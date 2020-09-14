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В России появилось первое "трезвое село", в котором запрещен алкоголь

В России появилось первое "трезвое село", в котором запрещен алкоголь (6 фото)

Автор:
14 сентября 2020 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Забайкалье   алкоголь   запрет   мероприятие   продажа   трезвое село   
1455
6

Говорят, с такой инициативой выступили сами жители населенного пункта.

Источник:

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Метки: Забайкалье   алкоголь   запрет   мероприятие   продажа   трезвое село   
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23  комментария
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1k
roman 2 часа назад
Ну вот если я не хочу употреблять, я и не употребляю. Наличие бухла в соседнем магазине на это ни как не влияет. А запрет продавать алкоголь, да ещё при участии губернатора, напоминает комсомольские "трезвые" свадьбы с самогоном в бутылках из-под лимонада
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789
Лёха 2 минуты назад
В связи с этим вспомнился 3,14дор с родинкой и стишок:" сегодня с нами ты не пёшь,а завтра родину продашь...".
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4k
SR Полчаса назад
Запрет на продажу не означает что никто не бухает. Так, очередное пропагандонство.
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252
пенс 40 минут назад
Ну если при 160 жителей посёлка , на видео проголосовало 46 человек , то вот вам пример нашей демократии. И вперёд Россия .
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8k
Великий Кормчий 56 минут назад
Посмотрел на фото сельчан... Да, там действительно бухнуть не скем....
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0
Андрей 57 минут назад
дубчики :)
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601
Victor Chromov Час назад
Жили-были люди в деревне которые не знали сладкого.К ним приехал мужик,который привез и сладкого и полусладкого и даже крепленого.И началась у людей совсем другая жизнь.
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3k
Vadim Час назад
Думаю, что в России таких сел достаточно в местах компактного проживания мусульман, т.к. им вера бухать не позволяет.
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3k
ezhik Час назад
...ну, а игристого в НГ?
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282
Ager Час назад
сомнительное распоряжение, как они могут запретить мне выпить после работы бутылочку светлого
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9k
Хью́берт Час назад
Рабочие места надо создавать, а не маяться х... на уровне губернатора.
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349
im240 Час назад
только массовые расстрелы помогут бороться с алкашами
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1k
K_II_T 2 часа назад
Есть территории, где исторически пили алкоголь.
Есть где исторически употребляли лёгкие наркотики.
А там, как понимаю, грибные галлюциногены.

Я не оправдываю грибы. Но если алкоголь тебя убивает, как момент или ацетон, нах он нужен.
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7k
Денис 2 часа назад
Теперь у них будут скучные, унылые вечера. Но есть в деревне баба Зина, а вот у неё бизнес попрёт, самогон ни кто не отменял.
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Скоро начнутся митинги и забастовки от некрасивых женщин
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209
Nane First NameLast 2 часа назад
На коллективном фото у всех кислые морды лица. Наверное, не дождутся, когда же закончится оф. часть и можно будет дружной толпой идти куда? Правильно ... БУХАТЬ!
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5k
Николай 2 часа назад
Это реально? победитель грантов на самое трезвое село... то есть власть нынче в курсе да что алкоголизм не хило так косит народ... может пора запретить?
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209
Nane First NameLast 2 часа назад
Это как трезвое? Пить с утра нельзя, а можно только с обеда?
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52k
Racer777 2 часа назад
НЕ ВЕ-РЮ.Ну не верю!! Или они
сектанты какие-то!
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59k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
В России появилось первое "трезвое село", в котором запрещен алкоголь
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772
好狼 2 часа назад
Что-то не видно радости на лицах
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