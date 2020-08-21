26 трогательных историй о том, как кошки вернулись к хозяевам спустя годы

Если любимый питомец вдруг потерялся - это настоящее горе для хозяев. Они проводят целые дни, месяцы и годы в поисках любимца, и спустя долгое время, теряют какую-либо надежду... Но иногда происходит чудо - потерянные животные вновь возвращаются домой, или их находят по микрочипу. Такие истории есть, и они вселяют надежду - стоит только посмотреть эту добрую подборку!

"Потеряла свою кошку год назад. Вчера мне позвонили из ветклиники, и сообщили, что нашли ее! Микрочип - хорошая вещь" 0 Источник:

"Наш кот потерялся год назад. Мы с женой случайно заметили его, когда катались на велосипедах в округе. Он узнал нас, и это была встреча года!" 0 Источник:

Кошка по кличке Бу (Boo) нашла дорогу домой спустя 13 лет после того, как хозяйка Джанет Адамович потеряла надежду найти ее 0 Источник:

"Пара потеряла свою кошку, и лишь 536 дней спустя, им неожиданно позвонили из службы контроля животных. Оказывается, все это время за кошкой ухаживал один мужчина. Приехав за питомицей, хозяйка не сдержала слез, а та сразу узнала ее" 0 Источник:

Мужчина воссоединился со своим 19-летним котом после того, как он пропал семь лет назад" 0 Источник:

"Мы думали, что Оззи больше нет, но он пришел к нам на порог спустя год" 0 Источник:

"Моя подруга смотрела животных в местном приюте, и неожиданно обнаружила там свою кошку, которая потерялась больше года назад" 0 Источник:

Эта кошка пропала еще в 2005 году. Она жила в саду на заднем дворе одного дома, и только в прошлом году местные жители нашли ее хозяев 0 Источник:

"Мы считали, что нашего кота больше нет, но спустя 11 лет он чудом вернулся к нам" 0 Источник:

"Мой любимец Мус пропал четыре года назад. Только недавно семья, которая ухаживала за ним, решила сводить его к ветеринару и проверить микрочип" 0 Источник:

"Спасатели нашли мою кошку, которая 1,5 года назад убежала из дома. Добро пожаловать домой, наше чудо!" 0 Источник:

Женщина нашла пропавшую кошку спустя 14 месяцев. Та стала в два раза больше по размеру, потому что все это время жила на фабрике по производству корма 0 Источник:

"Три года назад я опубликовала объявление о пропаже моей девочки. Но недавно ее нашли возле пруда, в целости и сохранности" 0 Источник:

Кошка, которая потерялась во время урагана в 2004 году, вернулась к хозяину спустя 14 лет 0 Источник:

"Этого кота спустя 18 месяцев поисков вернули домой (он выглядит максимально счастливым по этому поводу)" 0 Источник:

"Мы потеряли нашу красавицу три года назад, когда она потерялась в лесу. Она сама нашла нас" 0 Источник:

"Сразу после переезда в новый дом, одна из наших кошек вышла гулять и не вернулась. Прошло пять лет, и нам позвонили из приюта. Они нашли ее, и посмотрели микрочип" 0 Источник:

Убежавшую из дома кошку нашли спустя пять лет за 2 тысячи километров от дома 0 Источник:

"Моей племяннице был всего год, когда Том пропал. Его нашли спустя пять лет!" 0 Источник:

"Моего кота нашли спустя два года! Совет - обязательно устанавливайте питомцу микрочип" 0 Источник:

"Прошло 18 месяцев с того дня, как мы думали, что больше не увидим нашего мальчика" 0 Источник:

"Спустя 11 месяцев поисков я нашел свою 12-летнюю кошку в одном из городских приютов" 0 Источник:

"Наша Пантера убежала гулять 5 лет назад, и только недавно мы нашли ее в одном из приютов. Теперь она снова дома" 0 Источник: