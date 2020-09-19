Бой друзей Веруса и Прискуса: как прошел единственный в истории подробно описанный гладиаторский бой

Бой гладиаторов Веруса и Прискуса считается самым известным в истории выступлением гладиаторов и единственным боем, подробно описанным современником. Трагизм битвы заключался в том, что в ней на смерть дрались два лучших друга, которые были любимцами римской публики.
Воины-рабы
Верус был германским варваром и попал в римский плен еще ребенком. Позже его сделали рабом и отправили на каменоломни, где он и вырос, постоянно выполняя тяжелую физическую работу. Повзрослев, Верус решил поменять кирку на меч-гладиус. Во время отбора в школе гладиаторов юноша встретился еще с одним кандидатом на обучение — сыном раба Прискусом.
Для выбора лучшего юношам приказали устроить показательный бой. На песке арены оба бойца показали себя храбрыми сильными воинами, и тренеры решили взять обоих. Уже во время обучения Верус и Прискус стали лучшими друзьями, а когда они бились в паре, противостоять им никто не мог. На арене гладиаторы быстро завоевали популярность у капризной римской публики и стали настоящими «звездами» своего времени.
Для выбора лучшего юношам приказали устроить показательный бой. На песке арены оба бойца показали себя храбрыми сильными воинами, и тренеры решили взять обоих. Уже во время обучения Верус и Прискус стали лучшими друзьями, а когда они бились в паре, противостоять им никто не мог. На арене гладиаторы быстро завоевали популярность у капризной римской публики и стали настоящими «звездами» своего времени.
Большие игры
В 80-м году нашей эры император Веспасиан достроил огромный амфитеатр, сегодня известный как Колизей. В честь этого события он приказал провести игры, которых в Риме еще не было. Древнеримский историк и писатель Гай Светоний писал:
«При освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань Веспасиан показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких животных».
«При освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань Веспасиан показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких животных».
В конце эпохального праздника римлян ждал особый сюрприз. Их любимцы — друзья Верус и Прискус впервые должны были сразиться не в паре, а друг с другом. Победитель боя получал свободу, а проигравший — погребальный саван.
Театр смерти
Бой гладиаторов это не просто показательное сражение рабов-воинов. В имперские времена это было театрализованное представление, чаще всего обыгрывающее античный миф или битву прошлых веков. Массовкой, которую во время игр убивали, были простые рабы и преступники, приговоренные к смерти. Гладиаторов берегли, а выступали они более чем в двух десятках образов, отличающихся вооружением и защитным снаряжением.
Разные типы гладиаторов
Верус выступал как гопломах, который имитировал воина античной Греции. Его главным оружием было копье и кинжал. Прискус бился как мурмилллон с коротким мечом и прямоугольным щитом. Победитель боя получал свободу, а проигравший погребальный саван. Зрителям Колизея был римский поэт Марк Валерий Марциал, который и описал сражение.
Равны в сражении — равны и в награде
Валерий Марциал писал, что бойцы оказались одинаково сильными и долго никто из них не мог взять верх. Когда гладиаторы, окровавленные и обессиленные, стояли, друг напротив друга, толпа стала кричать, чтобы император пощадил обоих воинов. Но Веспасиан решил по-другому. Он приказал гладиатором биться без щитов, пока кто-то из них не погибнет. Бой продолжился, но все равно никто не проигрывал. Тогда император остановил поединок и решил, что равные в сражении должны быть и равны в награде.
Друзья гладиаторы получили по лавровому венку и деревянному мечу, что было символом свободы. Получив волю, Прискус стал тренером в гладиаторской школе Флавия Квинта Валерия, а его друг Верус вернулся в Германию. Большинство современных историков считают, что император Веспасиан запланировал исход боя. Таким образом, он пытался завоевать любовь жителей Рима, которые только пережили огромный пожар, уничтоживший половину города.
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Метки: бой гладиаторы история факты
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