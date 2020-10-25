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Назад в 90-е: россиянин организовал нападение на отель в Турции

Назад в 90-е: россиянин организовал нападение на отель в Турции (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 октября 2020 07:16
Сообщество : Криминал
Метки: Анталья   Отель   видео   нападение   отдых. туризм   турция   
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После конфликта с арендатором россиянин, владеющий отелем в Анталье, собрал команду из 15 человек, которые "поговорили" с управляющим и сотрудниками на совершенно ином языке. После общения с напавшими некоторым пришлось обращаться к врачам. Турки теперь уверены, что это та самая русская мафия, о которой столько говорят во всем мире.

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Метки: Анталья   Отель   видео   нападение   отдых. туризм   турция   
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9  комментариев
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9k
Денис 20 минут назад
Автор неправильно написал заголовок.
Надо было назвать: "Назад в90-ые: турок попытался захватить отель гражданина России, но получил отпор".

Автор неправильно написал заголовок. Надо было назвать: "Назад в90-ые: турок попытался захватить отель гражданина России, но получил отпор".
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852
Мистер Фикс 8 минут назад
Странно, за свое еще и драться нужно. При чем тут мафия...
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950
Radugananebe Час назад
По существу хозяин отеля прав. Только методы неправильные.
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6k
bum-bum Час назад
т.е. хозяин отеля дал писдов арендатору, который не захотел выселяться по окончанию срока аренды? И че тут такого? Походу турок базар не фильтровал, поэтому к нему и применили общепонятный международный "другой язык"
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328
Санёк bum-bum 15 минут назад
"Зис лэнгвич нот инглиш, зис лэнгвич хи андерстенд")))
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
2k
Том Сойер 2 часа назад
Этот пост - говно, автор - питарас. (Даже картинку лень постить - результ, сука ты подлая, как был ты защеканом, так им и подохнешь, мразь.)
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109k
arek14 Том Сойер Час назад
почему такой злой с утра пораньше ?
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2k
Том Сойер arek14 Час назад
Тю, а где ты злость увидел, мой комент - всего лишь констатация факта.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
ну и где здесь русскую мафию увидели? где утюги, паяльники? да и бандюки себя братвой называют, а не макаронной мафией. это либо хохлы, либо выходцы из аулов
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