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Сообщество Без кота и жизнь не та 622 поста • 316 подписчиков подписаться
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Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда

Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда (12 фото)

Автор:
29 августа 2020 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забота   история   кот   кошка   милота   помощь   фото   
1151
12
Проведя большую часть своей жизни на улице, 6-летний кот был доставлен в Общество защиты животных в Миннесоте.

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Метки: животные   забота   история   кот   кошка   милота   помощь   фото   
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5  комментариев
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33k
Example 6.2.6 Час назад
Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда
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13k
Александр Сучков Час назад
прикольный котейка))
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670
олег Час назад
100% за такую дальнейшую жизнь он заплатил бубенцами.
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3k
Еркен Час назад
Творить добро,- величайший дар человека.
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2k
Шео Час назад
Спасибо людям что помогают меньшим нашим братьям...
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