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Лысый кот с дырами вместо глаз выглядит так, как будто снимается в фильмах ужасов

Лысый кот с дырами вместо глаз выглядит так, как будто снимается в фильмах ужасов (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 10:41
Сообщество : Животные
Метки: без глаз   животные   кот   лысый кот   милота   питомцы   удивительное   
1395
8

Природа может удивить нас тогда, когда казалось бы удивляться нечему. Доказательство этому - безглазый сфинкс Джаспер, перенёсший инсульт и страшную болезнь. Котик остался без глаз, вместо них на его морде зияют дыры. Несмотря на это, Джаспер живёт обычной жизнью и даже стал звездой Instagram,

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Метки: без глаз   животные   кот   лысый кот   милота   питомцы   удивительное   
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5  комментариев
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25k
Игорь Час назад
Вот вам ссуки пример - те кто умиляется и покупает котят/щенков таких уродских искусственных пород, которые не жизнеспособны без человека, мало приспособлены к сопротивлению болезням.
Вы своими умилениями и деньгами потворствуете процветанию этого бизнеса и издевательству над природой и живыми существами.

Так то милота, млять, не бросили звездой интернета сделали. Только теперь вивисекторы увидев, что безглазых так возлюбили - породу безглазую могут вывести. На радость безмозглым людям.
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1k
Lefterov 14 минут назад
при чем тут не любят лысых котов!!котика жалко(((Вообще не думал что у котов инсульты могут быть да и вообще у животных!
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4k
Olga Raudis 20 минут назад
На себя примерила... счастливая жизнь, блин. Я бы предпочла чтоб меня усыпили, чем существовать с кучей болезней в мире, в котором все находишь на ощупь... и молишься, чтоб тебя после очередной болячки спасли... не ампутировали руки.
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2k
Алекс Час назад
не бросили...
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