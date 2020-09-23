В Лондоне продают самый узкий дом города

В Лондоне агенство недвижимости выставило на продажу самое узкое здание города. Апартаменты, расположенные на пяти этажах, включают в себя две спальни, две гостиные и террасу и обойдутся в 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей)
Еще в 2009 году дом, шириной всего в полтора метра, был продан примерно за 595 тысяч фунтов (57 миллиона рублей) юристу, который теперь продает его, чтобы переехать в другую страну
Если у вас когда-либо была дикая мечта жить в очень узком доме, желательно в Лондоне — настало ваше время. Сейчас кто-то продает самый узкий дом в Лондоне, шириной всего в полтора метра. И он легко может стать вашим, если у вас есть лишние 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей).
Когда-то в этом доме располагалась шляпная мастерская, и ещё с тех давних времен здесь осталась витрина с лампой в форме шляпы-котелка.
Когда-то в этом доме располагалась шляпная мастерская, и ещё с тех давних времен здесь осталась витрина с лампой в форме шляпы-котелка.
Однако за последнее десятилетие стоимость этого дома выросла почти вдвое
Несмотря на то, что этот дом очень узкий, в нем довольно много места. 96 квадратных метров, если быть точными. Дом имеет 5 этажей и включает в себя две спальни, террасу, ванную комнату и кухню.
В настоящее время дом выставлен на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей)
На длинном первом этаже есть просторная гостиная с кухней, которая ведет в обеденную зону, а затем в сад. И хотя кухня всего 1,5 метра в ширину, ее длина превышает 7 метров!
Затем, поднявшись по винтовой лестнице, вы попадете на второй этаж, где расположены спальня и кабинет. В конце этого этажа находится терраса на крыше, с которой открывается вид на западный Лондон
Самая длинная комната — 7 метров в длину и всего 1,5 метра в ширину
На втором этаже есть ванная и душевая, ведущая в главную спальню, в которой есть встроенная кровать.
«Если вам нравится традиционная недвижимость, то, скорее всего, это жильё не для вас», — гласит описание этого дома, находящегося в Шепердс-Буш, шумном многокультурном районе, расположенном недалеко от знаменитого Гайд-парка
«Уникальный — это слово, которым часто злоупотребляют, особенно агенты по недвижимости. Возможно, именно из-за этого чрезмерного использования оно кажется таким бесполезным, когда дело доходит до описания этого действительно индивидуального жилища, которое, несмотря на его внешнюю странность, на самом деле очень удобное для проживания», — продолжает своё повествование продавец.
В 1990-х годах самый узкий дом в Лондоне принадлежал модному фотографу Юргену Теллеру
«Этот удивительный 5-этажный дом шириной в 1,5 метра предлагает гибкие условия проживания. Некоторые опасаются, что они будут чувствовать себя как в тисках в таком узком доме, но, как ни странно, это пространство работает во многом так же, как и роскошная яхта», — продолжается описание.
В 2006 году дом купил Саймон Вудс, актер из фильма «Гордость и предубеждение»
«Здесь почти слишком много особенностей, чтобы упомянуть, но вот некоторые из них в качестве примера — система центрального отопления, красивый старинный паркетный пол, оригинальная ванна, терраса на крыше и двойные стеклянные двери в полный рост, ведущие из застекленной обеденной зоны на недавно озелененный частный сад».
Наконец, вот план этажей, который поможет вам лучше визуализировать этот дом
Один из агентов по недвижимости, который в данный момент занимается продажей дома, рассказал, что в 90-х он попал на новогоднюю вечеринку в это жилище.
«Это было очень богемно, на пяти этажах можно было легко потеряться. А ванная комната, представьте себе, занимала целый этаж!», — рассказал он.
«Это было очень богемно, на пяти этажах можно было легко потеряться. А ванная комната, представьте себе, занимала целый этаж!», — рассказал он.
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Метки: архитектура здание интересно лондон продажа
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