Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго

Если вы никогда не были в московской подземке, то многое потеряли. Этим видом транспорта передвигается столько необычных людей, что скучать в поездках точно не приходится. Самые яркие образы фриков из метрополитена Москвы перед вами!
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А что есть указание толпайопов теперь только "странными ребятами" называть?!