FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3332 поста • 849 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Топ-10: Причудливые факты, которые изменят ваше представление о динозаврах

Топ-10: Причудливые факты, которые изменят ваше представление о динозаврах (11 фото)

Автор:
19 сентября 2020 18:52
Сообщество : Факты
Метки: динозавры   история   факты   
1041
11
Динозавры являются фаворитами поп-культуры, и легко понять — почему. Они эпично дрались с помощью рогов, зубов и когтей, которые страшнее любого другого оружия. Они выглядели более дико, а иногда и более странно, чем любой другой зверь, придуманный в любой беллетристике. И они все были настоящими.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: динозавры   история   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
zloykoyot 4 часа назад
"Обезглавленная голова" - это шедевр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
обезглавленную голову?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать 10 открытий, способных перевернуть ваше представление о прошлом Земли 10 открытий, способных перевернуть ваше представление о прошлом Земли Ученые выяснили ориентацию Шекспира Ученые выяснили ориентацию Шекспира Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

962146



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
1
44
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
6
42
Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ
1
101
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по...
Мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджёг
0
28
Мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджёг
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#история#актеры#разное#сша#комментарии#коронавирус#авария#истории
#прикол#факты#животные#кино#СССР#прикольные#смешные#gif#архитектура#кот
#интересно#интересное#россия#дети#картинки#автомобили#на различный вкус#абсурд#белоруссия#коты

На что жалуетесь?

Вернуться