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Это непросто тревога: Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой, опасаясь военных провокаций.

Это непросто тревога: Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой, опасаясь военных провокаций. (1 фото + 3 видео)

Автор:
18 сентября 2020 00:28
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Угрозы   белоруссия   вооружение   готовность   границы   лукашенко   нато   тревога   
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Сегодня, 17 сентября, выступая в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложившаяся в последнее время, непростая ситуация вынуждает страну, вместе с Россией, отстраивать общую защиту Союзного государства.

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Метки: Угрозы   белоруссия   вооружение   готовность   границы   лукашенко   нато   тревога   
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−5
King D 5 часов назад
Николай,ту дурак зомбированый?
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204
Николай King D 4 часа назад
почему? Только потому, что уверен, что у России нет других друзей кроме армии и флота? при этом заметь я не поддерживаю ни Лукашенко, ни Путина, но в дружбу западных друзей, особенно тех что сидят за большой лужей я не верю от слова совсем.
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24k
Acu900 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
Альтер Иго 45 минут назад
Бред собачий. Введение любых натовских войск в Беларусь(сию) = моментальная война с Россией, на это никто не пойдёт (разве что Литве всё надоело и они решили тут же сдаться). США на Польшу и Литву пох но на войну не пойдут.
Удивляет что батька не закрыл границу с Украиной а надо бы, в первую очередь.
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174
Иван Альтер Иго Полчаса назад
Так вроде закрыл
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4k
Иван 2 часа назад
Ну это классика. Когда в стране проблемы нужен враг ну или захватить Польшу.
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7k
КристинаМосквина 2 часа назад
Опять дед забыл таблетки выпить.. А как же белорусское море?? НАТО не дремлет,а и ещё, могут из под земли Австралийцы пробуриться.
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325
Ося 2 часа назад
Кончилась многовекторность.Со второго стула прибалтопольские прошмандовки батьку согнали.
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−10
bobobo 2 часа назад
Удивительное пристрастие Путина помогать мерзавцам по всему миру. Ну, не остановить уже историю. Зачем превращать ещё пока братскую Белорусь в аналог Преднистровья с нигде в мире непризнаным президентом? Зачем вбухивать ещё денег то в этого выжившего из ума тирана? Вернули деньги данные Яныку? А хохлов против себя настроили. Неужели нельзя потратить эти деньги на малоимущих внутри страны? Зачем держать режим Лукашенко на российских штыках на деньги россиян? Нужно ли за деньги своих граждан любой ценой пытаться удержать ненавистный режим внутри другой страны ? Как итог, из страны где все любят Россию можно получить ещё одного врага.
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325
Ося bobobo 2 часа назад
Это просто удивительно какие вы толпоёпы.
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2k
Алексей Ося 45 минут назад
Да нет, они-то как раз не доблаёбы. Хозяин этого аккаунта и наверняка десятков других всё прекрасно понимает и делает своё дело по превращению в долбодятлов граждан РФ и РБ.
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22k
Григорий 2 часа назад
Если Тихановскую "назначили" президентом, то это прямая война.
Навальный еще не президент России? Как так-то? Все-ж в Германии и США знают - это наш выбор.
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204
Николай 5 часов назад
м-да уж... вспомнился анекдот: раз всто лет европа объединяется чтобы сходить на Москву и как следует [мат].
З.Ы. Интересно всякие поляки-литовцы и прочие рагули хоть понимают чем это им выльется?
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204
Николай 5 часов назад
и это не мат, а словоо-пиз-дю-лить-ся))))
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12k
Роман 5 часов назад
Что такое "непросто" в заголовке?
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−114
Алексей Суздаленко 5 часов назад
кровавый
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3k
Шура ОсЕчкин 6 часов назад
Сказочный долпаеб, этот минский Сипатый.
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600
Сыр 6 часов назад
Похоже, на то, что Владимир отправил своего визави опасным химическим оружием "Дурачок"
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78k
Редька с хреном Автор поста 6 часов назад
Матфей 24:6 "Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец..."
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99
MAKAPka Редька с хреном 2 часа назад
Есрейскме сказки...
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