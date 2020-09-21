Лондонская академия художеств задумалась о продаже скульптуры Микеланджело

По данным издания The Observer, продажа барельефа уже обсуждалась. Цена так высока, что это может спасти рабочие места и вывести академию из финансового кризиса. Точная стоимость не называется, но в еще в 2017 году появилась информация, что в случае продажи тондо за него выручат не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (130 млн долларов).