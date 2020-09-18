Лысый кот с дырами вместо глаз выглядит так, как будто снимается в фильмах ужасов

Природа может удивить нас тогда, когда казалось бы удивляться нечему. Доказательство этому - безглазый сфинкс Джаспер, перенёсший инсульт и страшную болезнь. Котик остался без глаз, вместо них на его морде зияют дыры. Несмотря на это, Джаспер живёт обычной жизнью и даже стал звездой Instagram,
Далеко не все животные похожи на милых пусяшек с картинки. Порой случается так, что судьба распоряжается иначе. Так и случилось с Джаспером. От него отказались хозяева и он оказался в приюте. Спустя несколько месяцев кота забрала Келли, когда ему уже было два года.
Вскоре питомец заболел ринотрахеитом (кошачьим герпесом) и начал страдать от слезливости глаз. В 2013 году воспаление привело к язве, и глаза пришлось удалить. В прошлом году Джаспер перенёс инсульт.
К счастью, на этом злоключения закончились. Зная, что её котик особенный, Келли создала ему страничку в Instagram, где рассказывает о его жизни.
«Он неплохо справляется, — рассказывает Келли о том, как Джаспер живет без глаз. — В первый день после ветклиники он карабкался по дивану, залезал мне на плечи и другие поверхности, чтобы изучить пространство. Было любопытно за ним наблюдать».
Чтобы вы не думали, но у Джаспера отличный уровень жизни. Хозяйка каждую неделю возит своего котика к ветеринару, играет с ним и не даёт ему заскучать.
«Как бы странно это ни звучало, у него все отлично. Он счастливый кот», — подчеркивает хозяйка.
Чтобы котику не было скучно, Келли вскоре взяла из приюта ещё двух котиков, один из которых тоже слепой. Теперь банда из трёх котов ежедневно веселит Келли.
Теперь на страничку Джаспера подписано 87 тысяч пользователей. Подписчики умиляются их внешности и посвящают им картины.
Конечно не все любят лысых котов, но нельзя не согласиться, что судьба Джаспера уникальная!
Источник:
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Понравилось13
Вы своими умилениями и деньгами потворствуете процветанию этого бизнеса и издевательству над природой и живыми существами.
Так то милота, млять, не бросили звездой интернета сделали. Только теперь вивисекторы увидев, что безглазых так возлюбили - породу безглазую могут вывести. На радость безмозглым людям.