереста

Француженка взялась за очистку Эвереста (19 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Марийон Шайньо   альпинисты   инициатива   история   мусор   очистим Эверест   эверест   экология   
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Экологическая активистка Марион Шайньо-Дюпюи уже три с лишним года занимается очисткой горы Эверест, на которой многочисленные восходители оставляют огромное количество мусора. Начиная с 2016 года, когда Марион начала реализацию проекта "Очистим Эверест", она и ее соратники унесли с горы около 8,5 тонн мусора - по примерным подсчетам, это примерно 3/4 отходов искусственного происхождения, оставленных людьми на высочайшей вершине мира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марийон Шайньо   альпинисты   инициатива   история   мусор   очистим Эверест   эверест   экология   
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Ух ты ж, ..ять, она "взялась за очистку Эвереста", да еще и премию получила... А ничего, что местные шерпы (народность такая) там постоянно за альпинистами срач убирают? Причем молча и за копейки?
Как в анекдоте:
Мужик заехал в деревню на повозке с углём и кричит:
- Люди! Я уголь привёз!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
- Ну них..я себе, ОН, ..лять, привез!
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4k
Sanar 13 минут назад
Прям хероиня, власти Китая и Непала торгуют правом на попытку восхождения, так называемый "Пермит" на данный момент 11000 долларов заявляет Китай и 15800 Непал. Кроме того, существует также дополнительный сбор в размере $ 200 в день на человека за время проведенное в Лхасе.
Далее, если же Вы хотите взять в восхождение с Китайской стороны непальского шерпу, то Вам придется заплатить дополнительно $3300 за "разрешение на работу" для каждого шерпы, плюс оплатить им работу в размере не менее $ 5000. Помимо этого Непал также установил минимальную цену для турагенств, которые берут клиентов на Эверест: туроператоры, предоставляющие услуги горных гидов на Эвересте не должны понижать стоимость своих услуг ниже 35 000 долларов.
Кто там пишет про бедных шерп что они за копейки работают, за эти бабки они должны эту гору вылизывать.
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4k
Александр Зотов 22 минуты назад
интересно, а жмуров когда-нибудь оттуда спустят или они уже навсегда местными достопримечательностями стали?
Ну и куда потом этот мусор девают? Складируют пониже или волокут в Китай на перерабатывающие заводы?
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484
Александр Туманов Полчаса назад
Взяла деньги в фонде, наняла местных. Героиня прям.
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1k
Тритий Александр Туманов 7 минут назад
Возьми, найми , получи приз !!! а , чё , нет , нах... . так ты уже там .
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1k
Herr Mannelig 39 минут назад
Кто то языком молотит, а кто то дело делает. Без таких как она Эверест скоро превратится в самую большую мусорную кучу
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412
Серега 40 минут назад
Француженка взялась за очистку Эвереста
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Замечательная женщина, но одна она не справятся, нужен системный подход. Стоимость восхождения на Эверест начинается от 50 000$. Это по большому счёту блажь и роскошь. Туда лезут люди по определению не бедные, которые уже сцука всё перепробовали и им тупо нех делать. Так и введите еще экологический налог, пусть это стоит не 50, а 60 тысяч, но всё их дерьмо будет с ними же назад и вывезено. Не обеднеют.
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3k
rutt Час назад
Это вам не Грета
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