Просто интересные фотографии известных людей.
2.
Танец в исполнении солистки Московского мюзик-холла Любови Полищук. 1978 год. Фото И. Рыбакова / РИА Новости
4.
Исполнители главных ролей кинокомедии "Ключи от неба" - актеры Валерий Бессараб, Наталия Суровегина, Александр Леньков и Зоя Вихарева. 1965 год. Фото Бориса Кауфмана / РИА Новости
5.
Генеральная репетиция спектакля "Гамлет" в театре на Таганке. Леонид Филатов, Владимир Высоцкий, Валерий Иванов, Вениамин Смехов и Алла Демидова. Фото Евгения Гаврилова, 19 ноября 1971 года
6.
Софико Чиаурели с родителями - Михаилом Чиаурели и Верико Анджапаридзе. 8 ноября 1972 года. Фото Эдуарда Песова / РИА Новости
7.
Композитор Никита Богословский с театральными куклами в Театре кукол им. С.В.Образцова. 13 сентября 1967 года. Фото Михаила Озерского / РИА Новости
8.
Ия Саввина в роли Маши Чеховой и Николай Гринько в роли Чехова на съемках кинофильма "Сюжет для небольшого рассказа" режиссера Сергея Юткевича. 4 сентября 1969 года / РИА Новости
9.
Нина Дробышева, Виталий Коняев и Григорий Чухрай на съемках фильма "Чистое небо". 12 сентября 1960 года. Фото Галины Кмит / РИА Новости
10.
Клавишник Игорь Николаев среди других участников группы Рецитал, 1980 год. фото из архива Т. Тухтамышева
17.
Режиссер Андрей Тарковский, актеры Анатолий Солоницын и Александр Кайдановский, оператор Георгий Рерберг на съёмках фильма "Сталкер". 1979 год
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Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
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