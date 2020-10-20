По сообщению Тима Юрьева, с ним никто не связывался, чтобы сообщить об изменениях в договоре. Поэтому он обратился в полицию. Там заявили, что это не единичный случай.



Поиски скульптуры пока результатов не дали.



Международный проект знакомит людей со всего мира с фольклорным русским сказочным персонажем и скульптуры с Бабой-Ягой уже стоят во многих городах России и мира.