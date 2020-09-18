Это непросто тревога: Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой, опасаясь военных провокаций.

Сегодня, 17 сентября, выступая в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложившаяся в последнее время, непростая ситуация вынуждает страну, вместе с Россией, отстраивать общую защиту Союзного государства.
"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приёмов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил глава государства.
"Я вынужден в последние дни вместе с Президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны – "Славянское братство - 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящён вам - нашим женщинам", - как сообщило агентство "БЕЛТА", добавил Лукашенко.
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Судя по размещённому выше видео, граждане Белоруссии находящиеся в зале, встретили решение своего национального лидера бурными аплодисментами, местами переходящими в овации.
Ранее глава Белоруссии неоднократно выражал обеспокоенность тем, что на территории Польши и Литвы периодически проходят учения НАТО, но после этого участвовавшие в них войска остаются там же, у границ.
Лукашенко впервые подробно сообщил об угрозе военной агрессии в августе, после проведения телефонных переговоров с президентом России. Тогда он сообщил Путину о возможной переброске к границам Белоруссии из Берлина американских самолётов, способных доставлять к целям ядерное вооружение. Сопоставимый ответ на угрозу сможет дать только совместная группировка России и Белоруссии, подчеркнул тогда он.
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В конце августа стало известно о том, что Белоруссия закупит у России новую военную технику — это БТР и боевые вертолёты Ми-35М, также планируется обновить систему ПВО до 2025 года. В дополнении к этому Минск заключил контракты на ремонт и обслуживание уже имеющейся военной техники.
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Буквально день назад сообщалось, что ситуация в отдельных местах границы Белоруссии и Украины, продолжает оставаться сложной и напряжённой.
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Удивляет что батька не закрыл границу с Украиной а надо бы, в первую очередь.
Навальный еще не президент России? Как так-то? Все-ж в Германии и США знают - это наш выбор.
З.Ы. Интересно всякие поляки-литовцы и прочие рагули хоть понимают чем это им выльется?