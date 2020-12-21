Парень решил посвятить жизнь сбору мусора

"Я уже составил карту мест в соседних штатах, которые нуждаются в очистке, - говорит Дэниел. - Я уже списался с тамошними жителями через социальные сети, и они ждут меня. У меня есть оборудование для видеозаписи, и меня нечто не удерживает. После видео в TikTok мне пожертвовали около $2800. Кто-то написал комментарий - мол, давайте подкинем ему денег,- и 30000 человек лайкнули этот коммент". Впрочем, сам Дэниел не просит никакой помощи - по его мнению, лучшая помощь, которую ему можно оказать, это "бросать мусор только в урну".