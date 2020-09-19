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Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть

Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть (21 фото)

Автор:
19 сентября 2020 16:44
Сообщество : Юмор
Метки: Санкт-Петербу́рг   метро   питер   подземка   прикол   смех   юмор   
2822
21
Подземка культурной столицы России - это нечто. Здесь такая концентрация необычных людей, что мама дорогая... Данный пост - тому подтверждение! Наших героев точно нельзя назвать среднестатистическими.

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Метки: Санкт-Петербу́рг   метро   питер   подземка   прикол   смех   юмор   
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14  комментариев
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77
Вася с ложкой 2 часа назад
К теме об кроссовках разного цвета ..Они оказывается так и продаются .
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541
zodiak 2 минуты назад
Питер -вообще необычный город - мне НРАВИТЬСЯ !
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24k
Мрачный мачо 15 минут назад
Модники метро Санкт-Петербурга, встречи с которыми невозможно забыть
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82
чокнутый Полчаса назад
бля, в комментах как всегда одни ханжи и желчные, кого е.бет как кто одет?
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1k
Past Полчаса назад
Арни в СПб?)))))
Арни в СПб?)))))
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5k
z0_0b 38 минут назад
На 18 эффектно получилось
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493
Gayrat 47 минут назад
А меня 16-я завела.
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405
zu4ara 54 минуты назад
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4k
Элвис 54 минуты назад
По все стране психушки по закрывали и вот такое не удивительно видеть!!!!
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1k
Росомаха 56 минут назад
Это всё от одиночества, в мегаполисах главная проблема....
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7k
Александр Час назад
Всегда интересно было, куда они в таком виде едут?
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Хрен поймешь,кто тут модник,а кто просто долб-о-еб
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7k
Prostovopros Час назад
Бетмэн в белых трусах - самая весёлая фотка.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Это нарушение пункта 2.11.6

Это нарушение пункта 2.11.6
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