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Парень решил посвятить жизнь сбору мусора

Парень решил посвятить жизнь сбору мусора (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 12:35
Сообщество : Истории
Метки: Дэниел Тобин   есть такая профессия...   история   мусор   мусорщик   сбор мусора   экологическая сознательность   экология   
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32-летний Дэниел Тобин из Северной Каролины решил изменить мир, избавив его от мусора. После добровольной работы мусорщиком в окрестностях своего дома он решил сделать это своей основной работой - и отправиться собирать мусор по всей стране.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэниел Тобин   есть такая профессия...   история   мусор   мусорщик   сбор мусора   экологическая сознательность   экология   
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pynh 22 минуты назад
Угу, у нас в городе тоже все мусорщики так говорят.
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