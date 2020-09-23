В Лондоне продают самый узкий дом города

Если у вас когда-либо была дикая мечта жить в очень узком доме, желательно в Лондоне — настало ваше время. Сейчас кто-то продает самый узкий дом в Лондоне, шириной всего в полтора метра. И он легко может стать вашим, если у вас есть лишние 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей).



Когда-то в этом доме располагалась шляпная мастерская, и ещё с тех давних времен здесь осталась витрина с лампой в форме шляпы-котелка.