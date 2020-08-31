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Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть

Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть (20 фото)

Автор:
31 августа 2020 08:15
Сообщество : Юмор
Метки: метро   мода   москва   прикол   смех   фрики   юмор   
16285
20
Столичная подземка - это всегда незабываемые эмоции и впечатления. В данном посте поговорим о необычных людях, которых нельзя назвать среднестатистическими.

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Метки: метро   мода   москва   прикол   смех   фрики   юмор   
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29  комментариев
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522
Sergey Pankratov 5 часов назад
Не знаю, мне почему-то печально, и хочется этих чудиков пожалеть.
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7k
Katerin 59 минут назад
пока у человека прикрыты половые признаки, он не воняет, не потеет, и не слушает музыку без наушников - пусть что хочет и как хочет надевает
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8k
Максим Час назад
Некоторые думаю реально маленько поехали головой. Бабушка, например, в голубом. Или которая задом наперёд плащ надела...
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7k
Katerin Максим Час назад
ну да
ну да
задом наперед


ну да ну да задом наперед
ну да ну да задом наперед
ну да ну да задом наперед
ну да ну да задом наперед
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26k
gfjhtgfjhf Час назад
Городские сумасшедшие.
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9k
Pochiniks Час назад
Мне кажется, тут никакого намёка нет, просто эта дурочка не знает что означает логотип на её одежде, а подсказать некому. Хотя, возможно она у них в офисе уборщицей работает...

Мне кажется, тут никакого намёка нет, просто эта дурочка не знает что означает логотип на её одежде, а подсказать некому. Хотя, возможно она у них в офисе уборщицей работает...
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1k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть
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918
Андрей Манахов 2 часа назад
Некоторые явно работники ТЮЗа.
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9k
abasg 2 часа назад
д'Артаньян Спортивно-свадебн0-кэжуальной эпохи.
д'Артаньян Спортивно-свадебн0-кэжуальной эпохи.
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8k
Павел abasg 2 часа назад
Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть
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553
Zadunayskiy 2 часа назад
Кто встречал в 2000х годах в Москве деда на роликах? Он и и зимой и летом на них катался. ? А мужик одетый, как казак или горец в метро с кинжалом, попугаем, радиоприемником (?) и парнишкой лет 10-ти? ))))
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378
bad-bubble Zadunayskiy Час назад
Был дед на роликах, с лыжными палками гонял.
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2k
Alex Grimm 3 часа назад
На последнем фото дама в как бы задом наперед платье очень даже в трэнде, другое дело дама впереди неё,с плохо прочесанными нарощенными волосами и в юбке,явно короче,чем она себе может позволить.
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0
Kolbasov 3 часа назад
Пост подходит для понедельника..
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2k
no_found 3 часа назад
Ехал неделю назад в метро. Видел 2х кадров.
1. Явно гомосяо, штанишки в обляпку и весь нализан, всё бы ничего,но сука лишний вес в такой одежде ппц.
2. Я так и не понял мальчик с бритыми ногами или страшная девочка. Короткая модельная стрижка мальчика. Футболка хакки, сверху аля бронежилет off white, шорты камуфляж не длинные не короткие, но жопа свисает. Часы, не... котлы как у братков золото/позолота, кольца куча разных. Все украшения смотрятся как цыганская бижутерия очень много и блестюче. Кроссовки Адидас золото, носки найк. Сука вырви глаз стиль этого ОНО...
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920
Loczi 3 часа назад
Эта бэйба , с татухой на ляхе , заняла первое место
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10k
Элитный тигр 3 часа назад
Меня в детстве в СССР от таких ограждали путем помещения последних в различные лечебные учреждения. Сейчас такого нет, а жаль.
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591
Олег Элитный тигр 2 часа назад
А ещё за просмотр порнографии закрывали. Интересно, сколько посетителей Фишек загремели бы в те времена. По мне, так любителей навязывать другим свои стандарты нужно лечить принудительно.
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2k
no_found 3 часа назад
Символику pornohub разве можно купить?
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7k
Лещ no_found 3 часа назад
Сейчас помоему в каждом ТЦ полно контор, которые тебе на футболку иди толстовку любую надпись сделают за 5 минут
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2k
no_found Лещ 3 часа назад
А я думал только сотрудник может получить униформу
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2k
Ilya Volodin 3 часа назад
Комментарий к фото
Не смотрите на кривые ноги?
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25
Дядя Витя 3 часа назад
Хорошо что у меня в городе нет метро!
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