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СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (18 фото)

Автор:
19 сентября 2020 21:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
644
18
Просто интересные фотографии известных людей.

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Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
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Viktor 4 часа назад
Хорошие фотографии, многие не видел, тока актёра Коняева зовут не Виктор, а Виталий.

Хорошие фотографии, многие не видел, тока актёра Коняева зовут не Виктор, а Виталий.
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