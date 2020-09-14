В России появилось первое "трезвое село", в котором запрещен алкоголь

Говорят, с такой инициативой выступили сами жители населенного пункта.
В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. С такой инициативой ранее выступала администрация и жители села, говорится на сайте.
Торжественное мероприятие, посвященное присвоению необычного, но официального статуса "трезвое село", посетил сам губернатор Забайкальского края.
"Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать", - заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов на мероприятии.
Теперь на въезде в населенный пункт красуется баннер "Зона трезвости".
"В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше", - добавил губернатор.
Отметим, что "трезвое село" появилось в Забайкалье неспроста. По данным местного Минздрава, алкоголизация в Забайкалье на 10% превышает общероссийские показатели. Ежегодно около 2% населения (23 тысячи человек) становятся пациентами наркологических клиник.
В деревне?! Запретить алкоголь?! Идиоты... pic.twitter.com/NXS1kwB6tH— Фошызм ни прайдет #ЖывеБеларусь! (@JcqDROigeIRG9Zv) September 13, 2020
Конечно может, но инициатива, насколько я понял не с низу была. А решили алкоголь не продавать больше в деревне, а когда это останавливало?— Олег Иванов (@OlNik_I) September 14, 2020
Источник:
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Есть где исторически употребляли лёгкие наркотики.
А там, как понимаю, грибные галлюциногены.
Я не оправдываю грибы. Но если алкоголь тебя убивает, как момент или ацетон, нах он нужен.