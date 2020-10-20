Два года назад в рамках международного арт-проекта BY (BABA YAGA) в Лондоне была установлена скульптура Бабы-Яги, сидящая на скамейке.
Из-за пандемии было решено временно убрать скульптуру, чтобы не создавать скопления людей, а позже выставить в более проходном месте, для привлечения туристов. Поэтому "старушку" отправили на склад. Однако, когда на днях представитель проекта Тим Юрьев пришёл забирать скульптуру, то работники склада ему заявили, что у них сменился собственник и изменился договор аренды. Поэтому они выставили арт-объект на аукцион и продали.
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По сообщению Тима Юрьева, с ним никто не связывался, чтобы сообщить об изменениях в договоре. Поэтому он обратился в полицию. Там заявили, что это не единичный случай.
Поиски скульптуры пока результатов не дали.
Международный проект знакомит людей со всего мира с фольклорным русским сказочным персонажем и скульптуры с Бабой-Ягой уже стоят во многих городах России и мира.
Поиски скульптуры пока результатов не дали.
Международный проект знакомит людей со всего мира с фольклорным русским сказочным персонажем и скульптуры с Бабой-Ягой уже стоят во многих городах России и мира.
Фольклорист напомнила о тайном смысле русских сказок
Открываешь томик русских народных сказок и попадаешь в удивительный мир. Правда, со временем люди перестали замечать некоторые моменты, от которых кровь стынет в жилах и волосы на макушке начинают шевелиться.
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