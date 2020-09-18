Лысый кот с дырами вместо глаз выглядит так, как будто снимается в фильмах ужасов

Чтобы вы не думали, но у Джаспера отличный уровень жизни. Хозяйка каждую неделю возит своего котика к ветеринару, играет с ним и не даёт ему заскучать.

«Как бы странно это ни звучало, у него все отлично. Он счастливый кот», — подчеркивает хозяйка.