Топ-10: Причудливые факты, которые изменят ваше представление о динозаврах

Утиноклювые гребнеголовые горбатые травоядные животные, известные как гадрозавры, в большом количестве представлены среди окаменелостей, на которых сохранилась кожа. Кожа гадрозавра (фактически окаменелые остатки её) сохраняется чаще всего и в большем количестве, чем любая другая кожа.



Были предложены две причины этому. Возможно, гадрозавры жили и умирали возле рек, где они были более склонны покрываться осадком и превращаться в окаменелости. Или, может быть, у них были просто более многочисленные популяции. Но гадрозавров обнаруживают повсюду. И обилие содержащих кожу окаменелостей гадрозавров находят даже там, где другие виды численно превосходят их.



Поэтому учёные предложили новое объяснение: у гадрозавров была самая твёрдая кожа из всех. Во время одного исследования было проанализировано почти 200 отчётов, охватывающих период с 1840 по 2010 год. Было установлено, что из 123 останков туловищ динозавров, на которых сохранилась кожа, почти половина (57) принадлежала гадрозаврам.



Другое исследование было сфокусировано на окаменелостях, обнаруженных в геологической формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation). Из 22 окаменелостей динозавров, на которых видна кожа, 20 — из семейства гадрозавридов. У одного из всех исследованных образцов даже было "достаточно кожи, чтобы накрыть ею автомобиль".