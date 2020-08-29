Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда

И вот, 26 августа 2019 года она отправилась в приют за котом. У кота были проблемы со здоровьем, требовалась стоматологическая операция, если к нему заходили люди, он начинал кусать их за ноги, когда они пытались уйти. Пугали ли её трудности? Конечно. Но увидев его реакцию на новый дом, она поняла, что всё делает правильно. Не всё шло гладко: дорогостоящие счета от ветеринара, необходимость поить кота лекарствами до 15 раз в день, поведенческие проблемы, пищевая аллергия — от всего этого порой руки опускались. Но через год хозяйка доказала, что всё не зря.