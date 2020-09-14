В России появилось первое "трезвое село", в котором запрещен алкоголь

В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. С такой инициативой ранее выступала администрация и жители села, говорится на сайте.





Торжественное мероприятие, посвященное присвоению необычного, но официального статуса "трезвое село", посетил сам губернатор Забайкальского края.





"Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать", - заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов на мероприятии.



