Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть

Подземка культурной столицы России - это нечто. Здесь такая концентрация необычных людей, что мама дорогая... Данный пост - тому подтверждение! Наших героев точно нельзя назвать среднестатистическими.
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