Это непросто тревога: Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой, опасаясь военных провокаций.

"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приёмов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил глава государства.

"Я вынужден в последние дни вместе с Президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны – "Славянское братство - 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящён вам - нашим женщинам", - как сообщило агентство "БЕЛТА", добавил Лукашенко.