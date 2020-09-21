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Лондонская академия художеств задумалась о продаже скульптуры Микеланджело

Лондонская академия художеств задумалась о продаже скульптуры Микеланджело (4 фото)

Автор:
21 сентября 2020 11:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Барельеф   академия искусств   лондон   микеланджело   продажа   скульптура   шедевр   
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"Мадонна Таддеи" (Tondo Taddei) - круглый барельеф (тондо) работы Микеланджело, один из самых ценных экспонатов в коллекции Лондонской королевской академии художеств и единственная мраморная скульптура Микеланджело в Великобритании. Из-за пандемии многие учреждения культуры столкнулись с финансовыми проблемами, и руководство академии, чтобы не увольнять сотрудников, задумалось о продаже барельефа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Барельеф   академия искусств   лондон   микеланджело   продажа   скульптура   шедевр   
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