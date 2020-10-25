Назад в 90-е: россиянин организовал нападение на отель в Турции

Предыстория этого конфликта была такова. 27-летний турок Орхан Каплан в мае арендовал этот небольшой отель на 5 месяцев, а в октябре захотел продлить контракт, т.к. из-за пандемии дела шли не очень хорошо все лето. Он попросил владельца о продлении аренды, но тот отказал, т.к. в отель должны были приехать его собственные приглашенные гости.



Каплан заявил, что это невозможно - гостиница полна туристами, и ему нужно не менее 15 суток, чтобы те закончили отдых и выехали. Кроме того, он пригласил новых постояльцев и вообще непонятно, как ему быть с ними. В ответ на это Каплан услышал от россиянина угрозу "разговора на другом языке", если он не подчинится.