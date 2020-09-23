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В Лондоне продают самый узкий дом города

В Лондоне продают самый узкий дом города (11 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:12
Метки: архитектура   здание   интересно   лондон   продажа   
628
11
В Лондоне агенство недвижимости выставило на продажу самое узкое здание города. Апартаменты, расположенные на пяти этажах, включают в себя две спальни, две гостиные и террасу и обойдутся в 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей)

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Метки: архитектура   здание   интересно   лондон   продажа   
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9k
Олегbl4 52 минуты назад
А где пять этажей на фото?
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3k
Eugen Олегbl4 14 минут назад
Два из них под землёй.
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Eugen 15 минут назад
На самом деле не 1,5 метра шириной, а от 1,66. И шире.
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917
Шурман 23 минуты назад
Лет 20 назад я тоже жил примерно в таком домне но чуть чуть пошире . Честно сказать я запарился и через пол года съехал в нормальную квартиру . Первое это бесконечные лестницы с которых я съезжал раз в неделю . Туалет был в дворе и душ там же :) . За этот дом в пересчете на евро я платил примерно 670 евро :) были 2 проходные спальни , большой чердак , подвал полный воды которую я откачал . Был узкий зал и газовое отопление , стоял газовый камин который отапливал весь дом .
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