Лондонская академия художеств задумалась о продаже скульптуры Микеланджело

"Мадонна Таддеи" (Tondo Taddei) - круглый барельеф (тондо) работы Микеланджело, один из самых ценных экспонатов в коллекции Лондонской королевской академии художеств и единственная мраморная скульптура Микеланджело в Великобритании. Из-за пандемии многие учреждения культуры столкнулись с финансовыми проблемами, и руководство академии, чтобы не увольнять сотрудников, задумалось о продаже барельефа.
Барельеф "Мадонна Таддеи" был создан ок. 1504 - 1506 гг. В 1821 году его приобрел Джордж Бомон, а в 1829 году он был передан лондонской академии художеств. Скульптура изображает сидящую Деву Марию с маленьким Иисусом и Иоанном Крестителем. Это незаконченная работа Микеланджело, которая, по оценкам специалистов, может стоить до 130 миллионов долларов.
Утверждается, что Королевской академии художеств, возможно, придется продать свою драгоценную скульптуру, поскольку в настоящее время 150 сотрудникам галереи нечем платить зарплату и они находятся на грани сокращения.
По данным издания The Observer, продажа барельефа уже обсуждалась. Цена так высока, что это может спасти рабочие места и вывести академию из финансового кризиса. Точная стоимость не называется, но в еще в 2017 году появилась информация, что в случае продажи тондо за него выручат не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (130 млн долларов).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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