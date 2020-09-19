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Бой друзей Веруса и Прискуса: как прошел единственный в истории подробно описанный гладиаторский бой

Бой друзей Веруса и Прискуса: как прошел единственный в истории подробно описанный гладиаторский бой (7 фото)

Автор:
19 сентября 2020 20:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: бой   гладиаторы   история   факты   
240
7
Бой гладиаторов Веруса и Прискуса считается самым известным в истории выступлением гладиаторов и единственным боем, подробно описанным современником. Трагизм битвы заключался в том, что в ней на смерть дрались два лучших друга, которые были любимцами римской публики.

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Метки: бой   гладиаторы   история   факты   
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Женя Крыловв Час назад
Прочитал с интересом благодарю.
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Сергей

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