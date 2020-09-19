Бой друзей Веруса и Прискуса: как прошел единственный в истории подробно описанный гладиаторский бой

Верус был германским варваром и попал в римский плен еще ребенком. Позже его сделали рабом и отправили на каменоломни, где он и вырос, постоянно выполняя тяжелую физическую работу. Повзрослев, Верус решил поменять кирку на меч-гладиус. Во время отбора в школе гладиаторов юноша встретился еще с одним кандидатом на обучение — сыном раба Прискусом.



Для выбора лучшего юношам приказали устроить показательный бой. На песке арены оба бойца показали себя храбрыми сильными воинами, и тренеры решили взять обоих. Уже во время обучения Верус и Прискус стали лучшими друзьями, а когда они бились в паре, противостоять им никто не мог. На арене гладиаторы быстро завоевали популярность у капризной римской публики и стали настоящими «звездами» своего времени.