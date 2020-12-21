Парень решил посвятить жизнь сбору мусора

32-летний Дэниел Тобин из Северной Каролины решил изменить мир, избавив его от мусора. После добровольной работы мусорщиком в окрестностях своего дома он решил сделать это своей основной работой - и отправиться собирать мусор по всей стране.
32-летний Дэниел Тобин хочет изменить мир к лучшему, очищая его от мусора. Он уже добровольно собрал больше 7400 мешков мусора в родной Северной Каролине. Теперь он хочет сделать это своей основной работой и собирать мусор по всей стране.
Не так давно Дэниел бросил работу, и теперь готовится уехать из родных краев, чтобы путешествовать по замусоренным местам Америки и очищать их. Его стартовый капитал составили $3000 (220000 рублей), которые ему пожертвовали подписчики его страницы в социальных сетях.
"Я знаю, что могу сделать мир чище, - говорит Дэниел. - Для меня удовольствие видеть, как места, которые я убирал, начинают выглядеть после уборки. Теперь я буду искать самые заброшенные и замусоренные места, и я приглашаю друзей ко мне присоединиться. Я не отношусь к этому как к работе. Мы с друзьями уже очистили более 400 мест. Мы соблюдаем правила безопасности: носим толстые резиновые перчатки, помогаем друг другу. Я верю, что этим меняю мир к лучшему".
Дэниел очищает как леса и побережья, так и замусоренные места в городах. "Пару месяцев назад я расчищал один опасный район, - вспоминает он. - Я нанял грузовик и вежливо попросил разрешения заняться своим делом. Вместе с несколькими местными жителями мы вывезли гору шприцев и тонны мусора. Это было самое грязное место, что мне приходилось видеть!"
Во время работы Дэниел находит множество самых неожиданных вещей. "Я находил бумажники, карты социального страхования, паспорта, велосипеды с углеволоконными рамами, сейфы, диджейское оборудование, смартфоны, ноутбуки, планшеты, ружья, ножи, кальяны, порнографию, спящих людей, лезвия, кости животных. И при этом я нашел множество отличных друзей! Иногда мы с товарищами по работе говорим на четырех разных языках! Я пытаюсь привлекать к очистке местных жителей - мне предлагают вино, еду, деньги, приглашают на обед".
Во время работы Дэниел находит множество самых неожиданных вещей. "Я находил бумажники, карты социального страхования, паспорта, велосипеды с углеволоконными рамами, сейфы, диджейское оборудование, смартфоны, ноутбуки, планшеты, ружья, ножи, кальяны, порнографию, спящих людей, лезвия, кости животных. И при этом я нашел множество отличных друзей! Иногда мы с товарищами по работе говорим на четырех разных языках! Я пытаюсь привлекать к очистке местных жителей - мне предлагают вино, еду, деньги, приглашают на обед".
"В прошлом году у нас был потрясающий выход на Новый год, - рассказывает Дэниел. - Ко мне присоединились разные, очень разные люди, включая нескольких пьяниц, выпивавших за углом. Мы все вместе слушали музыку меренге и расчищали район. В США много мест, которые нужно почистить - и считаю, что должен начать этот процесс. Это лучшее средство создавать гражданское общество на местах".
Дэниел планирует переезжать с места на место и четыре полных дня в неделю посвящать уборке, куда бы его это не завело.
Дэниел планирует переезжать с места на место и четыре полных дня в неделю посвящать уборке, куда бы его это не завело.
"Я уже составил карту мест в соседних штатах, которые нуждаются в очистке, - говорит Дэниел. - Я уже списался с тамошними жителями через социальные сети, и они ждут меня. У меня есть оборудование для видеозаписи, и меня нечто не удерживает. После видео в TikTok мне пожертвовали около $2800. Кто-то написал комментарий - мол, давайте подкинем ему денег,- и 30000 человек лайкнули этот коммент". Впрочем, сам Дэниел не просит никакой помощи - по его мнению, лучшая помощь, которую ему можно оказать, это "бросать мусор только в урну".
Дэниел - инженер по образованию, и он уверен: если люди не научатся следить за окружающей средой, нас ждет немало бед. "Микрочастицы пластика портят урожаи, загрязняют организм человека, - говорит он. - Алюминиевые банки, брошенные в траву, могут попасть в стог сена и порвать рот корове. Выброшенные на обочину продукты привлекают животных, которые могут пострадать при встрече с человеком, например, попав под машину. Районы, засыпанные мусором, притягательны для криминала. Мусор снижает стоимость жилья и приносит с собой болезни. А если выбрасывать мусор из окна машны, это может привести к авариям".
По словам Дэниела, он всегда слушает музыку за работой, чтобы поднять себе настроение. Но не всегда его работа проходит гладко. "Мне приходится подбирать грязные памперсы, ходить по протухшим продуктам, попадать под дождь на вонючей свалке. Мнн отказывали в переработке мусора, который я тщательно сортировал, и даже выкидывали мусор из окон мне на голову... Но, в конце концов, это только добавляет веселья".
А вот Дэниел за работой!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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