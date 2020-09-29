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Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго

Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго (21 фото)

Автор:
29 сентября 2020 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: метро   москва   одежда   прикол   смех   фрик   юмор   
1240
21
Если вы никогда не были в московской подземке, то многое потеряли. Этим видом транспорта передвигается столько необычных людей, что скучать в поездках точно не приходится. Самые яркие образы фриков из метрополитена Москвы перед вами!

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Метки: метро   москва   одежда   прикол   смех   фрик   юмор   
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3  комментария
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25k
Игорь 4 минуты назад
"Да, в московском метро огромное количество странных ребят"
==========
А что есть указание толпайопов теперь только "странными ребятами" называть?!
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Лимонадный Джо 12 минут назад
Тем и прекрасен мир,что в своём разнообразии он приносит нам эстетическое и моральное наслаждение! Не стесняйтесь,будьте собой!!!
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37k
Александр Полчаса назад
А с мужиком на первой фотке что? Ну и баба в чулках явно на заработок едет
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