Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда

Проведя большую часть своей жизни на улице, 6-летний кот был доставлен в Общество защиты животных в Миннесоте.
Уже не раз было доказано: любовь и забота могут сотворить настоящее чудо. Но как же приятно, когда появляются всё новые истории, которые прекрасно иллюстрируют эту мысль! Наша сегодняшняя — одна из них. В прошлом августе американка по имени Сандра забрала из приюта самого грустного кота на свете. А через год по его выражению морды можно точно сказать: он счастлив!
Американка забрала из приюта кота с очень грустной мордой, а теперь его не узнать!
История началась 8 августа 2019 года, когда Сандра, листая ленту Инстаграма увидела видео о том, что кот по имени Брюс Уиллис ищет дом. В его выражении морды было что-то такое, что заставило девушку плакать. Кот запал ей в сердце, она рассказывает на Фейсбуке, что опросила всех знакомых, не хочет ли кто забрать его себе и по 50 раз обновляла страницу, чтобы узнать, нашёл ли он дом.
Фото, которое разбило девушке сердце
И вот, 26 августа 2019 года она отправилась в приют за котом. У кота были проблемы со здоровьем, требовалась стоматологическая операция, если к нему заходили люди, он начинал кусать их за ноги, когда они пытались уйти. Пугали ли её трудности? Конечно. Но увидев его реакцию на новый дом, она поняла, что всё делает правильно. Не всё шло гладко: дорогостоящие счета от ветеринара, необходимость поить кота лекарствами до 15 раз в день, поведенческие проблемы, пищевая аллергия — от всего этого порой руки опускались. Но через год хозяйка доказала, что всё не зря.
Брюс Уиллис в приюте, вы только посмотрите на эту грустную мордочку!
Добро пожаловать домой!
Жилье, которое снимает Сандра, вообще не подразумевало наличие животных, но арендодатель сделал для неё исключение.
Первая ночь в обнимку с хозяйской ногой
Далее можно увидеть моменты того, что происходило в котом за год: его игры, потягушки, встречу с первым снегом.
И вот как он выглядит теперь
От грусти на его мордочке нет и следа
Кажется, он счастлив!
Вы только сравните:
Видео
@mrwillisthecat
One year with Bruce Willis ❤️ ##adoptdontshop ##rescuecat ##allthefeels♬ You Are My Sunshine - Kina Grannis
А это Брюс Уиллис со своей хозяйкой
Как здорово, что есть такие добрые истории и чудесные преображения!
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