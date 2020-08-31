Модники из московского метро, встречи с которыми невозможно забыть

Столичная подземка - это всегда незабываемые эмоции и впечатления. В данном посте поговорим о необычных людях, которых нельзя назвать среднестатистическими.
1. Ох уж эта коренная столичная интеллигенция
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4. Оппозиция в кадре
5. Всегда удивляли люди, которые чувствуют себя в метро, как дома
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7. Что за стиль такой? Спортивный свадебный кэжуал?
8. Сразу видно, что девочка технарь
9. А тем временем, угрозу заражения коронавирусом еще никто не отменял
10. Хотите бюджетно выделиться из толпы? Спросите совет у наших следующих героев!
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12. Куда?
13. Готичненько
14. Перейдем к излюбленным брендам людей, которые ежедневно пользуются подземкой
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16. Королева намеков
17. Московское метро - это возможность встретиться с очень необычными людьми
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1. Явно гомосяо, штанишки в обляпку и весь нализан, всё бы ничего,но сука лишний вес в такой одежде ппц.
2. Я так и не понял мальчик с бритыми ногами или страшная девочка. Короткая модельная стрижка мальчика. Футболка хакки, сверху аля бронежилет off white, шорты камуфляж не длинные не короткие, но жопа свисает. Часы, не... котлы как у братков золото/позолота, кольца куча разных. Все украшения смотрятся как цыганская бижутерия очень много и блестюче. Кроссовки Адидас золото, носки найк. Сука вырви глаз стиль этого ОНО...