Назад в 90-е: россиянин организовал нападение на отель в Турции

После конфликта с арендатором россиянин, владеющий отелем в Анталье, собрал команду из 15 человек, которые "поговорили" с управляющим и сотрудниками на совершенно ином языке. После общения с напавшими некоторым пришлось обращаться к врачам. Турки теперь уверены, что это та самая русская мафия, о которой столько говорят во всем мире.
Совершенно дикая история произошла в турецкой Анталье 21 октября. На отель Olimpos в районе Кумлуджа, принадлежащий россиянину, напала группа из 15 человек, которая устроила разборки с применением силы.
Предыстория этого конфликта была такова. 27-летний турок Орхан Каплан в мае арендовал этот небольшой отель на 5 месяцев, а в октябре захотел продлить контракт, т.к. из-за пандемии дела шли не очень хорошо все лето. Он попросил владельца о продлении аренды, но тот отказал, т.к. в отель должны были приехать его собственные приглашенные гости.
Каплан заявил, что это невозможно - гостиница полна туристами, и ему нужно не менее 15 суток, чтобы те закончили отдых и выехали. Кроме того, он пригласил новых постояльцев и вообще непонятно, как ему быть с ними. В ответ на это Каплан услышал от россиянина угрозу "разговора на другом языке", если он не подчинится.
Каплан заявил, что это невозможно - гостиница полна туристами, и ему нужно не менее 15 суток, чтобы те закончили отдых и выехали. Кроме того, он пригласил новых постояльцев и вообще непонятно, как ему быть с ними. В ответ на это Каплан услышал от россиянина угрозу "разговора на другом языке", если он не подчинится.
Как сообщает турецкое издание Hurriyet, на следующий день, 21 октября, утром, когда гости отеля завтракали, на гостиницу напала группа из 15 человек, разговаривающих по-русски.
Они схватили управляющего, избили его на глазах изумленных туристов. Кроме того, напали на двух других сотрудников отеля. Досталось и туристам, попытавшимся вмешаться в ситуацию. Каплана же увели в другое помещение, где били еще около получаса. Он сообщил, что при этом напавшие кричали, что они "русская мафия". Видео, которое разошлось по Сети и стало главным доказательством вины, успел снять один из туристов.
После этого напавшие заставили Каплана подписать финансовый документ и обчистили сейф, забрав из него 1200 лир (около 11,5 тыс. рублей). Туристам приказали немедленно покинуть отель. Кто-то из отдыхавших успел вызвать полицию, которая задержала несколько русскоговорящих "мафиози". Их допросили и после дачи показаний отпустили.
Следствие по этому делу продолжается, а несколько пострадавших обратились в клинику. В генконсульстве России в Анталье заявили, что российские граждане не обращались к ним за помощью.
Следствие по этому делу продолжается, а несколько пострадавших обратились в клинику. В генконсульстве России в Анталье заявили, что российские граждане не обращались к ним за помощью.
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Надо было назвать: "Назад в90-ые: турок попытался захватить отель гражданина России, но получил отпор".