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26 трогательных историй о том, как кошки вернулись к хозяевам спустя годы

26 трогательных историй о том, как кошки вернулись к хозяевам спустя годы (27 фото)

Автор:
21 августа 2020 19:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
612
27
Если любимый питомец вдруг потерялся - это настоящее горе для хозяев. Они проводят целые дни, месяцы и годы в поисках любимца, и спустя долгое время, теряют какую-либо надежду... Но иногда происходит чудо - потерянные животные вновь возвращаются домой, или их находят по микрочипу. Такие истории есть, и они вселяют надежду - стоит только посмотреть эту добрую подборку!

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Метки: животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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6  комментариев
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Сергей Дусаков 2 часа назад
У меня кот пропал на три года, потом появился худой и больной. Я его вылечил, месяц отлеживался и опять сбежал.
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8k
Типа граф Полчаса назад
А ошейник с адресом может получше чипа будет ?
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9k
Taximaxi 2 часа назад
26 трогательных историй о том, как кошки вернулись к хозяевам спустя годы
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22k
parallax 3 часа назад
Кошаки это всегда позитив.
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7k
Владимир parallax 2 часа назад
Не относится к людям любящих только собак или с аллергией на кошек )
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