Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго

Если вы никогда не были в московской подземке, то многое потеряли. Этим видом транспорта передвигается столько необычных людей, что скучать в поездках точно не приходится. Самые яркие образы фриков из метрополитена Москвы перед вами!

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1. Утро в московском метро 0 Источник:

2. Коронавирус никуда не делся 0 Источник:

3. На выходе из метро 0 Источник:

4. Вечером в среду, после обеда... 0 Источник:

5. Когда погода позволяет 0 Источник:

6. Да что вы знаете о роскоши 0 Источник:

7. Имидж - ничто, тепло и здоровье - все! 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Да, в московском метро огромное количество странных ребят 0 Источник:

10. Ничего необычного, листайте дальше 0 Источник:

11. Когда красный - твой любимый цвет 0 Источник:

12. Кому-то стоит завязывать с английскими сериалами 0 Источник:

13. Особенно к этому образу подходит спортивная борсетка 0 Источник:

14. Перейдем к москвичкам и к их образам 0 Источник:

15. Ох уж этот взгляд 0 Источник:

16. Продолжаем рассматривать странных людей из московского метро 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. Когда Аладдин на спорте 0 Источник:

19. Это уже самые настоящие фрики 0 Источник: